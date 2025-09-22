Embarazadas y menores de 5 años, primeros grupos en recibir la vacuna contra la gripe en Andalucía

El próximo martes 30 de septiembre de 2025, Andalucía dará comienzo a su campaña anual de vacunación contra la gripe estacional, priorizando inicialmente a los grupos más vulnerables. Según ha anunciado Rocío Hernández, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, la inmunización arrancará con los menores de entre 6 y 59 meses, las mujeres embarazadas y el personal docente que trabaja con niños menores de 5 años. Esta estrategia escalonada busca garantizar la protección de los colectivos más susceptibles a complicaciones graves y de aquellos profesionales que mantienen contacto directo con ellos.

La consejera Hernández ha detallado este plan durante la inauguración de la ampliación del centro de salud Virgen de África en Sevilla, donde ha explicado que "el calendario para la vacuna de la gripe se irá abriendo progresivamente para el resto de la población diana". Siguiendo este calendario, a partir del 6 de octubre la campaña se extenderá a residencias de mayores y centros de atención a personas con discapacidad, así como a profesionales sanitarios y sociosanitarios. Posteriormente, el 14 de octubre, la vacunación estará disponible para los mayores de 80 años y grandes dependientes que recibirán la dosis en sus domicilios. El despliegue continuará el 20 de octubre con las personas mayores de 70 años y aquellas de más de 5 años que presenten patologías crónicas.

La última fase de implementación, que comenzará el 27 de octubre, incluirá a las personas mayores de 60 años y a diversos colectivos profesionales considerados esenciales, como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, trabajadores de protección civil, profesionales con exposición directa a animales y personal de instituciones penitenciarias. "El objetivo general es prevenir complicaciones graves en los grupos de mayor riesgo", ha subrayado Hernández, destacando la importancia de esta campaña preventiva antes de la llegada del invierno, época de mayor incidencia de enfermedades respiratorias.

Novedades en la campaña antigripal 2025

La campaña de este año trae consigo importantes novedades que refuerzan la estrategia de inmunización. Por cuarto año consecutivo, se mantendrá la vacunación de menores de 5 años, una medida que, según ha explicado la consejera, "ha demostrado ser muy eficaz al reducir un 70% los ingresos hospitalarios por gripe grave en este grupo de población". Este dato evidencia el éxito de esta iniciativa implementada desde 2022 y justifica su continuidad.

Otra de las medidas que se mantiene por segundo año consecutivo es la administración de la vacuna intranasal en los propios centros educativos para los niños de 3 y 4 años. Esta estrategia, puesta en marcha en 2024, logró una cobertura del 65% en este grupo de edad, facilitando el acceso a la inmunización sin necesidad de acudir a centros sanitarios. La vacunación en entornos escolares ha demostrado ser una vía eficaz para incrementar las tasas de vacunación infantil, reduciendo barreras logísticas para las familias.

Una de las principales novedades de la campaña 2025 es que los convivientes de grupos de riesgo podrán vacunarse simultáneamente con sus familiares vulnerables. Así, quienes vivan con menores de 5 años, mayores de 60, embarazadas o personas con patologías crónicas, tendrán la posibilidad de inmunizarse en la misma cita, reforzando el concepto de protección familiar integral y creando un efecto escudo alrededor de las personas más susceptibles.

Estrategia combinada contra la Covid-19

En cuanto a la vacunación contra la Covid-19, que se desarrollará paralelamente a la de la gripe, la estrategia nacional ha actualizado sus recomendaciones elevando la edad prioritaria a 70 años o más. Este ajuste responde a la evolución epidemiológica de la enfermedad en los últimos años, al observarse que la mayoría de hospitalizaciones por coronavirus se concentran actualmente en este grupo etario. No obstante, las personas con patologías de riesgo menores de 70 años también mantendrán la posibilidad de recibir la vacuna contra el SARS-CoV-2.

La administración conjunta de ambas vacunas, cuando sea posible, busca optimizar recursos sanitarios y facilitar la adhesión a los programas de inmunización. Este enfoque coordinado ha demostrado ser eficaz en campañas anteriores, reduciendo el número de visitas necesarias a centros sanitarios y mejorando las tasas de cobertura global, especialmente entre la población mayor y con enfermedades crónicas.

Tercera campaña contra la bronquiolitis

Paralelamente a la campaña antigripal, la consejera Hernández ha destacado el inicio de la tercera campaña de inmunización para prevenir la bronquiolitis por virus respiratorio sincitial (VRS) en menores de seis meses, que arrancó el pasado lunes. Desde la semana anterior, los equipos sanitarios están contactando con los padres de bebés nacidos desde el 1 de abril de 2025 hasta la actualidad para concertar citas de vacunación.

La estrategia incluye también la inmunización de todos los recién nacidos desde el 22 de septiembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, quienes recibirán la dosis directamente en el paritorio o en la planta de maternidad antes del alta hospitalaria. Esta medida preventiva busca proteger a los lactantes frente al VRS, principal causante de bronquiolitis, una infección respiratoria potencialmente grave que afecta especialmente a los más pequeños durante los meses de otoño e invierno.

Salud ha insistido en la recomendación a todos los padres con niños menores de seis meses para que acepten la inmunización frente al VRS, destacando su eficacia y seguridad. La implementación de esta campaña por tercer año consecutivo refleja el compromiso de las autoridades sanitarias andaluzas con la prevención de enfermedades respiratorias en la población infantil, uno de los grupos más vulnerables durante la temporada epidémica.

El sistema de vacunación en Andalucía

El sistema de vacunación andaluz ha evolucionado significativamente en los últimos años, incorporando nuevas estrategias para mejorar la accesibilidad y las tasas de cobertura. La implementación de campañas escalonadas por grupos prioritarios de riesgo ha permitido optimizar los recursos disponibles y garantizar que los colectivos más vulnerables reciban protección de manera temprana antes del pico estacional de infecciones respiratorias.

La integración de la vacunación en entornos no sanitarios, como centros educativos y residencias, así como la inmunización domiciliaria para personas con movilidad reducida, ejemplifica el enfoque centrado en el paciente que ha adoptado el sistema sanitario andaluz. Estas iniciativas han contribuido a eliminar barreras de acceso a la inmunización preventiva y han mostrado resultados positivos en términos de aceptación y cobertura vacunal.

¿Qué es la vacunación estacional contra la gripe?

La vacunación contra la gripe constituye una medida preventiva fundamental que se implementa anualmente para reducir el impacto de esta enfermedad respiratoria estacional. A diferencia de otras vacunas del calendario ordinario, la antigripal debe administrarse cada año debido a la rápida mutación de los virus influenza, que requiere la actualización constante de la composición vacunal para adaptarla a las cepas circulantes.

Los virus de la gripe pueden causar desde cuadros leves hasta complicaciones graves que deriven en hospitalización e incluso fallecimiento, especialmente en determinados grupos de riesgo. Por ello, la inmunización se recomienda prioritariamente a personas mayores, embarazadas, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas que podrían sufrir complicaciones severas. La efectividad de la vacuna varía cada temporada según la concordancia entre las cepas incluidas y las circulantes, pero incluso cuando no previene completamente la infección, suele reducir significativamente la gravedad de la enfermedad.