"El 100% de la plantilla del Infoca estará activa todo el año para todo tipo de emergencias naturales"

-Bueno, la actividad se paraliza, las consecuencias sí son importantes. Nosotros teníamos una situación más compleja en la provincia de Cádiz, se avisó a la ciudadanía, pero no se envió ese mensaje general. De todos modos, si fuera necesario, se utilizaría, tenga en cuenta que es una herramienta muy valiosa para evacuación de personal. Es que hasta ahora se hace puerta a puerta, esto es un gran avance. En la Junta hemos contratado un sistema de inteligencia artificial no sólo para alertar, sino para comunicar, por ejemplo, con personas en riesgo, personas impedidas o que necesitan algún tipo de medicamentos. El sistema Alert lo hemos tenido activado en tres ocasiones, en las romerías del Rocío y de la Virgen de las Cabezas y el mundial del Circuito de Jerez.

-Bueno, son hechos que piensas que no van a ocurrir, pero que la historia y la ciencia lo ven posible. De hecho, en más de una ocasión, cuando se producen terremotos frente a las costas de Portugal, se activan avisos, lo que ocurre es que después no ha pasado nada. El riesgo existe, aunque tarde en ocurrir tres siglos, pero el Gobierno debe tener un plan de respuesta. Estamos en una fase de formación y de información, porque en ocasiones el ciudadano actúa de modo contrario a lo que es adecuado, por eso hay que informar.

-Son 700 personas, se ha ido avanzando mucho y en cuatro años vamos a completarlo. La idea es que todo el personal esté disponible para cualquier tipo de emergencias los 365 días del año. A la vez, estamos renovando todos los medios, el 85% de los vehículos estará renovado a final de año y además vamos incorporando otros medios muy novedosos. Contamos ya con un dron terrestre que es capaz de llegar a zonas de gran peligrosidad donde no llegan los bomberos, entra, desbroza y abre caminos. Esto no lo tiene nadie en España. También hemos incorporado un depósito que se transporta de modo aéreo y que, desde el punto donde se deje, actúa como una nodriza.

-Eso sí, pero no lancemos las campanas al vuelo, tenemos que ser muy prudentes. Por el territorio tan amplio que tenemos y por la extensión de la riqueza forestal, estamos expuestos siempre a un incendio. Aun así, si en España se han superado este año las 85.000 hectáreas de terrenos afectados, en Andalucía han sido 1.570 hectáreas. Nuestra media anual es de 7.500 hectáreas, pero eso no sirve, nos relaja pero no podemos bajar la guardia.

"Espero que el PSOE no pierda la sensatez"

-¿Cómo ve la investidura de Alberto Núñez Feijóo?

-España necesita en el Gobierno partidos con visión de Estado. Y partidos de Estado hay dos, pero uno parece que está renunciando a ello. Eso es un factor de riesgo grave. Y es un riesgo que se rompa la costumbre de que, a nivel de Estado, siempre ha gobernado el más votado. Y tercer riesgo: que se cedan las mayores parcelas de poder a quienes quieren romper España. El PSOE, ya no digo Sánchez, ha perdido una oportunidad al rechazar los seis pactos de Estado que ha propuesto Alberto Núñez Feijóo.

-¿Da por hecha la investidura de Pedro Sánchez?

-Espero que no. No sé si a Sánchez le quedan escrúpulos, pero espero que el PSOE no pierda la sensatez.

-Apela a un partido que no existe.

-Ya veremos si no existe, yo he escuchado a Felipe González. Lo que no se puede imponer por sillones son ilegalidades como la amnistía. Al PSOE no debería valerle todo, la foto de Yolanda Díaz con Carles Puigdemont es una de las mayores vergüenzas de la democracia.

-¿Qué sería peor, según usted, que gobierne Sánchez o repetir las elecciones?

-Debería ser presidente el líder del partido ganador, no es normal que el perdedor no haya felicitado al ganador. No conozco un caso así.

-No sé si Juanma Moreno llamó a Susana Díaz en 2018.

-Siempre se producen conversaciones entre líderes políticos, porque el trato humano es importante.

-¿La única esperanza del PP es el PSOE?

-Es que sólo son cuatro votos, cuatro diputados. Suelo ser muy positivo, todavía espero que el PSOE diga que no al vale todo.

-¿La Junta teme que se privilegie a Cataluña?

-Juanma Moreno es el garante y defensor de Andalucía. Es el presidente de todos los andaluces, va a defender la autonomía de Andalucía y no va a permitir que pisoteen los intereses de los andaluces.