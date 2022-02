Diez escapadas románticas dentro de Andalucía

Ronda, Málaga

El Puente Nuevo sobre el Tajo es uno de los emblemas de la provincia de Málaga y no es de extrañar dado lo impresionante de su construcción arquitectónica. Situada a 100 kilómetros de la capital, el municipio cuenta con visitas que no dejar escapar en nuestra escapada, como el mirador o la plaza de toros. Ronda enamora a todo el que pone un pie entre sus calles y es uno de los lugares que no perder nunca de vista y volver a visitar una y otra vez.