“El agricultor está viendo que el único programa que vela por sus intereses es el de Vox"

Natural de Antas, padre de dos niños y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Granada, Rodrigo Alonso se ha convertido en una de las voces más autorizadas de Vox en la comunidad. De hecho, en un reciente estudio se colaba en el top ten de políticos más influyentes en Twitter. Este empresario de telecomunicaciones viene ejerciendo de portavoz adjunto en el Parlamento de Andalucía y asumió las riendas del partido en la provincia durante la gestora.

– Recta final de la campaña, ¿qué sensaciones perciben en Almería?

– La sensación es muy positiva, la gente tiene muchas esperanzas puestas en nosotros. Pero si tuviera que destacar algo me quedaría con el cariño que nos profesan en pueblos del interior que son tradicionalmente votantes socialistas, es evidente que habrá un trasvase de votos porque se sienten engañados. Es la última oportunidad que le dan a la política de resolver los problemas, hastiados de las promesas incumplidas del PSOE y PP.

– ¿Confía en el trasvase de votos desde otros partidos a Vox?

– Desde diciembre de 2018 a noviembre de 2019 demostramos que podíamos crecer cogiendo votos de izquierda a derecha porque ya se perdió el miedo a votar a Vox. En menos de un año se consiguió doblar el respaldo en las urnas y eso demuestra que hay una base que mantiene su confianza en nosotros y otros que nos llegan de otros partidos. Por eso sólo contemplamos la opción de crecer. Es cierto que esperamos recoger votos de Ciudadanos y PP, pero también del PSOE porque la gente está harta de promesas y se sienten engañados. Y es normal mires por donde mires. Sin AVE, sin arreglar Balsa del Sapo, con agricultores arruinados porque se duplican los costes energéticos y de fitosanitarios y sin relevo generacional. La Junta no lucha contra el reetiquetado de productos extranjeros, no hacen públicos los infractores y cada vez hay más competencia desleal de terceros países mientras cruzan los brazos.

– Su ‘cambio real’ para Andalucía en Almería está enraizado en el agro desde el principio. ¿Por qué?

– En el tema del sector primario hay asuntos de competencia nacional, pero otros muchos que dependen de la Junta. Este gobierno andaluz ha replicado en Andalucía leyes de la Agenda 2030 y cambio climático que tienen un impacto directo y muy negativo en nuestros agricultores. El fundamentalismo climático está hundiendo al campo y no se puede estar a favor del sector y también de la Agenda 2030. Vox viene a solucionar esos problemas y ahí está el cambio real de la política. Apostamos por la soberanía energética y alimentaria. Tenemos el ejemplo de la central térmica de Carboneras. La cierra y han desmantelado los puestos de trabajo y luego esa energía se la compramos a Marruecos.

"Lo que mejor ha hecho este gobierno andaluz es gestionar la herencia socialista, se ha plegado a su agenda ideológica”

– ¿Lo del gobierno PP-Cs ha sido entonces un cambio a medias?

– Este gobierno se ha dedicado a gestionar la agenda ideológica que dejó el PSOE en treinta años. Se sigue adoctrinando en los colegios, se continúa financiando a Infancia Libre que son madres secuestradoras y talleres de masculinidades en positivo y de cómo realizar una felación en lugar de reforzar las matemáticas y lengua. Este gobierno se ha plegado a esa agenda ideológica. En materia sanitaria el pasado verano se quedaron centros de salud cerrados porque no tuvieron previsión para el aumento de la población en la costa. En sanidad Salud Responde no responde o te da cita para diez días. La lista de espera ha bajado pero no podemos conformarnos. En Vox decimos que lo que mejor han hecho es gestionar la herencia socialista. Lo único que los diferencia del anterior es que al menos de momento este gobierno no es corrupto, aunque en Almería ya han tenido algún caso como el de las mascarillas de la Diputación.

–¿Cuáles son los ejes estratégicos de su programa en Andalucía?

– Alejar al sector primario de políticas globalistas y ecologistas. El PP ha pasado de defender un plan hidrológico y ha tragado con las desaladoras cuando todos sabemos que iban a traer la ruina a los agricultores. Nosotros apostamos por la autovía del agua y conectar con la presa de Rules. Desde el Poniente hasta Pulpí. Proponemos la reindustrialización de la provincia, estamos en encefalograma plano. Es la mejor manera que mantener el talento de los jóvenes y generar arraigo a la tierra. Y también apostamos por los servicios públicos sin medias tintas. Un plan de infraestructuras sanitarias y cumplirlo, no como el del PP que lleva años de anuncios. El PEC TAC es un ejemplo de la eterna promesa. Fue uno de los incumplimientos de nuestros acuerdos presupuestarios. El PP luchaba contra las caracolas y han llegado al gobierno y seguimos con las aulas prefabricadas por toda la provincia.

– ¿Qué propuestas tienen para la inmigración en la Junta sabiendo que es una cuestión global?

– Acabar con el efecto llamada de la inmigración. El presidente de Andalucía nos decía que tiene la obligación de acoger a esos inmigrantes que han saltado la valla de Ceuta y Melilla. ¿Y por qué no tiene la obligación de que puedan salir del paro cuatro de cada diez jóvenes andaluces?. Los tutelados por la Junta tienen privilegios al acceder a la vivienda o al mercado laboral que no tienen los de aquí. Se han concedido más de 30.000 tarjetas sanitarias a inmigrantes ilegales. Si los cogemos en patera y los llevamos a un hotel con ayudas se genera un efecto llamadas.

"El PP decía que luchaba contra las aulas prefabricadas y ahí siguen y en Salud Responde o no responden o te dan cita a los diez días”

– ¿Por qué ha calado tanto su mensaje en el Poniente?

– El agricultor es el que está viendo que el único programa político que vela por sus intereses es el de Vox. Todos los partidos se han plegado al ecologismo que acabará con nuestra soberanía nacional y será la ruina del campo. Y te pongo un ejemplo, en el Parlamento llevamos una propuesta para que se priorice el producto de Almería en los comedores escolares públicos y todos votaron en contra por el cordón sanitario a Vox. A los agricultores ya no se le engaña tan fácil, saben lo que hace cada partido.

– ¿Cómo llevan el rol preasignado de muleta del PP en la Junta?

– De la mano de Vox vino el cambio político en Andalucía e hicimos posible el acuerdo de investidura y tres acuerdos presupuestarios con el PP. Pero nos hemos dado cuenta de que eran todo falsas promesas e incumplimientos y a partir de ahí también hemos dejado claro que Cs era un socio poco fiable del gobierno andaluz porque decía una cosa y la contraria. Le estrechamos la mano a Moreno Bonilla y nos traicionó. Por eso, hemos tomado la decisión de que tenemos que entrar en los gobiernos para que se cambie realmente la política de Andalucía. Si no tienen la mayoría absoluta y le faltan los votos de Vox pues tendrá que llegar a un entendimiento pero no seremos muleta de nadie. Tendrá que elegir entre un acuerdo de derechas o con la izquierda.

- Almería fue la provincia que más respaldó a Vox en 2018, ¿se repetirán los resultados el domingo?

– Me siento orgulloso de encabezar la lista por Almería y de ser almeriense porque sólo un almeriense sabe lo que hemos sufrido en esta tierra. Hemos convertido un erial en la huerta de Europa y hemos crecido con todas las administraciones públicas en contra. El que es de Almería se siente muy identificado con Vox. En la calle nos paran para darnos ánimo y eso no ocurre en todas las provincias.