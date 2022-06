Patricia Navarro: "Los sevillanos no tienen motivos para sentirse agraviados ni amenazados por Málaga"

Patricia Navarro va como número 2 en las listas del PP por Málaga. El número 1, Juanma Moreno es el candidato a salir reelegido como presidente, y el número 3, Elías Bendodo, su consejero de Presidencia y director de campaña. Con esto se podría hablar de que Navarro es casi el uno y medio de estas listas que buscan una “mayoría amplia” en Andalucía y en Málaga.

-Llevo toda la campaña escuchando que buscáis una “mayoría amplia”, pero ¿qué es y cuántos parlamentarios harían falta para obtenerla?

-Esa es la pregunta del millón. La mayoría amplia es aquella que nos permita gobernar en solitario, con los andaluces. Una mayoría del arco parlamentario que nos haga tener la dependencia mínima del resto de partidos.

-¿Cuántos son esos; 55, 53, 51?

-Bueno, 55 son mayoría absoluta, eso los firmaría. Con la fragmentación que hay del voto de centro derecha y de centro izquierda, que también afecta, es complicado. Los tiempos de mayorías absolutas pasaron ya. Confiamos en que podamos sacar un buen resultado para no tener que depender de nadie.

-El pacto con Vox, ¿cómo se ve en el PP?

-Ahora mismo no lo vemos, no planteamos ese escenario para nada.

-El único apoyo que les quedaría es Ciudadanos.

-Con Ciudadanos ha habido mucha sintonía, incluso personal y ojalá se diera la circunstancia de poder gobernar con ellos. Pero, nuestra ambición sigue siendo gobernar en solitario y poder aplicar de manera completa nuestro programa.

-Este lunes Olona casi lanzó un desafío, o entran al gobierno o no apoyarán al PP.

-Les tendrán que explicar a sus votantes cómo dejan que gobierne la izquierda. Depende de las circunstancias podrán posicionarse de una manera o de otra, pero nosotros nos debemos a nuestros votantes y al conjunto de los andaluzas, se trata de gobernar para todos también.

-Si Vox termina cerrándose en esa postura, ¿hay posibilidad de repetir elecciones?

-Esa fue una posibilidad que deslizó el presidente al principio de la campaña y que yo cada vez veo más lejana. Cada vez veo más apoyo en la calle, las encuestas están ahí aunque yo no les hago demasiado caso. No soy capaz de situarme ahora mismo en ese escenario.

-¿Cuántos parlamentarios serían necesarios en Málaga para conseguir esa mayoría amplia?

-Los que hagan falta para obtener el máximo número de representantes en el Parlamento para poder gobernar con los andaluces.

-¿Cuál sería la cifra seis, siete, ocho?

-Yo creo que todo el mundo tiene claro cuál es el número que se necesita.

-En su LinkedIn sigue apareciendo como delegada del Gobierno, ¿le gustaría repetir en el cargo?

-Sí, en LinkedIn no se ha actualizado, en el resto de redes sociales sí. Yo no me descarto a repetir en el cargo.

-En la Delegación de Gobierno ha trabajado con muchos cargos de Ciudadanos, ¿ficharía a alguno de ellos para el futuro ejecutivo?

-Con todos los compañeros con los que he trabajado lo he hecho estupendamente y voy a mantener la amistad con todos. Pero llegado el momento, tengo muchos compañeros en el Partido Popular con muchísima valía que harían una gran valía al frente de las delegaciones.

-El Partido Popular es el que más propuestas tiene en su programa sobre la provincia, ¿siente que el agravio comparativo puede haberse trasladado de Málaga a Sevilla?

-Los sevillanos no tienen motivo para sentirse agraviados ni amenazados por Málaga, al contrario. Al final la Junta de Andalucía ha invertido en estos tres años de gobierno en las infraestructuras y en mejoras en la provincia de Sevilla. Este gobierno lo que ha puesto es mucho equilibrio en Andalucía y está propiciando algo que se nos ha negado, que es la igualdad de los andaluces independientemente de dónde vivamos.

-Pero sí presumen del cambio que ha dado Málaga.

-Hemos colocado a Málaga en el lugar del que nunca la debían haber sacado. Más importante que el equilibrio de las provincias es que ahora estamos al nivel de otras comunidades españolas y europeas. Ahora podemos hablar de tú a tú con Madrid o con Cataluña. Aquí se perdieron muchos trenes por no tener una comunidad autónoma fuerte y comprometida con sus pilares de sus sectores productivos.

-¿Qué tiene que decirle a todos esos votantes que aún están indecisos?

-Que no se vayan a la playa sin pasar antes por las urnas, que después ya sabemos lo que nos pasa. Es importante que pensemos en lo que se ha avanzado en estos tres años y medios, particularmente en Málaga. Y si estamos dispuestos a seguir avanzando o retroceder en cuestiones tan básicas como el impuesto de sucesiones y donaciones, que el PSOE ya ha dicho que quiere recuperar.