Ciudadanos presenta sus candidaturas en Córdoba: "Andalucía necesita una legislatura más"

"Algunos piensan que el partido ha terminado, pero el partido no ha empezado todavía". Ciudadanos ha presentado este sábado sus candidaturas a las elecciones del Parlamento de Andalucía del 19 de junio y lo ha hecho desde Córdoba, con la presencia de la presidenta de la formación, Inés Arrimadas, y de los ocho cabezas de lista de las provincias andaluzas aludiendo al renacer, a "nunca rendirse" y atribuyéndose siempre "el cambio" en la comunidad autónoma en materia de educación, empleo, turismo o igualdad en los últimos tres años.

Inés Arrimadas ha llegado al bulevar del Gran Capitán de la capital cordobesa pasadas las 11:00 y acompañada de los primeros de lista de todas las provincias a un acto de precampaña de unas elecciones que marcarán el futuro del partido en Andalucía y que servirán de termómetro para el resto del país justo cuando Cs atraviesa momentos complicados. Lo saben y piden a los andaluces confianza porque "Andalucía necesita por lo menos una legislatura más" para confirmar el cambio. Lo ha dicho la propia presidenta de la formación, Inés Arrimadas, durante su intervención, que ha cerrado el acto.

Cs ha presentado así a un equipo que "lleva como bandera la buena gestión, el trabajo y la honradez", tal y como ha expresado Ángel Pimentel, el candidato por Córdoba y el primero que ha tomado la palabra, como anfitrión de la cita, y que ha hecho referencia a ese cambio: "Mientras otros hacen ruido, nosotros ofrecemos trabajo y gestión".

El objetivo es "seguir gobernando Andalucía", lo ha dicho Juan Marín, al tiempo que ha expresado que "Ciudadanos necesita hoy más que nunca la confianza de los andaluces, al igual que los andaluces necesitan a Ciudadanos". Tras ello, se ha extendido al presentar a cada candidato y sus virtudes para gobernar la comunidad autónoma.

Marín, que aspira ser el presidente de la Junta, ha enumerado los escenarios que pueden quedar si Ciudadanos no ocupa el gobierno: "Nadie nos dice que no somos necesarios, todo lo contrario; nos dicen que tenemos que estar ahí", lo hace en alusión a la posible irrupción de Vox, a quienes acusa de querer "hacer experimentos" con Andalucía para llegar al Gobierno de España. Arrimadas también lo ha mencionado: "Qué poca verguenza reconocer públicamente que te presentas a las elecciones sólo como un trampolín o un peldaño para llegar a La Moncloa".

"Olvidaos de los sondeos", ha pedido a los presentes, "cualquier gobierno en el que no esté Ciudadanos va a ser peor para Andalucía, le hablamos a los andaluces con claridad, somos cristalinos, hacemos más que decimos", ha argumentado Marín. Y es que todo el acto se ha basado en el trabajo de Ciudadanos en delegaciones como Educación, donde Marín se ha detenido para recordar al exconsejero, Javier Imbroda, que falleció el pasado 2 de abril y para el que hubo un minuto de aplausos en el bulevar, así como a Rocío Blanco en Empleo, Rocío Ruiz en Igualdad, quien también intervino en el acto, o su propia gestión en frente del área de Turismo.

Juan Marín considera que "en el ADN de los andaluces ahora está Ciudadanos, hemos dejado una tierra mejor que cuando llegamos al Parlamento" y en eso se basará la campaña electoral, por lo que pide a la militancia la tarea de convencer a los electores de que "hoy Andalucía es mejor gracias a Ciudadanos" y que "hay que pelear hasta el último instante".

"Hemos creado una nueva forma de hacer política que asusta a los corruptos, a los que sólo querían oportunidades para los que tenían su carnet político", ha continuado Marín, sin mencionar partido alguno, aunque sí ha hecho alusión al gobierno del PSOE frente a la Junta, enumerando proyectos que estuvieron años paralizados. Además, ha citado a la situación de Castilla y León como "todo lo contrario" a la regeneración.

Arrimadas, "orgullosa de haberle quitado el miedo" a los andaluces

La presidenta de Cs, como era de esperarse, ha cerrado el acto de este sábado en Córdoba, antes de irse de patios por la ciudad, y lo ha hecho asegurando que "de lo que más orgullosa me siento es de haberle quitado el miedo al cambio a los andaluces" porque "el PSOE nos había metido el miedo de que si no gobernaban ellos se iban a recortar políticas sociales" y, asegura Arrimadas, "ahora hay más y mejores".

"No hay dinero que pague la satisfacción de haber quitado el miedo a ocho millones de personas", ha continuado la presidenta, que ha asegurado que "lo que hemos demostrado es que Andalucía es una locomotora económica en España". Pero "queremos más" porque "aún estamos a tiempo de que no se vuelva a truncar ningún futuro" y ha añadido que el de Andalucía fue el "primer gobierno en el que entró Ciudadanos" y "ha salido mucho mejor" de lo esperado, ya que en tres años a la región "se le ha dado la vuelta como a un calcetín".

Arrimadas ha pedido a los militantes que "no deis el cambio en Andalucía por descontado, no deis por hecho que el gobierno va a ser tan bueno como éste si no está Ciudadanos" tras asegurar que "no ha habido un voto más útil que el de Cs". Les ha pedido, también, "explicar lo que hemos hecho, ilusionar para que la gente vuelva a ir a las urnas y que cada motivo que los llevó a votar en 2018 sigue vigente": "Ya no hay ilusiones, hay realidades".

"No queremos volver la vista atrás ni nos queremos desviar", porque, para Arrimadas, "cuando echamos la vista atrás vemos el camino de 37 años de corrupción, conformismo y paro y no lo queremos volver a transitar". Tres años y medio después "es una realidad palpable que Andalucía podía cambiar y que le ha sentado muy bien el cambio". En esta campaña "nos presentamos con satisfacción de lo que hemos hecho", ha comentado antes de enumerar también los logros en materia de inversión, políticas públicas o igualdad.