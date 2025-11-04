El ex presidente andaluz Rafael Escuredo alerta de la polarización: "En la Transición, los políticos nos respetábamos"

El primer presidente electo de la Junta de Andalucía, el socialista Rafael Escuredo, cree que, al contrario que en la actualidad, durante la Transición los políticos se respetaban. En una entrevista con Efe con motivo de la publicación de su última novela, 'Recuerda' (Eolas Ediciones), dedicada al periodista Manuel Chaves Nogales, Escuredo añade: "Yo soy un ciudadano de la Transición y en aquel tiempo nos respetábamos; yo recuerdo a Fraga Iribarne invitándonos a café, recuerdo a Dolores Ibárruri y recuerdo a Carrillo y recuerdo a la extrema derecha de Blas Piñar y había un respeto, no había insultos".

"Hoy eso no es posible, hoy no se hablan; hay una confrontación y no hay acuerdo político de ninguna clase, y veo cómo el diapasón dialéctico y la confrontación política alcanza techos inasumibles", asegura.

Antes de la presentación de su novela en Sevilla, Escuredo ha añadido: "Nosotros hablábamos de la Constitución de la concordia, que era una Constitución donde por primera vez en la historia de España todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo; y, sin embargo, ahora están siendo impugnadas instituciones fundamentales del Estado", algo que le recuerda a la época vivida por Chaves Nogales en tiempos de la Segunda República.

Polarización, insultos y violencia

El autor ha dicho que tras años estudiando el periodo republicano comprobó cómo entonces dos bloques políticos antagónicos "no llegaron a ningún tipo de acuerdo; se polarizó la política hasta el extremo de que el propio Gil Robles ni siquiera votó la Constitución; los debates se volvieron cada vez más ácidos, acabaron en insultos y de ahí se pasó a la violencia".

"Por eso he titulado mi novela 'Recuerda' -lleva el subtítulo de 'El sueño liberal de Chaves Nogales'-, como una llamada de atención a los más jóvenes", y por eso, ha añadido, ha puesto en la cubierta el cuadro de Goya en el que dos españoles enterrados hasta las rodillas para no poder moverse se dan de garrotazos. Esa imagen la ha empleado para que los lectores se pregunten "¿Hasta qué punto todo aquello es actual en la España de nuestro tiempo? Sí, efectivamente se está llegando a aquella radicalidad, a ese no llegar a acuerdos políticos, a los insultos y a los brotes de violencia".

Escuredo ha escrito una novela histórica sobre tres periodos, el de la República, el de la Guerra Civil y el del exilio, centrada en la figura de Chaves Nogales y con personajes reales como Manuel Azaña, Josefina Carabias, Gregorio Marañón, Juan Belmonte, Pío Baroja y Valle-Inclán, muchos de los cuales coinciden en hacerse la misma pregunta "¿Qué nos llevó a la Guerra Civil?"

Llamar al entendimiento

"Chaves Nogales soñaba con una Constitución con la que todos pudieran convivir, las derechas y las izquierdas, y como director de 'Ahora' se empeñó en hacer ese llamamiento; él siempre entendió que los contrarios podían encontrar un espacio para el entendimiento", señala.

Sobre el olvido de Chaves Nogales y de su obra durante más de medio siglo no ha encontrado explicación porque se define como miembro de una generación de lectores y como alguien que ha leído las obras completas de Ortega, Unamuno, Baroja y tantos otros. "La vida de Chaves Nogales es la historia de una pasión personal, de una pasión desbordante por el periodismo, por un periodismo moderno", ha concluido Escuredo para recomendar su lectura: "Hay que recordar para no olvidar lo que hicimos mal".