Yolanda Díaz admite que su proyecto político "no llegará a tiempo" de las elecciones andaluzas

El "frente amplio" de Yolanda Díaz "no llegará a tiempo" para concurrir a las elecciones andaluzas, pero la política gallega traerá a Andalucía "su proceso de escucha". Ha sido la propia ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno la que lo ha deslizado este jueves en una entrevista en Canal Sur durante su primer viaje oficial a Andalucía. La tesis de la política gallega es que el "proceso de escucha" previo a la conformación de su proyecto político -aún sin nombre- requiere todavía varios meses y, por lo tanto, no finalizará antes de la convocatoria electoral, que está fijada para el otoño de 2022.

El mensaje de Díaz tiene múltiples lecturas, pero ninguna ayuda a dilucidar cómo acudirá las fuerzas a la izquierda del PSOE a las autonómicas de este año. "La mano tendida para Andalucía, pero ahora mismo no soy un proyecto político", ha insistido la política gallega, que ha asegurado que está por "ayudar" a las propuestas políticas "que mejoren la vida de la gente, igualitarias, modernas, feministas, ecologistas" y que busquen "una Andalucía moderna, con perfil propio".

La ministra de Trabajo ha insistido en varias ocasiones que su plan hace aguas si no cuenta con las fuerzas de izquierda en Andalucía, pero ha matizado que su "proyecto de país" no tiene que ver "con la suma de siglas". Lo cierto es que Díaz no tenía en su agenda pública ninguna reunión con los partidos que forman Unidas Podemos, con Andaluces Levantaos (Más País, Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz) ni Adelante Andalucía.

Por la mañana, tras la entrevista en Canal Sur, ha acudido al Centro Nacional de Medios de Protección, una entidad dependiente de su Ministerio que se dedica la prevención laboral. Por la tarde ha dado una conferencia sobre los efectos de la reforma laboral aprobada hace unas semanas acompañada por las líderes de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López. Pero entre entre ambos actos, Díaz ha acudido a una reunión con representantes de Unidas Podemos (Toni Valero, Martina Velarde y Ernesto Alba) y, de forma independiente, con la líder de Andaluces Levantaos, Esperanza Gómez, con quien ha mantenido "un encuentro breve" para analizar "la situación política andaluza". No ha habido contactos entre Yolanda Díaz y su equipo y Adelante Andalucía, apuntan desde el entorno de Teresa Rodríguez.

Desde Unidas Podemos han trasladado que tanto la coalición como la propia Yolanda Díaz coinciden en el "papel trascendental" que tiene Andalucía en "la construcción de un nuevo país". Por eso, explican las mismas fuentes, hay un "convencimiento" de que las elecciones andaluzas serán un "hito en el que dedicar todo nuestro talento y empeño". Este posicionamiento, explican estas fuentes, es distinto al que había mantenido Yolanda Díaz hasta ahora, aunque la propia Yolanda Díaz ha explicado que su presencia en Andalucía tendrá que ver con el "proceso de escucha" mas que con la campaña electoral.

Donde no se implicará Yolanda Díaz es en desbloqueo de la situación de la izquierda andaluza a pesar de los encuentros mantenidos este jueves en Sevilla. No es una sorpresa, ya que el equipo de Díaz ha puesto mucho empeño en desembarcar en Andalucía de la mano de los sindicatos y no de los partidos que forman Unidas Podemos. A pesar de que la plana mayor de Unidas Podemos y la líder de Más País en Andalucía, Esperanza Gómez, estaban en la primera fila del abarrotado auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Ha sido el equipo de la vicepresidenta el que ha diseñado el acto de este jueves, que Díaz ha comenzado con una defensa a ultranza de los sindicatos. "Son importantísimos para mejorar la vida de la gente", ha defendido la política gallega, que ha ensalzado la labor de UGT y CCOO en la reforma laboral y el resto de iniciativas impulsadas por el actual Gobierno en la materia.

"Se te esperaba y se te quería", ha respondido la secretaria general de CCOO, Nuria López. Díaz, por la mañana, había excusado su ausencia en la comunidad con más habitantes y más parados en su dedicación a la gestión de la pandemia y en la negociación de la reforma laboral. "Soy una de las vuestras, una humilde abogada laboralista, que se esfuerza en defender, togada o sin toga, a los trabajadores de mi país", ha defendido Díaz, que ha defendido su conocimiento del proceso autonomista de Andalucía.