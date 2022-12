El conmovedor mensaje de Elena Huelva que nunca quisimos oír: "Quiero dejar claro que yo ya he ganado"

Elena Huelva, la influencer sevillana que lleva tres años luchando contra un Sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer, y que se ha convertido en un símbolo de lucha, no se rinde, pero las fuerzas flaquean. De madrugada, sin apenas voz, la joven que ha dado la vuelta al mundo con su lema mis ganas ganan ha dejado un emotivo y conmovedor mensaje en sus redes sociales que nadie habría querido escuchar jamás. "Quiero dejar claro que yo ya he ganado", repite Huelva en un vídeo de poco más de un minuto y medio grabado desde la cama de un hospital de Madrid debido a las recientes complicaciones.

La joven vive el presente, lleva desde 2019 tratándose de cáncer, siempre con una sonrisa, con buenas palabras, y todo ello a pesar de tener tan solo 20 años. Pero en los últimos días, durante una visita a Madrid para acudir a un estreno, tuvo que ser ingresada en el hospital y no recibió buenas noticias, lo que sumaba un nuevo capítulo a una negativa racha que ha ido compartiendo con sus seguidores y amigos entre mensajes de apoyo y de cariño.

"Las cosas no están yendo bien, me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más", compartía con sus seguidores la joven, que deseaba no haber tenido que compartir ese vídeo nunca.

"Yo ya he ganado por las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase, sé que mi vida no se queda en vano, porque he luchado y he conseguido lo que quiero visibilizar", repite la joven en el vídeo.

Quería dejar este vídeo por aquí, porque al final la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado. Por el amor, por la lucha, por las personas, por siempre.♥️✨~ᴍɪs ɢᴀɴᴀs ɢᴀɴᴀɴ~#misganasganan #yoyaheganado #fuckcancer #sarcomadeewing pic.twitter.com/NfgVY0KHvi — elena huelva🎗💐 (@elenahuelva02) December 4, 2022

Un emotivo mensaje que ha recibido miles de respuestas al instante, entre ellas las de numerosas personalidades y amigos de la joven que no han querido dejar pasar la oportunidad para mostrar su amor y fuerza hacia ella.

Entre los mensajes destaca el de la cantante Aitana, de la que la joven es fiel seguidora, que ha asegurado que Elena es "el mejor ejemplo de superación que jamás nunca he conocido" o el de Sara Carbonero, que ha mostrado su amistad con la joven: "Te quiero muchísimo Elena y te admiro. Siempre significa siempre. Eres un ángel".

Un relato casi diario de su enfermedad

Elena Huelva es una joven sevillana que hizo de las redes sociales su propio diario de la enfermedad donde acumula miles de seguidores de todo el país. Día a día, momento a momento, la joven ha narrado su evolución desde que en 2019 le diagnosticaran cuando tenía 16 años un Sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer raro que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos, que en su caso se le originó en la pelvis con metástasis en los pulmones.

La joven llevaba días lanzando mensajes en los que se presagiaban malas noticias. Injusticia, complicaciones y malas noticias han sido las palabras que Elena ha estado usando en sus últimos post en redes, donde también aprovechaba recientemente para marcar distancias entre su apellido Huelva y su tierra madre, Sevilla. "Gracias! Pero para todos los que os pensáis que soy de Huelva…SOY DE SEVILLA !!!! Y vivo en Sevilla💖 Huelva es simplemente mi apellido", escribía en tono jocoso la joven hace apenas unos días.

Este domingo el tono era totalmente otro. Emocionada y con un semblante serio, al que poco tiene acostumbrado a sus seguidores, que denota el duro momento por el que está pasando, ha insistido en defender que su lema haga historia. "Quiero que siempre os acordéis de la frase Las ganas ganan, para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado", afirma la joven. "Al final, la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas, y yo me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, nos vamos a seguir viendo, os quiero", concluye el mensaje grabado por Elena, que horas después reaparecía en redes para agradecer que tanto Elena como mis ganas ganan se hayan convertido en tendencia nacional.

Me parece tan bonito y me emociona tanto que mi historia siga llegando cada vez a más gente. El otro día me llegó la QUINTA EDICIÓN de mi libro #misganasganan , gracias por leerme, ojalá siga llegando cada vez a mas personas.✨#fuckcancer #libromisganasganan pic.twitter.com/1RQO8XmAgn — elena huelva🎗💐 (@elenahuelva02) November 25, 2022

Además de su relata en redes, la sevillana es autora del libro Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente, en el que plasma su experiencia desde que conoció la desafortunada noticia de su enfermedad y que hace poco lanzó su quinta edición como ella mismo anunció en Twitter e Instagram.