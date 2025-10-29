Andalucía eleva a nivel 1 el Plan de Riesgo ante Inundaciones ante el aviso rojo por lluvias en Huelva

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este miércoles 29 de octubre la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía tras el aviso de nivel rojo --riesgo extremo-- activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Huelva.

Así lo ha comunicado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a través de su cuenta oficial donde avisa de que "se esperan lluvias torrenciales en el entorno de Ayamonte" y pide a la población "evitar desplazamientos" y seguir las recomendaciones oficiales.

De hecho, vecinos del litoral onubense han empezado a recibir un aviso en sus teléfonos móviles alertando de la activación del nivel rojo --riesgo extremo-- y pidiendo "extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos del 112".

Hasta las 08.45 horas el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, había atendido hasta 80 incidencias relacionadas con las lluvias en la comunidad, en su mayoría concentradas en la provincia de Sevilla por anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas y balsas de agua en la red secundaria de carreteras. En concreto, la provincia de Sevilla contabiliza 69 avisos, Cádiz y Huelva cinco cada una y una en Córdoba, también por caída de ramas y árboles y elementos del mobiliario urbano como farolas y señales, debido a las precipitaciones y al viento.

La incidencia más llamativa hasta esa hora se había registrado en La Puebla de Guzmán (Huelva), donde se ha derrumbado un muro en la carretera HU-5401 en sentido Paymogo. Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Fuentes de Andalucía, La Puebla de los Infantes, Lebrija, Lora del Río y la capital hispalense han sido las poblaciones que han aglutinado los avisos en la provincia de Sevilla, especialmente entre las 03.43 horas y las 04.30 horas. En Huelva, La Puebla de Guzmán, Almonaster la Real y Los Marines han sido las poblaciones más afectadas, mientras que en Cádiz han sido Jerez de la Frontera, Rota y Sanlúcar de Barrameda y en Córdoba Santaella.

Ocho municipios han activado también sus Plan Territorial de Emergencias Local (Ptel), cinco en Sevilla: Osuna, Utrera, Castilblanco de los Arroyos, Pilas y San Juan de Aznalfarache, y tres en Huelva: Cortegana, Castaño del Robledo y Rosal de la Frontera.