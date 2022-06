Resultados elecciones Andalucía 2022 en Cádiz | Escrutinio de votos y escaños

Conozca en tiempo real el resultado de las elecciones en Andalucía en Cádiz. A través de esta página se ofrece el escrutinio en directo del número de votos y reparto de escaños en la provincia de Cádiz.

En total, Cádiz aporta al Parlamento de Andalucía 15 escaños.

A través del buscador se puede consultar el resultado de las elecciones en cualquiera de los municipios de la provincia, obteniendo el número total de votos obtenidos y los escaños que se obtienen.

Entre las opciones que se presentan se pueden consultar los resultados totales de la comunidad andaluza, visualizar el mapa de Andalucía según el recuento de votos y consultar el histórico de elecciones en Andalucía de las dos anteriores convocatorias.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2018 en Cádiz

La provincia de Cádiz cuenta con 15 escaños, cuya distribución tras los comicios celebrados en 2018 fue la siguiente: PSOE 4 escaños, Ciudadanos 3 escaños, Adelante Andalucía 3 escaños, PP 3 escaños y VOX 2 escaños.

El año 2018 fue un año aciago para el PSOE debido a los resultados electorales obtenidos en la comunidad andaluza. A pesar de ganar en numerosas provincias, el partido dirigido a nivel nacional por Pedro Sánchez perdía por primera vez en la historia de la democracia española el liderazgo de la Junta de Andalucía.

El PSOE perdía 2 escaños frente a los seis que obtuvo en las elecciones de 1015. Por su parte, el PP caía hasta el tercer puesto en la provincia sumando tan solo 3 escaños e igualados con Ciudadanos y Adelante Andalucía. Este último partido, formado por la coalición Unidas Podemos e Izquierda Unida, también perdían un escaño respecto a los comicios celebrados en el año 2015. La gran sorpresa de la jornada resultó en los dos diputados que sumaba VOX en la ciudad gaditana que irrumpía con fuerza en la comunidad.

El batacazo del PSOE se tradujo en la pérdida de cerca de 60.000 votos en comparación con las anteriores elecciones, mientras que en el PP la cifra de votos perdidos se estimó en 47.000. Cifras muy significativas y que dejaban más claro que nunca que el bipartidismo ya no es una opción electoral para muchos ciudadanos. No obstante, esta apertura de voto no benefició a Adelante Andalucía, los cuales no consiguieron superar los resultados obtenidos por Unidas Podemos e Izquierda Unida, traduciéndose sus resultados en la pérdida de casi 47.000 votos. Los grandes triunfadores de aquellos comicios de 2018 fue Ciudadanos como segunda fuerza y la irrupción de VOX como nueva fuerza política.

En cuanto a la abstención está se situó en el año 2018 en más de cuatro puntos si atendemos a los datos registrados en el año 2015, siendo finalmente esta del 46,46 %, uno de los peores datos en cuanto a participación de toda la historia andaluza. Ciudadanos consiguió rubricar su triunfo en ciudades como Chiclana o Algeciras mientras que el PP tan solo podía alzarse con la victoria en Vejer de la Frontera. Cádiz seguía siendo territorio de Kichi con victoria aplastante.