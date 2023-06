Los expertos de Doñana protestan por su ausencia de la comisión sobre regadíos

Después de que PP y Vox aprobaran la lista de comparecientes que serán escuchados en el Parlamento andaluz dentro de la tramitación del plan de regadíos de la corona norte de Doñana y entre los que no se encuentran ni el presidente del Consejo de Participación, Miguel Delibes, ni el director de la Estación Biológica, Eloy Revilla, ambos criticaron su ausencia. Mientras, la que confirmó que no iba a acudir, la vicepresidenta, Teresa Ribera, aprovechó para pedir a los responsables de la comisión que cedieran su tiempo a ambos expertos.

Miguel Delibes fue el más explícito y aseguró que le “entristece” haber sido excluido de las comparecencias, algo que considera “una falta de respeto” a este órgano, “pero no tanto por mí, porque mi opinión es sobradamente conocida, sino por lo que transmite”.

Delibes quiso recordar que el Consejo es un órgano dependiente de la Junta de Andalucía que debe informar sobre cualquier actuación que afecte al agua superficial o subterránea en Doñana; por otro lado, me suena un intento de minimizar las voces discrepantes”. Esto último, “desmiente esas reiteradas afirmaciones de que la propuesta de ley iba a ser debatida a fondo, con participación de todos los agentes sociales”.

Además considera que “pretender oír y sobre todo asimilar en un solo día las opiniones de 23 comparecientes da idea de que no se intenta hacer las cosas bien ni resolver los problemas, sino más bien cubrir un trámite y acabar lo antes posible”.

Por su parte, el director de la Estación Biológica de Doñana (EBD), Eloy Revilla, mostró su “sorpresa” por que la “opinión técnica” que representa esta entidad se haya quedado “fuera” de la lista de comparecientes, por lo que asegura que es “bastante llamativo e indicativo” de que “estamos probablemente ante un uso más político de Doñana que otra cosa”.

“El problema que tiene Doñana es la sobreexplotación del acuífero, que no solamente está generada por las extracciones ilegales, son parte del problema, pero es del consumo total que se hace del acuífero. Es un problema más grande que lo que plantea la PDL”, esgrimió.

No obstante, el director de la EBD, organismo dependiente del CSIC, aseguró que a ellos “no les toca hacer un análisis de cuál es la intención”, sino que “hay que planteárselo a los organizadores de la misma”, ya que, “si nos convocan, vamos y damos la opinión técnica y si lo hacen, no podemos ir mucho más allá en ese aspecto”.

En este sentido, Revilla explicó que la aprobación de la PDL, “tal como está”, lo que haría es “aumentar todavía más la complejidad de un problema que tiene una solución también muy compleja”, ya que deriva de “la no aplicación de la ley vigente, y eso es un problema de gobernanza muy serio que tiene el Estado español, que está reflejado en múltiples sentencias, tanto a nivel andaluz como a nivel europeo, incluso contra el Estado español”.

El director de la EBD afirmó que la “situación es muy simple”, “se está planteando algo que legalmente no es factible” y, además, la PDL “está prometiendo un recurso que no hay” porque ha asegurado que no ha visto “ningún informe técnico que demuestre que existe”, con lo cual “hay dudas más que razonables de que lo que se plantea sea factible”.

Ribera no acudirá

Tal y como estaba previsto, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no comparecerá en el Parlamento de Andalucía después de que fuera citada. La ministra descartó su presencia en la comisión –“los ministros no comparecemos en parlamentos autonómicos”, aclaró– al tiempo que ironizó sobre las ausencias y expuso que “cedo mis 10 minutos a Delibes o a Eloy Revilla. Seguro que aprenden más”.

“Aquí dejan claro lo que importa la opinión de quien conoce bien el parque y sus ecosistemas. Ni Delibes ni Estación Biológica de Doñana”, comentó Ribera que añadió que “bien está intentar defender a los regantes legales de toda España frente a la crisis reputacional que han abierto”, pero concluía al respecto que “lo único convincente” es “descartar la amenaza”.

La ministra para la Transición Ecológica ya fue citada en la pasada legislatura para comparecer en el Parlamento durante la tramitación de una proposición de ley similar que impulsaron los mismos dos grupos más el de Ciudadanos, y ya entonces también avisó de que no comparecería en base a “dictámenes del Consejo de Estado, que establecen que ministros no están obligados a comparecer ante asambleas autonómicas”.

La mayoría de los agricultores, tampoco

La Asociación de Agricultores Puerta de Doñana (AAPD) de Almonte denunció también “el atropello sin razón” que supone acometer la tramitación de la proposición de ley de regadíos de la corona norte de Doñana “sin contar con más de la mitad de los agentes implicados”.

Entre ellos “los agricultores más cercanos al Parque Nacional, y todos los científicos y organismos directamente afectados y expertos, como el Consejo de Participación”, indicó Manuel Delgado, portavoz de la asociación de más 350 agricultores cuyas explotaciones ocupan el 52% de la superficie regable del Condado afectada por el Plan de la Corona Norte (o de la Fresa).