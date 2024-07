Espadas afea al PP que se "cruce de brazos" con la financiación y le anima a "acercar posturas"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha afirmado que el PP debe dejar de utilizar la financiación autonómica como un arma de confrontación con el PSOE, ya que "la única manera" de pactar un nuevo modelo es "acercar posiciones" entre todas las partes implicadas.

Así lo ha manifestado al ser preguntado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este lunes, "una reunión en la que el Gobierno llevó a las comunidades autónomas del régimen común una propuesta doble".

Ha recordado que el Ejecutivo ha propuesto incrementar los recursos, las entregas a cuentas, gracias a "una magnífica recaudación, así como la posibilidad de flexibilizar el déficit público de las comunidades.

"Esto significa que en dos puntos del déficit se va a flexibilizar la capacidad para que cuando la Junta de Andalucía elabore, como está haciendo ahora, el presupuesto para 2025, tenga mayor capacidad para gasto público", ha expuesto.

"Fue significativo comprobar cómo las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, el propio señor Moreno Bonilla, la consejera de Hacienda, no llevó la propuesta que Andalucía ha pactado en el Parlamento de Andalucía y que acordamos, además, el PSOE con el PP en 2018. No sé por qué la consejera no trasladó y explicó su propuesta y la defendió en el Consejo", ha dicho.

Espadas considera que no se puede ir a un encuentro de este tipo sin una propuesta propia, y asevera que el presidente andaluz, Juanma Moreno, sabe que la andaluza "es diferente a la de otras propuestas de otros gobiernos autonómicos del PP y por tanto hay que acercar posiciones".

"Lo que se esperaba ayer de los presidentes, de los consejeros, consejeras autonómicos de Hacienda del PP era que expusieran sus propuestas o que intentaran acercar una propuesta para poderla negociar con el Gobierno de España. Pues no, se cruzan de brazos y sencillamente van a una reunión a decirle al Gobierno de España que sea el gobierno el que imponga una propuesta", lamenta.

Ha resaltado que el modelo de financiación autonómica se aprueba por una ley en las Cortes Generales. "La única posibilidad de sacar adelante una ley en el Congreso de los Diputados es con mayorías suficientes. Por tanto, más pronto que tarde, yo lo que le pido a Feijoó es que recupere, aunque dijo no en su momento, la posibilidad que le planteó Sánchez de establecer una mesa, un grupo de trabajo (...) para acercar posiciones", ha incidido.

Por otro lado, ha reclamado que la Junta destine los mayores recursos en entregas a cuentas y el mayor déficit a incrementar el presupuesto para la sanidad pública, sin desviar nada a la privada.

"Ya está bien de paños calientes y de mentiras a la hora de hablar de la sanidad pública en Andalucía o en la provincia de Almería. La situación es dantesca, el plan de verano que se ha diseñado por parte de la Junta de Andalucía claramente no está funcionando porque no hay disponibilidad de personal sanitario suficiente, porque se cierran desgraciadamente los centros de salud como sabíamos, porque no hay suficiente personal para atenderlos".