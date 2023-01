Un taller de estética oncológica busca recuperar la autoestima de los pacientes con cáncer

Marta fue diagnosticada de cáncer de mama el año pasado. Entre otras muchas cosas, el tratamiento le ha costado el pelo, marcas permanentes en la piel y un enorme desgaste físico y anímico que lleva "como puede", esperando que un día todo se convierta en una pesadilla del pasado.

Como ella, muchos pacientes oncológicos tienen que enfrentarse diariamente al trance de lidiar, no solo con la enfermedad, sino con el reflejo de una persona en el espejo que no reconocen. "De la noche a la mañana eres otra y tienes que aprender a vivir con ello", asegura Marta. "No se trata de esconder que estás enferma sino de seguir teniendo confianza en ti misma para hacer las mismas cosas que hacías normalmente sin complejos como salir a conocer gente sin que la enfermedad lo contamine todo".

De la misma opinión es Silvia, paciente de Linfoma no Hodgkin desde hace seis años. Silvia reconoce que tras el diagnóstico le "cuesta más sacarse partido" y eso le condiciona el hacer cosas que antes hacía "con los ojos cerrados". La joven es consciente de que hay muchas cosas sobre su enfermedad que no puede controlar pero ha decidido tomar las riendas sobre aquellas otras en las que puede influir".

Reconstruir la autoestima

Para paliar estas secuelas y lograr que las personas enfermas de cáncer puedan recuperar parte de su vida, la estilista Mónica Camacho ha ideado el taller Activa tu bienestar. "Es importante que las pacientes de cáncer conozcan que existe toda una red de profesionales dispuestos a ayudarlas más allá del propio oncólogo, que, por supuesto, es fundamental" asegura Mónica.

"De nuestro taller salen con una larga lista de recursos gratuitos que tienen a su disposición para ayudarlas en cualquier momento del proceso y que no se sientan solas. Hablamos de nutricionistas, psicólogos, sexólogos y muchos otros, todos ellos expertos en oncología, que han elaborado vídeos en los que ofrecen recursos prácticos para que ningún paciente se sienta solo en este proceso"

La importancia de esta red no es baladí. Los expertos confirman que, una vez abordado el tratamiento médico y psicológico inicial, la estética oncológica, como forma de adaptación a los efectos secundarios de los medicamentos, puede suponer un importante refuerzo para la seguridad y la confianza de los pacientes, mejorando con ello su calidad de vida.

Los talleres se vienen celebrando durante los últimos meses y continuarán durante el próximo mes de enero en diferentes localidades de la provincia de Huelva gracias a la financiación del área de Igualdad de la Diputación de Huelva. Las charlas son totalmente gratuitas y están orientadas a reducir la incertidumbre en los tratamientos contra el cáncer a través de la información y movilización de recursos en diferentes áreas.

Tal y como Mónica explica, durante las sesiones, los pacientes "aprenden a preparar la piel evitando posibles efectos adversos provocados por los fármacos". El taller está pensado para que la enseñanza sea en todas direcciones favoreciendo experiencias compartidas. "Se trata de sesiones muy importantes puesto que, en muchas ocasiones, son cosas que se desconocen y que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las pacientes".

Impulsar la presencia de hombres

Aunque este taller está abierto a todas las personas pacientes de cáncer, las usuarias, en su mayoría, son mujeres. "Los hombres se implican pero siempre para ayudar a otras mujeres, casi nunca en primera persona", explica Mónica. "Nos encantaría que de aquí en adelante vinieran también hombres para que conocieran todo lo que la estética oncológica puede hacer por ellos".

"Creo que todavía se sigue viendo la estética como algo exclusivo de mujeres", asegura Mónica. "A pesar de ello, y de que el cáncer en mujeres suele dejar señales y cicatrices más visibles que en los hombres, la piel de ellos necesita los mismos cuidados y requiere la misma atención que en el caso de las mujeres"

Con este convicción, Pedro pasó el año pasado por un tratamiento de masoterapia y fisiología oncológica que lo dejó "como nuevo". El tratamiento contra el cáncer que estaba soportando los últimos meses lo había dejado exhausto y "con unos dolores terribles". Afortunadamente, "tras las primeras sesiones noté un cambio increíble. El dolor empezó a remitir y ya no me limitaba. Empecé a hacer deporte y a cuidar de mi piel como nunca antes lo había hecho. Si el cáncer me cambió la vida, estos tratamientos me la devolvieron".

Mónica asegura que los masajes específicos, siempre que los haga un profesional cualificado, son "muy beneficiosos y necesarios" puesto que "quitan el foco del dolor y mejoran el estado de ánimo". Para la esteticista es algo muy positivo: "Mis pacientes me han llegado a decir que debería recetarlos el médico".

Mejoría tras las sesiones

Desde que Mónica comenzase con los talleres, sus usuarias confirman que de cada sesión salen "renovadas" y con "una calidad de vida que no tenían antes de participar". Así lo confirma Loli, a quien hace casi dos años sus compañeros de trabajo le regalaron un bono de sesiones con Mónica tras su primera quimio. "Uno de mis efectos secundarios más importantes fue el dolor en la piel. Tenía unos granos que me impedían dormir. En dos semanas el problema se acabó. Ella siempre busca soluciones", confirma Loli.

De su participación en los talleres no tiene más que buenas palabras. "Es una red de apoyo de la que sales nueva, te saca de casa y vuelves mucho mejor y distinta", asegura la usuaria. "Siempre utiliza cosas naturales que han funcionado antes así que habla con mucho conocimiento de causa".

Del mismo criterio es Sofía Serrano, diagnosticada de cáncer hace 7 y 4 años, respectivamente. "Lo considero algo muy necesario. Yo me vi sola y desamparada tras el resultado. Los talleres son fundamentales porque encuentras remedios profesionales que verdaderamente funcionan", asegura Sofía. "Nos recomiendan productos para la piel, champú, masajes específicos y Mónica nos trata siempre con mucho criterio y conocimiento de causa donde a veces no pueden llegar ni siquiera el oncólogo".