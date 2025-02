Los embalses de Andalucía ganan agua todos los días desde el 6 de diciembre

A pesar de la ausencia de precipitaciones en los últimos días, los embalses de la comunidad autónoma viven una situación que no se conocía desde hace tiempo. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consultados por este periódico, los pantanos de dicha cuenca (que representan el 80% de toda el agua embalsada en Andalucía) superan el 40% de su capacidad. No obstante, el dato más significativo es que desde el pasado 6 de diciembre, su volumen embalsado no ha dejado de crecer.

Evolución del agua embalsada en la cuenca. Fuente: CHG / Dpto. Infografía

A lo largo de los últimos doce meses, los pantanos de Andalucía, han recogido el agua de dos borrascas y sendas danas que han dejado su volumen por encima de los 3.247 hectómetros cúbicos, esto es un 40,42% del total. La parte más negativa es que siguen sin alcanzar ni la mitad de toda el agua que son capaces de embalsar y que, en el caso de la cuenca del Guadalquivir, supera los 8.034 hectómetros cúbicos. A esta cantidad hay que sumar la recogida por las cuencas dependientes de la Junta de Andalucía, esto es las Mediterráneas (Granada, Málaga y Almería), la del Guadalete-Barbate (Cádiz) y las del Tinto-Odiel y Piedras (Huelva) que juntas añaden otros 1.477 hectómetros a la cifra global que se sitúa cerca de los 4.700 en toda la región.

En este último año natural, al menos cuatro fenómenos climatológicos han significado aportes sustanciales en la cuenca del Guadalquivir. El más significativo de ellos fue la borrasca Nelson. Según los datos de la CHG esta se dejó sentir en los embalses de una manera más que notable. El 28 de marzo, el volumen de agua almacenada llegaba a los 2.471 hectómetros cúbicos; tres días después, ésta alcanzó los 3.541, lo que supone un incremento de un 43%. Los pantanos ganaron más de mil hectómetros cúbicos (1.070 en concreto) lo que supone un incremento superior al 13% respecto a sus reservas totales.

Las dos danas sufridas a mediados de octubre y comienzos de noviembre del año pasado, también se dejaron sentir en el aumento de recursos hídricos en Andalucía. En lo que respecta a la primera de ellas, se pasó de 2.450 hectómetros cúbicos el 16 de octubre, a 2.573 apenas dos días después. Un aumento similar tuvo lugar en, es decir 171 más en menos de 72 horas.

Otro de los hitos hídricos del año en la cuenca del Guadalquivir llegó con la tormenta Garoé. Curiosamente, ésta supuso un aumento mayor que durante las dos danas anteriores. El 21 de enero, los embalses de la CHG tenían 2.839 hectómetros cúbicos y una semana después las aportaciones de los cauces fluviales y escorrentías llevaban esa capacidad hasta los 3.106, es decir 267 más en siete días. La explicación era que las lluvias anteriores habían favorecido la recuperación del nivel freático y que las lluvias descargaron de una manera constante y durante varios días, lo que favoreció de una manera decisiva para llegar a los 3.250 hectómetros cúbicos con los que se cerró la semana.

El hecho es que desde el 6 de diciembre, los pantanos andaluces no han perdido agua y su aumento ha sido constante a lo largo de 76 jornadas consecutivas sin registrarse pérdidas de agua; entonces llegaban apenas a los 2.822 hectómetros cúbicos. Desde entonces han ganado más de 428. Según los datos de la CHG referenciados al pasado viernes, los embalses del Guadalquivir desembalsaron para abastecer las necesidades de la población y de los cultivos y resto de actividades económicas que precisan esas aportaciones, un total de 2,66 hectómetros cúbicos de agua, a los que hay que añadir apenas 0,2 de la evaporación. A pesar de que el registro de precipitaciones marcaba 0 en toda el área de influencia de la cuenca, la aportación de 4,41 hectómetros cúbicos les permitió compensar esas pérdidas y ganar casi 3 hectómetros cúbicos, lo que dejan las reservas en unos más que esperanzadores 3.250,69 hectómetros cúbicos, es decir un 40,46% del total. Desde el pasado 12 de julio, cuando los embalses gestionados por la CHG contenían 3.260, no se alcanzaba una cifra tan alta.

Entre los hitos hidrológicos del último año, hay que destacar que el pasado 21 de febrero, los embalses del Guadalquivir apenas llegaban a los 2.000 hectómetros cúbicos de agua almacenada, es decir que en la actualidad tienen un 62% más que hace un año por estas mismas fechas. La cota máxima llegaba el 4 de mayo, cuando se disponían de 3.805 hectómetros cúbicos, esto es 554,47 más que en la actualidad. Desde esa fecha, el nivel de agua amenazaba con hacer vivir en Andalucía una situación extremadamente preocupante. La Junta anunciaba planes contra la sequía y llegó incluso a hablarse de traer agua en barcos procedentes de otras cuencas. El volumen de agua almacenada alcanzó unos preocupantes 2.395 hectómetros cúbicos el 12 de octubre. Desde el día de la fiesta nacional, con escasas correcciones, las dos danas y Garoé recondujeron la situación hasta alcanzar el nivel actual.

No obstante, la escasez de agua no puede darse por cerrada. De hecho, las reservas no llegan ni a la mitad. Para darse cuenta de la gravedad de la misma, baste recordar las cifras de las cuencas dependientes de la administración autonómica. La más favorecida por las precipitaciones ha sido la del Tinto-Odiel-Piedras en la provincia de Huelva, uno de los lugares donde las lluvias han descargado como no se recuerda. Sus pantanos llegan a los 607 hectómetros cúbicos, es decir un 53,4% de su capacidad total. El año pasado, especialmente seco, apenas recogían 467, peor hay que tener en cuenta que, a pesar de la cantidad de agua recogida este año, todavía no llega a la media de los últimos diez años que está en 653.

Una situación similar se vive en la del Guadalete-Barbate, en la que sus 496 hectómetros cúbicos sobrepasan por mucho los 283 del año pasado, pero se quedan lejísimos de los 795 que marcan la media de la última década. También en las Cuencas Mediterráneas andaluzas que no llegan a los 343 hectómetros cúbicos, muy por encima de los 225 del año pasado, pero también fuera del alcance de los 519 que se registran de media en la última década.