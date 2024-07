Espadas apunta que pedirá para Andalucía "lo mismo que se le ofrezca a Cataluña"

La comparecencia de Juan Espadas en un vacío Parlamento de Andalucía estaba convocada para analizar los cambios en el Gobierno de Juanma Moreno hasta que a última hora de la tarde, se cruzó el acuerdo entre su partido y ERC para poder investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Demasiado tarde para una desconvocatoria que se interpretaría, sin duda, como un intento por eludir cualquier cuestión o mínimo atisbo de crítica por su parte.

En cualquier caso, el líder de los socialistas andaluces se ha puesto de perfil y se ha aferrado a una reunión de la Ejecutiva nacional del PSOE en la que se analizará el contenido del acuerdo y a la que acudirá de manera telemática, le ha servido como agarradera para hacer frente a las preguntas casi en exclusiva sobre el asunto. La disciplina del partido se impuso a la oportunidad de expresar con voz propia una diagnóstico sobre lo que de manera unánime, todas las voces (incluso socialistas) apuntan a que supone una ruptura del principio de solidaridad interregional en materia de financiación.

Espadas no quiso ser ni Page, ni Lambán, líderes respectivos que tampoco sorprendieron mucho al sostener su oposición a la cesión para gobernr en Cataluña: "si hay compañeros que que quieren hacerlo, están en su derecho; yo no lo voy a hacer".

El secretario general de los socialistas andaluces no ha querido ir más allá de lo que se le ha escuchado en los últimos meses, es decir que "pediré para Andalucía lo mismo que se le ofrezca a Cataluña", "no voy a admitir ningún tipo de privilegio que perjudique los intereses de los andaluces" o "no se puede admitir un acuerdo con una sola comunidad autónoma que perjudique a las demás". Para más concreciones, será necesario esperar a que concluya la Ejecutiva y conocer una opinión a la que se ha comprometido.

No ha habido manera de ir más allá. Espadas se ha arropado en la trascendencia que tiene la gobernabilidad de una Cataluña alejada del control independentista, para lo que ha defendido un acuerdo "siempre dentro de los límites de la Constitución y del Estatuto de Autonomía".

En cualquier caso, ha matizado que "no me vale cualquier acuerdo", además de aclarar que "si Andalucía puede optar, por su estatuto, a lo mismo que Cataluña, vamos a exigirlo de la misma manera".