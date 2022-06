El PSOE admite que el electorado del PP está "hipermovilizado" y asegura que el suyo "se está despertando"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha admitido este lunes que el electorado del PP está "hipermovilizado" y también ha aseverado que el del PSOE en Andalucía "claro que se está despertando". En su opinión, "sorprende" ver el resultado que dan las encuestas para las elecciones autonómicas del 19 de junio con la movilización que ella ha podido comprobar del electorado del PSOE en la comunidad autónoma.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, presidida por Pedro Sánchez, preguntada por los resultados de las encuestas, que no arrojan una movilización del voto socialista, ha admitido que el electorado del PP está "hipermovilizado" porque los populares llevan cuatro años diciendo que "mañana hay elecciones" utilizando "la mentira y la falsedad".

Al PSOE, por el contrario, ha dicho Adriana Lastra, le cuesta "arrancar las campañas", por lo que empieza ahora la campaña electoral en Andalucía y su electorado "claro que se está despertando". En su opinión, el ambiente es bueno tanto entre la militancia, que está "muy movilizada y con ganas de contienda electoral", como entre los alcaldes.

La dirigente socialista también ha manifestado su "sorpresa" por los resultados que dan las encuestas y ha dado a entender que no se corresponden con la movilización que ha podido observar ella entre la militancia en los actos y visitas que ha protagonizado a Andalucía. No obstante, ha precisado que el PSOE es "especialista" en remontar las encuestas, de las que ha asegurado que no va a decir que estén "manipuladas", pero cree que se trata de una foto del momento y que se va a ir moviendo.

De hecho, ha querido dejar claro que "hay partido" aunque algunos, ha espetado, "quieran ganarlo antes de salir al campo y el 19 de junio lo veremos". Así, se ha mostrado convencida de que van a "sacar un buen resultado electoral". "Estoy segura de ello porque tengo plena confianza en mis compañeros y en electorado de izquierda andaluz", ha apostillado.

Lastra ha rechazado que haya debates internos en el PSOE al ser preguntada por las voces que apuntan a si habrá remodelación de Gobierno en caso de un mal resultado en Andalucía, un adelanto electoral de generales o que Pedro Sánchez no se presente a los próximos comicios. "Más que debates en el PSOE, lo que hay son debates en la derecha, que quiere dirigir al PSOE", ha exclamado al tiempo que negaba que el presidente del Gobierno y secretario general del partido hubiera mencionado alguno de estos asuntos en la reunión de la dirección socialista.

"Lo que hemos hablado en la Comisión Ejecutiva es que salimos a ganar las elecciones en Andalucía y que no vamos a entrar en la intoxicación del PP", ha remachado descartando que los populares puedan conseguir "minar la moral" de los socialistas. En este punto, ha recordado que hace una década, las encuestas decían que ganaba Javier Arenas y al final, volvió a gobernar el PSOE en Andalucía.

Además, cree que "también no irán las cosas al PP cuando tiene que salir el Obispo de Huelva a pedir el voto" para los populares. Algo que, en su opinión, ha sido algo "desafortunado" a pesar de que ella ha dicho respetar las creencias de los demás y con la Iglesia católica.