El PSOE se conjura para evitar la abstención de la izquierda

El PSOE de Andalucía es un partido sobrevalorado, el que pesa es el PSOE, así, sin localizador. A los presidentes socialistas de la Junta les fue bien cuando el líder federal era un dirigente popular. Manuel Chaves volvió a conseguir mayorías absolutas, tras varios Gobiernos de coalición, por la irrupción de José Luis Rodríguez Zapatero, y Griñán paró el tsunami azul de Javier Arenas porque se apartó de ZP cuando iba en caída.

¿Cuánto aporta Pedro Sánchez al candidato Juan Espadas? Para bien o para mal, es lo que tiene, no hay ninguna vía tangencial al del PSOE federal. Susana Díaz lo perdió todo porque se enfrentó a Sánchez en unas primarias, de la que salió derrotada, y se presentó a unas elecciones en las que 400.000 electores socialistas se quedaron en sus casas. Meses después, sí votaron a Sánchez.

Eso es lo que Espadas quiere conjurar. "Si votamos, ganamos", sostiene el candidato. El presidente del Gobierno ha intervenido este sábado en Torredelcampo (Jaén) en su primer mitin de precampaña. El PSOE cree que el PP de Juanma Moreno desea una campaña electoral plana para no provocar tensiones y, con ellas, una alta participación. "Hubo un Gobierno que le dijo a los andaluces 'éste no es tu referéndum', Juanma Moreno dice ésta no son tus elecciones", dijo Espadas.

Sánchez incidió en la convicción socialista en estas elecciones. "Hay un candidato que esconde sus siglas [por Juanma Moreno], otra que no vive en Andalucía [por Olona] y otros que no saben si van a ser, el único partido que se presenta con sus siglas, su rojo, su bandera de Andalucía y su candidato es el PSOE", explicó. El presidente del Gobierno hizo valer el papel que España y la Unión Europea están jugando en la guerra de Ucrania, y advirtió que los contrarios a las políticas de Bruselas "no sólo están en el Kremlin, también dentro de nuestras fronteras".

Sin embargo, no está claro que la alta participación perjudique al PP, aunque sí es cierto que Moreno se beneficiaría de una abstención por parte de la izquierda, de ahí que el PSOE se empeñe en hablar siempre de Vox. La estrategia del presidente de la Junta pasa por ganarse al centro izquierda con su estrategia de moderación, no se trata de desanimar el voto, sino de proyectar la imagen de un Gobierno tranquilo.

Pedro Sánchez ha llegado a Jaén arropado por una lluvia de ministros. La de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Agricultura, Luis Planas. Este cordobés, nacido en Valencia pero con décadas de residencia en Andalucía, sin empadronamientos exprés, tiene el análisis más certero del campo andaluz.

Y del español, del que aseguró hace unas semanas en Sevilla que atraviesa una situación "boyante". Tal como explicó Espadas, Luis Planas es el responsable de que la Unión Europea haya abierto una línea de ayuda especial al olivar de montaña. El malestar en el campo está ahí, en los productores que carecen de inversión para encauzar a sus explotaciones hacia la productividad que exige un mercado muy disputado.

Hay grises en el agro, claro, pero ni las exportaciones ni las renta agraria ni el montante de ayudas europeas indican que el campo está muerto. El Vox rural es otro partido sobrevalorado, las patronales están cercanas al PP, jornaleros casi no quedan y los habitantes de los pueblos siguen votando, de modo mayoritario, al PSOE. Otra cosa es que Vox haya entrado bien en algunos sectores agrarios y cinegéticos.

Ángeles Férriz, cabeza de lista del PSOE por Jaén, no dejó pasar el empadronamiento exprés de la candidata de Vox, Macarena Lona, en casa de un dirigente granadino para alcanzar su condición andaluza. "No te preocupes, Macarena, que en esta tierra acogemos muy bien a los inmigrantes", señaló con ironía, sobre la líder de un partido que ha señalado a los empadronamientos como estrategia de fraude de los migrantes y que se opuso a que la Junta acogiese a los menores no acompañados de Ceuta.

Pedro Sánchez no atraviesa un buen momento, a causa de sus socios, los de ERC, Bildu y, sobre todo, los del Gobierno, los de Unidas Podemos. Esta magma aliado es el campo que abona el voto de Vox en Andalucía. No hay nadie capaz de comprender a los independentistas catalanes y lo que provocan es un rechazo casi alérgico del que se contamina el PSOE. Pero a Espadas no le queda otro remedio, quien puede salvarlo es Ferraz, Moncloa y los alcaldes, que aún son mayoría en Andalucía. Tampoco cabe sobrevalorarlos.

Estas elecciones andaluzas son, realmente, un prólogo de las nacionales de 2023. Sánchez tendrá una participación limitada, como Alberto Núñez Feijóo. Andalucía es importante para ambos, pero no quieren ligar su suerte al 19 de junio.

El presidente del Gobierno trató de explicar cuáles han sido sus logros, por encima de los "ruidos". En Torredelcampo, valoró la ayuda de España a Ucrania o la modificación de las reglas de la factura de la luz, mediante la limitación del precio del gas. Y como ejemplo se refirió al desempleo: "¿Qué le importa, realmente, al ciudadano? Le preocupa el empleo. Y hay 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. Antes de nuestra reforma, sólo el 8% de los contratos eran indefinidos, ahora son uno de cada dos".