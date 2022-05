No me digan que la política no es divertida. Vale, es más aburrida de lo que les quiero hacer ver, pero eso no es culpa de la política sino de los políticos. Y gracias a ellos, a veces (bastantes en los últimos meses) nos echamos unas risas.

Cómo no esbozar una sonrisa si semana tras semana ves en el Congreso de los Diputados como el primer Gobierno de coalición de España en una pila de años, saca adelante sus políticas, sobre la bocina, con errores de voto desternillantes o directamente con el apoyo del grupo mayoritario de la oposición y el presidente del Gobierno nos lo vende como la "estabilidad que necesitaba España". Tronchante.

Más cerca. Aquí en Andalucía, aún dura el chascarrillo de la presentación fuera de tiempo de la candidatura de coalición de izquierdas para las elecciones de la comunidad. Y cuando aún no se han apagado esas chispas en forma de memes en las redes sociales, descubrimos que el nombre elegido por la coalición, Por Andalucía, ya estaba registrado como marca.

Ni lo miraron oiga. Al registro de marcas me refiero, o al dominio en internet. Vieron que no había ningún partido político con ese nombre y dijeron "A esta es". Ninguno pensó en el Trade Mark (TM). En esa señal que nos indica a los consumidores que nos encontramos ante una marca que ya se encuentra en uso.

Ni a la más verde de las startup que se esté creando estos días y buscando un nombre se le pasa por alto ese detalle. Pero a los políticos se ve que sí.

Para terminar de sacarnos la risa floja, acrecentar la sorna de la oposición y el cachondeíto generalizado, resulta que la marca la registró un asesor del Partido Popular en la Diputación de Málaga y ex director de distrito del Ayuntamiento de la capital malagueña.

Y no es que haya corrido más que ellos para registrar la marca, es que fue más previsor. Según contaba Juanma Marqués Perales, registró la marca el 11 de marzo de 2021 por si su partido se presentaba, en Andalucía, en coalición con Ciudadanos.

Y como también contaba el compañero en su información, y para tranquilidad de la coalición, esta persona no está por la labor de impedir que se presenten a las elecciones usándola. No sabemos si cambiará de opinión cuando calcule lo que se puede llegar a embolsar por dejar utilizarla en cartelería, camisetas, banderines y todo el merchandising electoral que se cree con su marca registrada.

¿Se imaginan que al final Por Andalucía acaba dejando unos 'eurillos' al Partido Popular, después de perder otros tantos por la forma de crear la coalición? Quién dice que la política es aburrida.