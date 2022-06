"El mensaje del miedo contra el PP ya no cala en la sociedad gaditana"

En las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 Bruno García (Jerez, 1979) era un concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz que se había quedado sin escaño en el Parlamento autonómico porque iba en el quinto puesto de la lista del PP. Pero a partir de ahí todo empezó a irle de cara: se hizo con ese escaño tras la renuncia de dos compañeros y de manera progresiva fue nombrado vicesecretario general del PP andaluz, secretario general del partido en Cádiz y presidente provincial desde el año pasado. Ahora, desde el número dos de esta candidatura electoral, este licenciado en Derecho y máster en Mercados Financieros cree que el Gobierno de Juanma Moreno lo ha hecho bien “aunque queda mucho por hacer”.

–¿Cómo se gestiona entre los afiliados de su partido unas encuestas tan satisfactorias como las que estamos conociendo? Porque ustedes no están acostumbrados a esto.

–Lo que es nuevo, y que genera mucha ilusión entre nuestros afiliados, es que el PP se presente a estas elecciones habiendo hecho un trabajo que creemos que ha sido muy bueno. Antes lo hacíamos señalando los problemas y planteando o prometiendo soluciones, pero ahora podemos contar lo que hemos hecho. En cuanto a las encuestas, siempre las he visto como una tendencia. Y esa tendencia lo que está diciendo es que la gente quiere a Juanma Moreno porque cree en él, porque sabe que se ha partido la cara en unos momentos muy complicados y porque quiere continuismo.

–Es decir, que está deseando usted que llegue el 19 de junio.

–El 19-J tenemos un examen pero vamos tranquilos porque hemos estudiado mucho durante estos tres años y medio. Venimos con el trabajo hecho y eso da una sensación de tranquilidad y de satisfacción muy importantes. Tenemos ilusión porque llegue el examen para sacar buena nota y pasar al siguiente curso, que supondría seguir gobernando en Andalucía en la próxima legislatura para que esta comunidad siga avanzando.

–Y a falta de ese examen final del 19-J, ¿qué nota le pondría usted al Gobierno andaluz en esta legislatura que acaba de finalizar?

–Ha sido una legislatura muy complicada, con una pandemia que ha obligado a Juanma Moreno a tomar decisiones muy difíciles. Pero yo pienso que en las situaciones difíciles es donde la gente demuestra el material del que está hecho. Y en esta pandemia Juanma Moreno y el Gobierno andaluz dieron siempre la cara apostando en todo momento por la sanidad. Así que, en el contexto de esta pandemia, yo le daría un sobresaliente.

–¿Y dónde cree usted que está la clave de esa gestión que usted considera "sobresaliente"?

–La clave está en que el PP entiende bien la diversidad de Andalucía, y eso lo sabemos sobre todo por la experiencia que hemos acumulado gobernando en las grandes ciudades de esta comunidad. Sabemos las necesidades de los andaluces, conocemos nuestra tierra y hemos puesto las soluciones para el despegue de Andalucía. Queda mucho por hacer, por supuesto, pero hemos conseguido, por ejemplo, que seamos los primeros en exportaciones y que seamos los que más autónomos creamos. Además, la gente sabe que Andalucía ha cambiado, que hemos dejado atrás la etapa oscura del PSOE. Ahora en Andalucía ya no se habla de corrupción, ni de dejadez, ni de que tenían que gobernar siempre los mismos porque sí. La gente sabe que Andalucía ya no está a la cola de todo y que estamos empezando a liderar índices económicos en España.

–La principal crítica que la izquierda dirige contra el PP está centrada en el ámbito sanitario. Les acusan de privatizar servicios sanitarios y de despedir a 8.000 trabajadores. ¿Cuál es su respuesta?

–¿Cómo? ¿En serio? ¿Que desde el PSOE nos critican por la sanidad? ¿Ellos? Uf, es que me cuesta hablar de sanidad con el PSOE, la verdad, porque ellos tienen un pasado en este tema que no es muy bueno y porque pienso que parte de su desgaste se debió precisamente a su mala gestión en materia sanitaria. ¿Y 8.000 despedidos me dice? ¿Y no hablan de los 12.000 contratados? Mire, hay una cosa tangible que son los datos. Y los datos dicen que jamás se invirtió más en sanidad como en esta legislatura, en la que se ha destinado el 7% del PIB. Es dinero que se ha destinado a infraestructuras, equipamiento sanitario y también personal. Porque otro dato dice que hoy hay en la provincia de Cádiz 3.400 profesionales sanitarios más de los que había cuando llegamos al Gobierno andaluz. Yo lo que le diría al PSOE es que su mensaje del miedo de siempre contra el PP ya no cala en la sociedad gaditana. Se llevaron años diciéndonos de todo y advirtiendo a la gente de que si llegábamos a gobernar en Andalucía íbamos a acaba con todos los servicios públicos. Pero se ha demostrado que nada de eso era verdad.

