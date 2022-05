Patada a la izquierda

Que si tú, que si yo, que si imprime esto, que si no llegamos. Y al final claro, no llegaron. Al tiempo que la Feria de Sevilla tiraba su último cohete, Izquierda Unida "corría por los pasillos", con los papeles de la coalición de izquierdas en las elecciones de Andalucía para presentarlos en la otra punta del Parlamento, pero no llegaron a tiempo...

¿De verdad esto se lo puede creer alguien? Teniendo en cuenta que vivimos en un país en el que un diputado de la oposición cambia el sentido de una votación en el Congreso, yo me creo todo. Pese a que estemos en pleno siglo XXI, que exista el correo electrónico, la presentación telemática, la firma digital, "y tal y tal", que habría dicho otro 'insigne' político que sufrió Andalucía.

Y así se plantó la no-coalición de seis formaciones de izquierdas en Andalucía en este lunes 9 de mayo, argumentando ante la opinión pública que "da igual" que es una cuestión técnica, pero que el acuerdo político se mantiene. Eso sí, a la Junta Electoral Central, a pelearlo en el último organismo al que se podría recurrir decidieron no acudir, pese a que la junta andaluza rechazó el recurso presentado. ¿Ni por ganar más tiempo? Otra rareza más.

"Buscaremos fórmulas" decían en sus comparecencias ante los medios. En las redes sociales el candidato de Podemos, Juan Antonio Delgado Ramos, escribía: "Más allá de cuestiones administrativas, hay seis fuerzas políticas que hemos acordado integrar la coalición 'Por Andalucía'. Ese acuerdo prevalece. Nada hay más importante que Andalucía".

Sin lugar a la duda. Bueno, salvo que se le pueda echar la culpa a la otra parte contratante. Y aquí había otras cinco con las que relacionarse.

La tarde era muy larga y de ahí a afirmar que IU daba muestras de no querer cumplir el acuerdo político en Andalucía, solo había un paso. Dicho y hecho. Fuentes de Podemos señalaban al final de un movido lunes, tras un movido fin de semana para la izquierda andaluza, que la posición de IU parecía contraria a cumplir los términos tasados en su integridad. Uy, uy, uy.

Poner de acuerdo a dos españoles de distinta ideología ha quedado demostrado que es imposible (o prácticamente), pero la coalición de la izquierda andaluza está dejando claro que si son de la misma hay que ir a Lourdes. Y no pierdan de vista que hay otras 11 marcas de izquierda más que no han entrado en la coalición. Aún no hemos acabado.