Los partidos políticos olvidan hablar andaluz

"Lo único que trae la derecha a Andalucía es bronca, conflictos y problemas". La queja corresponde al cabeza de lista socialista por Huelva para las próximas elecciones andaluzas, Mario Jiménez, quien abundó en el mensaje que transmite también un día sí y otro también la presidenta de la Junta, Susana Díaz, es decir, evitar que el debate derive a asuntos ajenos a Andalucía y que eludan la crispación de la política nacional.

La precampaña electoral ha supuesto el desembarco de los líderes nacionales de los partidos a Andalucía –principalmente del PP y Ciudadanos–, donde están concentrándose declaraciones y comentarios sobre los sucesos de actualidad.

No era eso, sin embargo, la intención del PSOE-A, que pretendía que, en estas semanas previas a los comicios del 2-D, se hablara "en andaluz", en clave andaluza, entendiéndose que sean los problemas que afecten a Andalucía los centros de atención en el debate.

Casado, de precampaña en Málaga

El presidente del PP, Pablo Casado, ha estado en Málaga y justificó sus alusiones a esas cuestiones ajenas a Andalucía. A Díaz "no le gusta que hablemos de política nacional", dijo Casado, porque no quiere que "los andaluces sepan que sus votos en el Congreso y en el Senado son utilizados por Pedro Sánchez para contentar a independentistas, batasunos y a Podemos".

Ante el clamor socialista de que los mensajes estén relacionados con la actualidad andaluza, Casado ha añadido, con tono desafiante, que "vamos a recordar todos los días" que el PSOE usa los votos "para pactar con quienes rompen España".

Inés Arrimadas en Jerez

Otra cabeza visible nacional, en este caso catalana, Inés Arrimadas, ha visitado Jerez en una jornada que ha coincidido con las conclusiones provisionales de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía sobre los políticos presos catalanes.

Arrimadas, líder de Cs en Cataluña, ha aprovechado la estancia en su localidad natal para arremeter contra la decisión ministerial de no calificar como rebelión los presuntos delitos.

Todos ellos han tratado sobre la polémica de María Dolores de Cospedal al respecto de sus conversaciones con el ex comisario de Policía, José Manuel Villarejo, actualmente en prisión a la espera de una sentencia firme.

Sin propuestas para Andalucía

No ha estado solo Mario Jiménez en la crítica al enfoque que guían la precampaña de PP y Cs.

Ahí ha estado el candidato número uno del PSOE por la provincia de Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, para reclamar un "debate centrado en Andalucía" y que ha criticado que "llevamos tres semanas" desde el inicio de la precampaña electoral "sólo escuchando" a los demás partidos sin prestar atención a propuestas para Andalucía, recogió Europa Press.

Jiménez Barrios ha lamentado que los partidos estén "en ese lío permanente en el que, cuando vienen sus líderes nacionales, además de insultar a Andalucía, no saben hablar de los problemas de los andaluces".

Sobre esta polémica, el responsable de la campaña de Adelante Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha reprochado en la misma línea que el PSOE que PP y Cs hayan emprendido una precampaña electoral "tóxica" y que antepongan sus intereses sobre los de Andalucía, sin hacer propuesta alguna, según informó Efe.

La agenda de PP y Ciudadanos

No parece que esta dialéctica entre los principales partidos en liza para las elecciones vaya a variar en los próximos días. Simultáneamente a las elecciones andaluzas, las noticias en el país no cesan y los líderes nacionales, estén donde estén, no dejarán de proponer titulares para el resto del país.

Será el caso de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, que estará en Málaga acompañado del candidato para el 2-D, Juan Marín, y el número dos de la provincia, Javier Imbroda.

Como será igualmente el caso de Pablo Casado, presidente del PP, cuya agenda será fundamentalmente andaluza en los próximos días.

Tras haber estado en Málaga, pasará por Cádiz y Rota y visitará Jerez. La precampaña sigue así eliminando días del calendario, alimentándose de mensajes y titulares hasta que llegue el periodo de la verdad, la campaña que comienza el 16 de noviembre.