¿De verdad se recauda más bajando impuestos?

Una teoría que ha funcionado en pocos países

La historia cuenta que Arthur Laffer dibujó en una servilleta -que se expone en el Museo de Historia Americana de Washington- la famosa curva en una reunión con el ex presidente de EEUU Ronald Reagan. Reagan aplicó la teoría a rajatabla. Y fue un fracaso. No se recaudó más y el déficit norteamericano se disparó a extremos desconocidos, pero los liberales -los máximos defensores de Laffer- lo atribuyen al disparado gasto en defensa de la época. Diego Martínez, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, experto en economía pública y ex secretario de Financiación Autonómica y Local entre 2018 y 2020 con el Gobierno del PSOE, es rotundo: en general "la curva no funciona; puede aumentar la recaudación pero a pesar de bajar impuestos; es decir, se recauda más (si la actividad es dinámica) pero menos que si la presión impositiva no se bajara". Para que la teoría funcionara, las condiciones "deberían ser tan extremas que en el mundo real no se encuentran". Tendría que estar el IVA al 35% efectivo, opina Martínez, para que tuviera efecto. Joaquín Aurioles, profesor de Teoría Económica de la Universidad de Málaga, no es tan rotundo. "Hay que ver cuál es la sensibilidad al aumento de la actividad de la bajada de impuestos", dice. Es decir, hasta qué punto, si los impuestos bajan un 10%, por poner un ejemplo, la actividad sube más de un 10%. En el caso andaluz, no hay estudio alguno (aún) sobre el tema, porque no están todos los datos. Aurioles afirma que, en general, esta teoría cuando se ha aplicado, no ha funcionado. Solo ha habido una excepción, añade: la de los países nórdicos. Habrá que ver si se suma Andalucía.