Pablo Iglesias, el único líder ausente

El único líder nacional que no se ha involucrado aún en la campaña de las elecciones andaluzas es Pablo Iglesias. Y aún tardará en llegar: su primer acto en la comunidad será el próximo 8 de noviembre en Sevilla, donde coincidirá con la candidata Teresa Rodríguez.

El presidente Pedro Sánchez estará poco durante la campaña electoral, ya que en esas dos semanas tiene dos viajes internacionales, uno de ellos a Cuba, de especial trascendencia para España. No obstante, celebró el pasado viernes un Consejo de Ministros en Sevilla, escenificó su reencuentro con Susana Díaz y volverá a un gran acto en plena campaña. Los otros dos líderes, Pablo Casado y Albert Rivera, casi no se han ido de Andalucía, están aquí casi todas las semanas. Y si no es Rivera, es Inés Arrimadas.

Sin embargo, la candidatura de Adelante Andalucía ha preferido conjurar las influencias nacionales de sus partidos, debido precisamente a la diferenciación de sus propia candidatura respecto a Podemos e Izquierda Unida. La doble a es una confluencia de estas dos formaciones, con un liderazgo compartido entre Teresa Rodríguez, que proviene de Anticapitalistas, y Antonio Maíllo, de IU, aunque formalmente la candidata a la Presidencia de la Junta es la parlamentaria que, esta vez, se presenta por Málaga.

Teresa Rodríguez y su pareja, el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, han mantenido sonoros enfrentamientos con Pablo Iglesias. El último de ellos se desató a raíz de la adquisición por parte de Iglesias y de Irene Montero de una gran casa en un municipio de la Sierra de Madrid, lo que motivó una carta muy crítica de Kichi y declaraciones de Teresa Rodríguez.

Con anterioridad, en enero de 2018, personas del equipo de Rodríguez inscribieron un nuevo partido en el Ministerio del Interior: Marea Andaluza. Aunque se especuló con que esa formación sería la plataforma de las elecciones autonómicas, finalmente no se ha utilizado. Al menos, hasta ahora. No obstante, la inscripción causó disgusto en la dirección federal de Podemos, donde no supieron de ello hasta que se publicó.