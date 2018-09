De la empresa a ser 'mamá de día'

Tagesmutter en Alemania, Childminders en Inglaterra, Amans de jour en Suiza, Assistance maternal en Francia, Il Sorriso en Italia... En España son 'madres de día', mujeres profesionales de la educación que apuestan por abrir las puertas de sus casas para ser una alternativa a las escuelas infantiles. Ni mejor, ni peor. Diferente. Una opción más para las familias.

Macarena Capote ha comenzado esta nueva etapa profesional y cada día cuida a tres niños en su vivienda. Diplomada en Relaciones Laborales y con una amplia trayectoria en la empresa privada como responsable de Calidad, Capote decidió dar un cambio radical a su vida cuando la familia aumentó. "Cuando empezaron a llegar los peques al hogar decidí retirarme del mercado laboral y dedicarme a ellos. Tengo tres hijos (dos niños y una niña) y ahora que la pequeña ha entrado en Primaria he decidido reciclarme", declara Macarena.

Durante un año ha estado formándose para su nuevo proyecto con un máster en crianza respetuosa y un grado superior de educación infantil. Además de una formación académica en campos relacionados directamente con la educación (pedagogía, psicología, magisterios, técnico en educación infantil...), las personas que quieran ser madres o padres de día deben tener una formación activa y continua en pedagogías y metodologías alternativas, tener el carnet de manipulador de alimentos, un curso de primeros auxilios específicos para bebes, la adaptación de la vivienda y un seguro de responsabilidad civil. "He decidido montar este proyecto porque conocí a una chica que hace diez años me estuvo hablando de esto en Holanda y me gustó la idea. Yo sé que aquí hay pocas opciones así y me he lanzado. Creo en él, ha sido un sueño y ahora es una realidad", declara Macarena.

¿Qué es una madre de día? La asociación 'Madre de día' resume su proyecto como "educadoras profesionales que ofrecen en su propio hogar (adecuadamente adaptado y equipado) un servicio de atención y cuidado al menor de tres años, en grupos muy reducidos (3-5 niños) y en un ambiente familiar".

Macarena ha creado en su vivienda un espacio basado en la metodología Montessori: "Está hecho todo con mucho cariño y en él los niños pueden acceder a los materiales y actividades cuando se vean preparados para cada cosa. Esta metodología está basada en que el pequeño tiene que experimentar, estar en contacto con la naturaleza el mayor tiempo posible porque le dará mucha libertad. Es una educación no dirigida".