La negociación de las izquierdas se traba pese a la posibilidad de adelanto electoral

La izquierda andaluza se traba en su intento por fraguar una confluencia para acudir unidos a las elecciones autonómicas que se deben celebrar este año en Andalucía. La foto de unidad que Podemos, IU, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Equo se hicieron el pasado 28 de marzo en Sevilla no ha podido repetirse en un encuentro que se ha celebrado en Málaga este martes. Más País no ha acudido por sus dudas sobre el proceso, ya que considera que se encamina hacia una "Unidas Podemos maquillada" con "visos de fracasar".

A pesar del parón provocado por esta ausencia, el resto de fuerzas han comunicado su intención de "precisar el acuerdo en los próximos días", ya que, aseguran, existe una posibilidad real de que Juanma Moreno se decida a convocar los comicios el próximo junio. El texto hecho público en la tarde de este martes asegura que las "fuerzas progresistas avanzan" hacia esa candidatura unitaria, aunque no alude a la ausencia del partido de Íñigo Errejón en el encuentro.

Según estas cuatro fuerzas, el próximo paso es la constitución de "equipos técnicos conjuntos" que se desplegarán por las ocho provincias en un proceso "amplio, abierto y democrático" para esa nueva confluencia. Ese despliegue será "inminente" a través de "espacios de participación ciudadana" con el objetivo de "ampliar la base social y trascender las estructuras de los partidos".

Ese alejamiento de las estructuras de los partidos es una de las peticiones que viene haciendo Más País, que ha lanzado un comunicado para desvelar su ausencia de la reunión. "El frente amplio debe ser algo más que una Unidas Podemos maquillada", apunta Esperanza Gómez, líder regional del partido, que apuesta por buscar un candidato independiente y la creación de una marca blanca que "genere ilusión" en este nuevo intento de confluencia.

"Trabajamos por el acuerdo pero uno que sirva para obtener buenos resultados", insiste Gómez, que asegura que la anterior confluencia (Adelante Andalucía) "no movilizó" al electorado de izquierdas en los comicios de 2018. No hay que olvidar que Más País Andalucía acaba de renovar sus órganos internos ni la influencia que puede tener Íñigo Errejón en una formación todavía joven. Desde el partido admiten cierto enfado por el hecho de que el comunicado no explicite su ausencia del encuentro, pero también apuntan a que hay "reticencias" en el seno de Más País sobre la idoneidad de seguir participando activamente en este proceso de confluencia que deben resolver.

Estas negociaciones comenzaron el pasado noviembre auspiciadas por un grupo de mediadores procedentes de la sociedad civil y encabezados por Francisco Sierra y Sebastián Marín Recio. La primera reunión fue el 8 de enero en Sevilla, donde hubo representantes de Podemos, IU, Más País y Adelante Andalucía. Ésta última coalición -formada por Anticapitalistas, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y Defender Andalucía- acabó por abandonar las negociaciones.

Los de Teresa Rodríguez aspiraban a que los diputados no adscritos fueran readmitidos, una petición casi imposible, por lo que acabaron por dejar el proceso. Rodríguez fue elegida candidata a finales de marzo y el proceso para seleccionar a los cabezas de lista provinciales sigue abierto, ya que están en negociaciones con formaciones locales y miembros de la sociedad civil.

La segunda reunión fue el citado 28 de marzo, cuando anunciaron el nuevo intento por armar una confluencia. Hubo una tercera el pasado 5 de abril en la que sí estuvo Más País, pero de la que no informaron ni los partidos ni los mediadores. Fuentes conocedoras de aquel encuentro explicaron que hay previsión de una nueva comparecencia la semana próxima, aunque está en el aire tras el seísmo provocado por la ausencia de Más País en Málaga.

Entre los argumentos que esgrimen Podemos, IU, Equo e Iniciativa para intentar reconducir la situación está "la expectación e ilusión" que generó el anuncio del 28 de abril. Según el comunicado lanzado por los cuatro partidos, esa "ilusión" se generó en Andalucía y "en el resto del país". Entre los argumentos en contra, destaca la ruptura -no consumada- que se produjo en Andaluces Levantaos, la coalición impulsada por Más País junto con Iniciativa del Pueblo Andaluz y Andalucía por Sí. Este último partido, heredero del PA, mostró su rechazo a este frente amplio argumentando motivos similares a los utilizados por el partido de Errejón este martes.

Hay que recordar que las formaciones que están participando en estas conversaciones y los mediadores siempre han resaltado que su voluntad de acuerdo está inspirada por la apuesta de Yolanda Díaz de poner en marcha un frente amplio. No en vano acudieron a la primera visita a Sevilla de la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, aunque la política gallega se cuidó de ser explícita en su apoyo a cualquier proceso o partido.