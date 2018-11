Pasos firmes para una movilidad más sostenible

FOMENTO, en su vertiente de movilidad, ha vivido la mayor parte de la legislatura cortita de dinero. Contando con que este departamento es uno de los que más visibilidad da a una gestión, ya que no hay nada como inaugurar una carretera, puede parecer que no han sido cuatro años muy productivos. Así lo debemos ver si pensamos en que no ha habido avances en el desdoble de la carretera de Arcos a Antequera o en los accesos pendientes a Jerez desde Arcos y la Cartuja o los de La Línea. Es cierto que otros proyectos bastante necesarios sí se han puesto en marcha. Se ha acabado o se va a cabar con dos de las carreteras más peligrosas de la provincia. Una era la carretera a la pedanía jerezana de La Barca, que cuenta con más de 5.000 habitantes, y la otra la sinuosa vía que conducía a los tres pueblos de la provincia que se adentran en la provincia de Málaga.

Sin embargo, a falta de dinero para destinar a grandes obras la Consejería que ha dirigido Felipe López ha trabajado en la movilidad sostenible. En ese sentido, Cádiz ha visto al fin avanzar kilómetros de su carril bici, que se verán culminados en los próximos meses. También ha cumplido, con el retraso habitual, en la finalización de la estación de autobuses de Cádiz y en la terminal del catamarán, lo que potencia el transporte público.

5 medidas llevadas a cabo

1. Unas de las poblaciones más aisladas no ya de la provincia sino de toda la comunidad eran las de la sierra de Cádiz que se adentran en la provincia de Málaga, Alcalá del Valle, Setenil y Torre Alhaquime. La Junta al fin ha puesto en marcha el arreglo de la conexión con Olvera, que aún hoy sigue siendo por una carretera de curvas infernales y peligrosísimas con un carril estrecho de doble dirección. Sin duda, era una de las obras de infraestructuras más necesarias por su peligrosidad.

2. El ritmo que han cogido las obras de carril bici en Cádiz son un buen ejemplo de que la Junta se ha tomado en serio este modo de movilidad por las ciudades. En el inicio de la siguiente legislatura Cádiz tendrá más de 30 kilómetros de carril bici, lo que podrá permitir desplazarse con este vehículo cómodamente por toda la ciudad. También se ha apoyado el préstamo de bicis en Jerez y en toda la provincia estos carriles superarán en breve los 200 kilómetros.

3. La Consejería ha sido casi pionera en elaborar un decreto para regular los derechos de los usuarios de los servicios de transporte público por carretera con la mirada puesta en el colectivo de pasajeros con movilidad reducida. La flota de autobuses tendrá que adaptarse para ser accesible en su totalidad. Actualmente sólo el 15% de los vehículos debían estar adaptadas, según un decreto de 2009. Todos los consorcios metropolitanos están sometidos a esta norma.

4. Le ha costado llevarlo a cabo durante toda la legislatura, pese a ser una demanda de inicios de la misma. El firme de la carretera Jerez-Los Barrios, muy deteriorado por la gran cantidad de tráfico pesado que lo utiliza, ha empezado hace unos meses a rehabilitarse. LaA-381, una de las obras magnas de infraestructura de la Junta,apenas si se había tocado desde que se puso en funcionamiento, hace ya casi veinte años.

5. En el último tramo de legislatura la Consejería se ha espabilado en algunos aspectos que tenía como bandera, como era atraer más pasajeros al transporte público. La estación de autobuses de Cádiz, la mejora de la de Jerez y la apertura de la terminal de pasajeros del catamarán en El Puerto han sido tres de sus inversiones que o bien se han puesto en marcha o al final han visto su finalización tras mucho tiempo de espera.

5 medidas por hacer

1. Es difícil saber dónde ubicar el eterno tranvía de la Bahía. Por un lado, la obra está prácticamente terminada, pero lo cierto es que los tranvías, tras haber modificado la trama urbana de Chiclana y San Fernando, siguen sin circular e incluso ya se pone en duda de que sea un modelo verdaderamente operativo para la movilidad en la zona. La Junta cree, y eso ya es mucho creer, que en 2019 se podrá poner en marcha un proyecto que lleva nada menso que doce años ejecutándose.

2. El desdoble de la carretera entre Arcos y Antequera es una de las promesas en infraestructuras más antiguas, casi al nivel del desdoble de Vejer-Algeciras, aunque ésta es Nacional. Pese a que se invierte en esta carretera, la A-384, toda la Sierra piensa que aumentar la densidad de tráfico facilitaría una actividad económica de la que está necesitada la comarca más deprimida de la provincia y una de las más deprimidas de Andalucía.

3. Alguien de la Junta tendrá que explicar algún día por qué tanta cerrazón para no culminar el desdoble de la carretera A-491. Esta obra la han pedido hasta la saciedad los vecinos y los políticos de Chipiona y de Rota, argumentando la cantidad de tráfico que se localiza en verano, sobre todo por el tirón de Costa Ballena. Pero la Junta sigue sin dar su brazo a torcer y se conformó años atrás con duplicar esta vía pero sólo entre El Puerto y la Base.

4. La Junta tiene varias deudas con Jerez que no se han solucionado estos últimos cuatro años. Los arreglos de los accesos a la ciudad por la carretera de Arcos y los de la A-381, el kilómetro cero de la Jerez-Los Barrios, en La Cartuja, no han visto avances. Tampoco hay noticias de la Ronda Sur, que debería cerrar el anillo de una circunvalación para la ciudad. En la carretera a La Barca aún está pendiente, aunque se ha licitado, el tramo del cementerio hasta Estella.

5. También en la comarca del Campo de Gibraltar tiene la Junta de Andalucía tareas pendientes en materia de infraestructuras viarias. La más importante puede ser quizás el desdoble de la carretera del Higuerón de acceso a la La Línea. La Junta continúa negándose a asumir el desdoble de esta vía y se ha limitado este mismo año ha aprobar en verano una reforma en una parte de esta carretera presupuestada en apenas un millón de euros.