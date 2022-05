¿Dejará la izquierda a Olona sola junto a los cuatro juanes?

La parlamentaria Inmaculada Nieto, de IU, ha logrado distinguirse en la Cámara andaluza por su tono sosegado. En un debate político cada día más acostumbrado a los exabruptos y a la crispación, la portavoz del grupo de la izquierda llama la atención por lo contrario. Digamos que estaría en las antípodas de la candidata de Vox, Macarena Olona, cuya condición es la de apocalíptica. La de Vox es de por sí mediática, pero aún lograría destacar más si fuese la única mujer que se presentara a las elecciones del 19 de junio. Ella, contra cuatro hombres, cuatro juanes: Juanma Moreno (PP), Juan Marín (Cs), Juan Espadas (PSOE) y Juan Antonio Delegado (izquierda). Le iban a regalar los platós donde debatan.

Poner nombre a los partidos de izquierdas es tan complicado como adjetivar a Vox, porque le sienta mal que se le denomine ultraderecha o extrema derecha, aunque están, ideológicamente, a la derecha del PP. Los partidos de la izquierda andaluza, que son básicamente IU, Podemos y Más País, siguen agotando los días sin llegar a un acuerdo sobre la coalición y la candidatura. Pudieran abrazar el nombre de Por Andalucía, pero aún no es seguro. En cualquier caso, este viernes, 5 de mayo, cumple el plazo para registrar las coaliciones electorales. Ello no conlleva que tenga que decidir quién es su candidato ese día, pero, al menos, se sabrá que irán juntos el 19 de junio.

La formación de Teresa Rodríguez, que ha conseguido mantener el nombre de Adelante Andalucía, se presenta por separado, ni siquiera ha entrado en la negociación. Al partido de la gaditana le otorgan un escaño, por Cádiz, algunos sondeos, pero no tiene opciones en otras provincias. Rodríguez no podrá participar en los debates electorales, porque su condición en la Cámara es la de parlamentaria no adscrita.

Los partidos de la izquierda vienen de sufrir una tragedia durante esta legislatura. Con el nombre de Adelante Andalucía, obtuvieron 17 escaños, cinco más que Vox. Pero el grupo afín a Teresa Rodríguez, que eran los de Anticapitalistas, se marcharon de Unidas Podemos, gracias a un acuerdo que se tornó en desacuerdo, por lo que fueron expulsados del grupo parlamentario.

De modo, que quienes tienen que ponerse de acuerdo ahora son IU, Podemos y Más País. Sin embargo, Podemos ha optado pro presionar de modo público con la convocatoria de elecciones primarias para elegir a su candidato. Éste es el diputado gaditano Juan Antonio Delegado, un guardia civil que había liderado el movimiento sindical en la Benemérita. La militancia de Podemos vota en estos días a su candidato, de modo que si, finalmente, fuese él quien liderase la agrupación de las izquierdas, habría cuatro juanes en liza.

Delegado ha recibido este lunes el apoyo de la ministra Ione Belarra, que ha dicho en Córdoba que su candidatura "les da mucho miedo, tanto a Juanma Moreno como a Olona".

Una persona que conoce muy bien el enjambre de intereses en lo que hoy es Unidas Podemos explica que, en las próximas generales, todo ese mundo girará en torno al movimiento de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Como prólogo, los partidos se tendrán que poner de acuerdo en Andalucía y, en 2023, en los municipios y las comunidades autónomas donde se celebran las elecciones ese mismo día. Lo lógico, apunta esta fuente, es que, en cada territorio, lidere la lista el partido que es más fuerte, por lo que en Andalucía le correspondería a IU. Izquierda Unida gobierna en muchos ayuntamientos y tiene implantación en toda la comunidad, lo que le falta a Podemos.

La tragedia de Podemos es que ya no es fuerte en casi ninguna comunidad. En Valencia, es Compromís; en Madrid, Más País, y en Cataluña, En Común. El artefacto que salió del 15-M, que revolucionó la política española al cambiar el esquema de partidos que se había fraguado desde la Transición, es hoy poco más que nada.

En Andalucía, los tres partidos principales han barajado nombres de independientes, pero ninguno tiene un perfil público superior a sus parlamentarios. Es por eso que puede terminar por imponerse en nombre de Inmaculada Nieto, que contaría con el apoyo de Más País si la decisión es entre ella y Juan Antonio Delgado, el candidato de Podemos.

Quien sea el candidato de la izquierda sí participará en los debates de los candidatos al 19 de junio. Si es Inmaculada Nieto volverá a distinguirse, no por su condición de mujer -serían dos-, sino por su sosiego.