“El noviazgo del PP con Vox empezó aquí, en Andalucía”

Del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y de la UGT. Esta es la carta de presentación de Eva Granados (Barcelona, 1975), hija de un cordobés y de una jiennense, portavoz del Grupo Socialista en el Senado desde octubre del año pasado y que este miércoles hizo campaña en la provincia de Cádiz. Su obsesión es que ningún progresista de Andalucía se quede el próximo domingo sin ir a votar.

–Vaya avalancha de cargos socialistas que está habiendo en la provincia en esta semana. ¿Tanto se juega el PSOE el 19-J?

–Que vengamos tantos cargos socialistas creo que es bueno porque demuestra que para nosotros el PSOE andaluz representa mucho y es un espacio que es importante que se recupere. Andalucía no merece tener un gobierno con los brazos caídos y vamos a hacer todo lo posible para que el domingo salgan todos los progresistas a votar.

–¿Qué diferencias se aprecian desde Madrid entre el PSOE de Susana Díaz y el de Juan Espadas?

–Yo no soy la persona más adecuada para responder a esa pregunta porque en los años de Susana Díaz yo era la voz del PSC en el Parlamento de Cataluña, coincidiendo con el desafío independentista, y no estaba tanto en la política nacional. En cualquier caso, considero que el PSOE andaluz ha hecho una regeneración importante y conozco a Juan Espadas, que es compañero en el Senado y que ha sido un alcalde con mucho nivel de proximidad, que es lo que necesita también esta región.

–¿Qué influencia tendrá el resultado del 19-J en el PSOE federal?

–El PP lo único que ha hecho en los últimos meses es adelantar elecciones y tampoco se le ha dado muy bien, porque ha sustituido su aliado de Ciudadanos por su aliado de Vox. Andalucía es muy importante, porque es el territorio mas poblado de España, y estas elecciones son fundamentales, pero el PSOE federal tiene puesta la vista en las elecciones municipales y autonómicas de dentro de un año.

–¿Un mal resultado podría provocar un adelanto de las elecciones generales previstas para finales de 2023?

–Vamos, yo no tengo ninguna duda de que no. Yo veo el compromiso de Pedro Sánchez y la determinación que tiene y no tengo dudas de que apuraremos la legislatura, entre otras cosas porque tenemos aún mucho programa electoral por cumplir y muchas reformas por hacer. Estamos afrontando una crisis en Europa por la guerra, estamos logrando que el presidente del Gobierno logre acuerdos muy importantes a nivel europeo y estamos llevando a cabo reformas como nunca se han hecho en este país. Lo único que echamos en falta es que de vez en cuando la oposición arrime el hombro. Eso es lo que le hace falta a este país y no unas elecciones.

–Ahora va a estar animado el Senado con Feijóo allí.

–Bueno, la verdad es que está poco tiempo sentado en su escaño. Será que el hombre tiene otras cosas que hacer. En cualquier caso, ya se ha estrenado allí y no lo hizo con mucho tino, porque confundió datos económicos muy importantes. Además, después del cara a cara con el presidente Sánchez se constató cuál es la no propuesta y la no alternativa del PP. Que esté Feijóo en el Senado nos da la oportunidad de que en sólo siete minutos el presidente del Gobierno explique todo lo que se está haciendo por España y todas las reformas en marcha para lograr que la economía y los derechos sociales crezcan a la vez.

–Los partidos a la izquierda del PSOE han llegado divididos a estas elecciones andaluzas. ¿Eso es bueno para el PSOE?

–Yo vengo de la UGT y allí aprendí que la unión de los dos sindicatos fuertes es fundamental para defender los derechos de los trabajadores frente a la patronal. Y en política es igual. El PSOE, que está fuerte, necesita a su izquierda un espacio que también esté fuerte para plantarle cara a la derecha. Necesitamos que ese espacio que lidera Yolanda Díaz se articule y se fortalezca para que este país siga siendo gobernado por una coalición de izquierdas.

–¿Cómo valora la posible entrada de Vox en el Gobierno andaluz?

–El noviazgo del PP con Vox empezó aquí, en Andalucía. Esa unión cristalizó en Castilla y León pero empezó aquí hace tres años. Y un ejemplo está en que, por ejemplo, Juanma Moreno ya ha recortado las ayudas a las entidades que están trabajando con las mujeres víctimas de la violencia de género. El hecho de que Moreno no haya descartado un pacto con la extrema derecha demuestra que son dos siglas de un mismo proyecto político. Si los progresistas no lo impiden, en Andalucía vamos a tener a Olona de vicepresidenta y eso sería una mala noticia que muchos no entenderían ni en el resto de España, ni en Europa, donde la extrema derecha sí está siendo marginada en países como Francia o Alemania. Por eso hay que votar el domingo.