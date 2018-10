El PSOE encaja a casi todos los consejeros en sus listas

El PSOE comienza a cerrar este jueves las listas para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, una vez que las asambleas locales se han ido pronunciando sobre los candidatos propuestos por las direcciones provinciales. La mayor parte del Consejo de Gobierno de Susana Díaz irá en las listas, si bien hay problemas para encajar a algunas consejeras. Está previsto que la de Innovación, Lina Gálvez, entre por Sevilla, aunque no ha figurado en la propuesta que se han hecho a las asambleas. Gálvez no está afiliada al PSOE.

Los socialistas han estrenado método para confeccionar la nómina de las elecciones, los militantes han votado en asamblea y pueden proponer nombres no incluidos, pero finalmente decide la dirección provincial de acuerdo con un sistema que no son, exactamente, unas primarias. De hecho, el papel entregado a las asambleas no ha sido el mismo en las provincias. En Sevilla, por ejemplo, los nombres van numerados, y en otras, simplemente, ordenados.

Posteriormente, la dirección andaluza da el visto bueno a las listas, aunque puede alterar algunos nombres. No está previsto que así sea, sino que el envío de la provincia se respete y sea el que se presente el próximo sábado en un comité director. Incluso así, es la dirección federal la que da el aprobado final, con potestad para realizar también cambios. Tampoco está previsto en esta ocasión. Muchas asambleas han elegido por asentimiento las propuestas de su dirección.

El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, va de salida en Córdoba, provincia por la que se presentará la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, aunque la ex consejera de IU no es muy popular entre las bases socialistas. No obstante, la ex ministra es segura en esta provincia. La consejera de Sanidad, Marina Álvarez, no iría en esta lista.

Uno de los problemas de las listas socialistas es que casi todas las provincias prefiguran a hombres como números uno, lo que va a obligar a encajes de última hora si la dirección andaluza prefiere guardar el equilibrio de género.

El vicepresidente Manuel Jiménez Barrios abre la lista del PSOE por Cádiz, donde se ha integrado al consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, natural de Sevilla, aunque tiene vínculo familiar con San Roque. El problema es que la lista de Sevilla tiene 'overbooking' de consejeros y consejeras, porque buena parte del Gobierno de Susana Díaz es de esta provincia. La presidenta abre la lista hispalense, donde también figurará el consejero de Turismo, Javier Fernández, y el de Economía, Antonio Ramírez de Arellano. La titular de Educación, Sonia Gaya, también va en la lista propuesta por la dirección sevillana a las bases, aunque en un noveno puesto.

Ramírez de Arellano es militante del PSOE desde hace poco más de un año, pero Díaz le ha dado mucho poder dentro de su Gobierno, al haber sumado la cartera de Hacienda, dejada por María Jesús Montero, a la de Economía. El caso de la consejera de Innovación, Lina Gálvez, es diferente. No es militante y, en principio, no figura en las listas entregadas a las bases para que sea votada. No obstante, la propia dirección regional tiene el poder estatutario de alterar la lista siempre que lo argumente. Lo mismo ocurre con la dirección federal, que es en última instancia la que aprueba la nómina.

La lista de Huelva la encabeza Mario Jiménez, portavoz parlamentario, seguido de María Márquez, y en tercer puesto el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal. Márquez es una de las nuevas parlamentarias más destacadas en la dirección socialista. Es el caso también de Ángeles Ferriz, que en principio irá en el segundo puesto por Jaén. Felipe López abre la lista jiennense, aunque está pendiente del encaje entre hombres y mujeres como cabezas de listas.

La exigencia legal es que las listas son cremalleras respecto a hombres y mujeres, pero al PSOE se le ha echado en cara que la mayor parte de las provincias tienen a hombres como números uno. Así, sólo Sevilla, con Susana Díaz, y Granada abrirían con mujeres, un balance un poco pobre: dos frente a seis hombres. La corrección de esta anomalía en un partido que lleva el feminismo como bandera puede llevarle a ajustes de última hora.

En Granada, van en puestos de salida, tanto la consejera María José López como Teresa Jiménez. El segundo puesto es el del actual delegado de Empleo, Juan José Martín Arcos.

En Málaga, el consejero de Empleo, Javier Carnero, ocupa el tercer puesto, porque el primero corresponderá al actual delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo. La parlamentaria Beatriz Rubiño es la segunda y Marisa Bustinduy, la cuarta. Esta última parlamentaria, una histórica del socialismo malagueño, fue elegida por el PSOE para que fuese la presidenta de la comisión de investigación de la Faffe, lo que indica la confianza que Susana Díaz ha puesto en ella.

El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez de Haro, va en los puestos de salida de la lista de Almería, detrás del secretario provincial, José Luis Sánchez Teruel, que abre la nómina almeriense.