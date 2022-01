Vox implora un adelanto electoral

Iván Espinosa de los Monteros, Manuel Gavira, Macarena Olona. Varios dirigentes de Vox se han manifestado en las últimas horas, con cierta vehemencia, para solicitar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que convoque ahora las elecciones autonómicas. Quizás, lo más significativo haya sido el argumento utilizado por quien puede ser la candidata a la Presidencia, la diputada Olona, que aseguró el miércoles en Fitur: "Llegamos tarde". ¿Tarde si a la legislatura le quedan aún, sobre el papel, 11 meses? ¿Quiénes llegan tarde?

El portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, solicitó a Juanma Moreno, este jueves desde Rociana del Condado, que apriete "el botón rojo" de las elecciones y que nos busque excusas en otros partidos para disolver la Cámara. Espinosa de los Monteros aboga por lo mismo; si Moreno no lo hace es, según el diputado de Vox, porque al presidente "le tiemblan las piernas" ante "el crecimiento" de su partido.

Sin embargo, lo que se opina en las direcciones de los otros partidos es justo lo contrario, que Vox ha tocado techo en expectativas electorales y que los resultados de las elecciones en Castilla y León, de este 13 de febrero, no serán suficiente para entrar en el Gobierno de Fernández Mañueco. Los últimos sondeos apuntan a un escenario parecido al de Madrid, donde el PP suma más que todos los partidos de la izquierda, por lo que su incorporación a una coalición no es imprescindible.

La mayoría absoluta en el Parlamento catellano y leonés está en 41 procuradores, y los sondeos otorgan de 38 a 39 al PP. Esa cifra no justifica una coalición.

Los consultados por este medio apuntan a los últimos sondeos del Centro de Estudios Andaluces (Centra), que es la única casa de encuestas que realiza una de éstas sobre una muestra amplia. Vox pasó de septiembre a diciembre de tener un 12,8% del voto estimado a un 10,9%, que es el resultado que obtuvo en las pasadas elecciones. Estaríamos, por tanto, ante una situación de estancamiento, que quizás pueda solventar una candidatura de Macarena Olona, pero no ante un crecimiento que le sirviera para imponer a Juanma Moreno una coalición. El partido de Abascal tiene ahora 12 parlamentarios en la Cámara autonómica.

El sondeo del centra ya apunta a un estancamiento de Vox, pero también del PP

De ser así, nos encontraríamos con un partido que serviría de apoyo al PP, aunque no lograría un peso suficiente como para forzar coaliciones. A diferencia de lo que ocurre con Ciudadanos, el PP andaluz no desea contar con Vox en el Gobierno, su apuesta sigue siendo la de repetir la misma fórmula. Sin embargo, el sondeo del Centra también muestra un descenso del PP, del 38,3% al 35,1%, por lo que los avisos de Vox a Juanma Moreno no sólo deben a su interés particular, sino a uno común.

Los populares no comparten la teoría de su estancamiento, aunque en el PSOE creen que ese parón existe y, de ahí, los amagos de Juanma Moreno sobre la convocatoria electoral. "Hemos entrado en un terreno movedizo, Moreno no va a convocar en febrero, pero a partir de entonces todo es posible", sostiene un dirigente socialista.

Un miembro del Gobierno andaluz explicó de modo gráfico las declaraciones de Juanma Moreno este miércoles en Fitur, cuando amenazó con convocar elecciones si se producía un bloqueo en la Cámara. "Está calentando motores", indicó. No hay una decisión adoptada, pero el PP también sabe leer encuestas.