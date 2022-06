El PSOE descarta abstenerse ante Juanma Moreno

La campaña andaluza de las elecciones del 19 de junio es la más plana de las vividas, al menos, desde los años noventa del siglo pasado. A ello contribuyen dos hechos de modo sustancial. De un lado, el candidato con más opciones de ganar, Juanma Moreno, presidente de la Junta, trata de evitar un enfrentamiento abierto con Vox, y no porque lo considere un aliado potencial, sino por no soliviantar a un electorado de derechas que puede terminar por respaldarle.

El segundo es la propia satisfacción general que existe con el Gobierno andaluz, que se aprecia en todos los sondeos, y fulmina la pulsión de cambio de elecciones pasadas. Sin pulsión, tensión. Ante ello, y como enseña la relatividad de los movimientos, la campaña del socialista Juan Espadas está resultado estajanovista, es una carrera agónica por alentar y concentrar el voto progresista. Una campaña a lo Javier Arenas, carretera y manta.

Juan Espadas ha cruzado un Rubicón. No apoyará a Juanma Moreno en una investidura si con ello consiguiera apartar a Vox del Gobierno andaluza. El único modo de alejar a su candidata, Macarena Olona, de San Telmo, es mediante un "voto masivo" de los progresistas. "Suponíamos que era un peligro -ha destacado un miembro del equipo de Espadas-, pero desde el debate sabemos que es un peligro para la democracia". Moreno quiere gobernar sin Vox, pero con apoyos puntuales de este partido en algunas ocasiones y, en otras, del PSOE. Como ha hecho al final de su legislatura, pero hay un momento clave, que es el de su investidura. Si no obtuviera mayoría absoluta, necesitaría el voto o la abstención de Vox, porque el PSOE ha dejado claro que no le dejará pasar si puede.

Bendodo, director de campaña del PP, sostiene que Espadas terminará por pedir la abstención de sus votantes para detener el trasvase de votos

Sobre el papel, la estrategia del socialista puede parecer acertada, movilizar a la izquierda contra Olona, pero también puede estar resultando contraproducente si el electorado de centro izquierda entiende que el PSOE no va a gobernar y que el único modo de frenar a Vox es con un presidente fuerte, aunque sea del PP.

Lo que han indicado los sondeos, al menos, hasta ahora, es que hay un trasvase notable de votantes que lo hicieron por Susana Díaz en 2018 y que ahora apoyaría a Juanma Moreno. El último de los estudios, que es una investigación de la consultora Thinking Heads, calcula que el trasvase es del 16%, algo mayor que lo que aportaba el CIS. Entre el PP y Vox hay flujos cruzados con un leve resultado favorable a los populares, que sí se llevan más de la mitad de anteriores electores de Ciudadanos.

Elías Bendodo, director de la campaña del PP, ha asegurado, con bastante sorna, que Espadas terminará por solicitar la abstención para evitar el travase de votos desde la izquierda a la derecha.

Juanma Moreno ha visitado este miércoles la ganadería de los Pedroches donde estuvo en la campaña de diciembre de 2018, y se ha fotografiado junto a la misma vaca a la que entonces le preguntó si iba a votar el PP. Por la tarde, un paseo electoral por Torremolinos. Una agenda amable, y de escaso peso, mientras que Espadas ha recorrido parte del norte de Granada, después de realizar el día antes una jornada maratoniana por Jaén.

El presidente de la Junta, que recibe información puntual del PP sobre la evolución de los sondeos diarios (trackings), debe comprobar que su estrategia es la acertada, su campaña es la contraria a la de diciembre de 2018, cuando actos como el de la vaca jalonaron una carrera que fue exitosa por el trabajo de otros dos partidos: Ciudadanos y Vox. Moreno considera que el grueso de la campaña lo ha hecho durante esta legislatura, con lo que estos 15 días están destinados a no cometer errores.

Es la segmentación del voto que permite las redes sociales la que ha acabado con el mitin como eje de cualquier campaña

No obstante, el modo de realizar las campañas ha cambiado de forma radical. Las diversas redes sociales permiten a los candidatos dirigir sus mensajes a públicos muy concretos, es la segmentación del voto la que ha acabado con los mítines. El caso extremo es el de Vox y su candidata, Macarena Olona. La ausencia de actos en su agenda hizo que los medios públicos tuviesen que advertir a la dirección de Vox del problema que se generaba para ocupar los espacios fijados por ley en los informativos.

Desde el debate del lunes hasta el viernes, en el que compartirá un acto con Santiago Abascal, Olona no tenía previsto nada en la agenda pública. Ahora ha subsanado ese vacío, pero como mucho realizará algunos paseos que le valdrán, eso sí, para grabar videos a modo de spots que llegarán por redes a sus votantes potenciales.