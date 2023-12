Unos 340 escolares de la capital conocen y disfrutan de las bondades del AOVE

Unos 340 escolares del colegio de educación Infantil y Primaria (CEIP) Nuestra Señora de la Capilla, de Jaén, han conocido y disfrutado este miércoles de las bondades del aceite de oliva virgen extra (AOVE) en un desayuno.

La actividad, que ha supuesto la clausura de 20ª campaña de promoción del aceite de oliva virgen extra que impulsa UPA-Jaén en colaboración de con la Diputación, pretende fomentar que los menores "incorporen a su dieta el aceite como algo fundamental, que aprendan en el cole a hacerse un desayuno o una merienda saludable y se lo lleven a su casa".

De este modo, escolares del colegio Virgen de la Capilla, al igual que hicieron el mes pasado los colegios Lorenzo Luzuriaga de Madrid, y Fray Juan de la Cruz, de Segovia, han preparado su propio desayuno a base de aceite de oliva virgen extra, cacao y pan. Además, se les ha entregado una mochila con guías didácticas sobre el aceite y cuadernos de receta.

Así lo ha indicado el secretario general de la organización agraria, Cristóbal Cano, que ha participado en este desayuno, junto al presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano."Son ya 20 años promocionando el AOVE por toda España con una increíble aceptación", ha valorado Cano sobre esta iniciativa, que se leva a cabo en los colegios, pero también se complementa con una cata en escuelas de hostelería.

Este año, en concreto, "futuros cocineros de Segovia", del Centro Integrado de Formación Profesional Felipe VI, "han probado aceites con defecto y de buena calidad y han aprendido a diferenciarlos, conociendo las variedades idóneas para cada plato y el producto que no se puede consumir"."Terminar de esta manera la vigésima edición es una satisfacción muy grande y ya pensamos en la campaña del próximo año con la idea de hacer algo importante para conmemorar el AOVE de Jaén con el realce que merece", ha afirmado el responsable de UPA.

El presidente de la Diputación también ha destacado la idoneidad de esta campaña, en la que este año han participado más de 1.000 alumnos de Primaria de Jaén, Madrid y Segovia "para que puedan conocer cuáles son las bondades del aceite de oliva, desde el punto de vista de la salud o medioambiental, para que sepan que es un producto básico de la Dieta Mediterránea y que no puede faltar en ninguna cocina que se precie"."Estamos en un colegio referente en nuestra provincia, ejemplo claro de la educación pública de Andalucía, con el objetivo de que nuestros alumnos y alumnas sepan del aceite de oliva desde jovencitos, y que lo consuman no por tradición sino por convicción de las bondades que tiene este producto de calidad", ha manifestado, no sin agradecer a UPA la organización de este campaña durante dos décadas.

HÁBITOS SALUDABLES

En la misma línea se ha pronunciado el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, quien ha señalado la necesidad de impulsar hábitos saludables en la alimentación del alumnado."Los centros docentes son escenarios propicios para incentivar comportamientos alimentarios saludables", ha declarado Solano, quien ha resaltado la importancia de realizar estas iniciativas en la sociedad actual, debido al índice de sobrepeso y obesidad infantil.

En Andalucía, según ha añadido, el 19,7 por ciento de los niños entre los 2 y 15 años sufren sobrepeso y el 11,3 por ciento padece obesidad. Por ello, ha apostado por "proporcionar al alumnado recursos y conocimientos básicos sobre alimentación y nutrición que les ayude a llevar una dieta sana y equilibrada convirtiendo así los centros en escuelas promotoras de salud".

Además desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, "se fomenta el desarrollo de actuaciones que promueven tanto la alimentación sana como la actividad física y el deporte", a través de Programas para la Innovación y Mejora del Aprendizaje que favorecen la promoción de hábitos de vida saludable en los centros.

Igualmente, el delegado ha recalcado "la importancia de dar a conocer al alumnado los beneficios del aceite de oliva, que lo incorporen en su alimentación y conseguir así que sean consumidores" de un producto "positivo para su salud y bienestar".