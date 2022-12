Los ciclos terminan. Siempre acaban. Hay períodos boyantes en la economía, en la producción artística, en los triunfos encadenados en el fútbol a cargo del mismo equipo, en la estancia en el poder de un único partido político... hasta que las circunstancias los declaran finitos. Había una Andalucía del PSOE como había una España de la duquesa de Alba. Había una jet de Marbella como hubo una beatiful people del pelotazo con rostros que supieron ver antes que nadie que el dinero cambió de manos a la muerte de Franco. Un día dejas de ver a alguien en los papeles, preferentemente del colorín, hasta que otro te preguntas a lo Paco Lobatón: “¿Qué pasó con...?”. Si estaba todo el día en el restaurante de moda con aquel metre que doblaba el espinazo como un cofrade dócil ante el obispo de turno. Si estaba todo el día en los actos benéficos, en las fiestas de Semana Santa, en las romerías y en los saraos de verano en su Castelgandolfo particular, si estaba siempre el cura de cabecera, tan simpático, tan bien relacionado pero que después orillaban para traerse a uno con solideo...

Los ciclos terminan, sí; pero hasta entonces siempre hay un período en el que se aprecian eso que en tiempos de fuertes cambios políticos se denominaron los estertores... En Andalucía hemos vivido los estertores del socialismo en el poder, como en su día los vivimos en la España al final del felipismo. Solo hay que ser observador para contemplar el final de un ciclo, cómo de pronto la ausencia de una persona o la llegada de nuevas generaciones, acaban por colocar el marchamo de caduco a personas, grupos, períodos o incluso estilos. Solo lo auténtico permanece. Por eso es tan difícil escribir, pintar, cantar, actuar, mantener un negocio abierto durante cincuenta o más años. Los finales de etapa están marcados por la nostalgia. Mucho más cuando se trata de los años posteriores al final. Ocurre con las personas, sucede con los edificios. El esplendor es efímero. La cuadrilla que se ilumina por los destellos de la estrella se va al garete cuando la estrella se apaga. Y se nota. Y tiene algo de doloroso.

Alargar el esplendor de forma artificial tiene algo se sufrimiento. Hay que tener claro cuándo ha acabado la fiesta, cuándo es el momento de no forzar al camarero para que sirva la espuela. Cuándo se jodió el Perú, cuándo perdimos los palacios, cuándo dejamos de reposar los brazos en el burladero del callejón de la plaza, cuándo ya no nos abrían paso en una bulla, cuándo las fotos no tienen la misma fuerza que hace treinta años... Los estertores de la duquesa son un buen ejemplo de una Andalucía finita y que se resiste a disfrutar de la decadencia, que es el bienestar del poder perdido.