–Y desde el otro lado Vox les acusa de mantener en pie los llamados chiringuitos creados en la etapa socialista.

–Bueno, aquí lo que se trata es de cumplir con la legalidad y de que Andalucía siga avanzando. Ese ha sido nuestro planteamiento. Yo entiendo que haya partidos que lo que quieren es generar ruido para adquirir así protagonismo. Pues bien, que cada uno proponga lo que quiera, que nosotros hablaremos de lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho funciona en Andalucía.

–¿A usted le preocupa que un hipotético nuevo Gobierno de Juanma Moreno esté condicionado por Vox?

–El cien por cien de los afiliados del PP de Cádiz y yo mismo sólo estamos preocupados de una cosa y es que la gente sepa lo que ha hecho Juanma Moreno y lo valore. Lo demás no me preocupa. En otras ocasiones podríamos estar hablando de cómo componer un puzzle, pero ahora no estamos en esa situación.

–En el marco de la Bahía de Cádiz no se sabe nada del nuevo hospital, tampoco de la Ciudad de la Justicia y sigue sin estar en servicio el tranvía. ¿Dónde han guardado ustedes la pancarta de 'Juanma lo haría'?

–Pues mire, sólo en lo referente a la ciudad de Cádiz la pancarta de ‘Juanma lo haría’ está en las 62 viviendas de Matadero, donde antes había un solar vacío, y la pancarta está en otros proyectos de viviendas, como las del Cerro del Moro, y la pancarta está en la residencia del Tiempo Libre, que se llevó muchos años abandonada. En cuanto a los ejemplos que usted pone, con el tranvía hemos logrado no tener que devolver el dinero a Europa y ya hay una fecha para su inauguración, cuando antes sólo había promesas y promesas. Es que el tranvía estaba mal hecho y mal planteado, y lo hemos solucionado. Del nuevo hospital lo que había era la nada, un convenio de 2012 que no sirvió para nada, salvo para que los dirigentes socialistas hablaran de cómo iba a ser el hospital, sus instalaciones, sus habitaciones, su equipamiento... La ministra María Jesús Montero, por ejemplo, venía a hacer propaganda pero a no hacer nada. Nosotros al menos ya estamos en negociaciones con la Zona Franca. Y la Ciudad de la Justicia merece un capítulo aparte porque el PSOE la anunció muchas veces pero no hizo nada. Nosotros en cambio ya hemos metido ese proyecto en los Presupuestos de este año. Aprovecho para recordar que nosotros sólo llevamos gobernando en Andalucía 40 meses y el PSOE lo hizo durante 40 años, que no es lo mismo. Los proyectos del PSOE estaban todos en los periódicos pero ninguno lograba ser realidad.

–¿Cuáles son las prioridades del programa electoral para la próxima legislatura?

–Los pilares de nuestro programa electoral seguirán siendo los mismos tres de esta pasada legislatura: la sanidad pública, la educación pública y las políticas sociales. Y después está el seguir bajando impuestos, porque hemos demostrado que así podemos tener más contribuyentes. Tenemos previstos grandes proyectos para Andalucía, pero nuestras prioridades son éstas, para generar más empleo y para mejorar la vida de los más vulnerables, que son siempre los que más sufren cuando las cosas van mal.

–La gente lleva dos años y medio sin votar y en la política nacional han pasado muchas cosas en este tiempo. ¿Cree usted que se debe votar el 19-J pensando en Madrid?

–Yo veo ilusión en la calle con Juanma Moreno, incluso de gente que antes votaba al PSOE. Y esa ilusión viene porque la gente percibe que en Andalucía estamos ahora en una situación distinta a la de antes y con mejores perspectivas. Ahora bien, si alguien quiere aprovechar esta cita con las urnas para castigar a Pedro Sánchez me parecería lógico, lo más natural y hasta justo, porque desde la Moncloa se ha tratado muy mal a Andalucía en estos años.