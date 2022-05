El PP hace balance: "Nos ha pasado de todo"

Al PP le deben ir bien las encuestas. O muy bien, porque en algunos de sus actos de esta campaña electoral da la sensación de ir sobrado. Sobre nubes azules. El Gobierno andaluz ha presentado este jueves en Málaga, en el Jardín Botánico, su balance de gestión, un libro de 600 páginas, en un acto parecido a una comedia, donde la secretaria general, Loles López, ha ejercido de alegre conductora. "Nos ha pasado de todo", ha resumido el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, para relatar: listeriosis, pandemia del Covid, virus del Niño, terremotos en Granada, incendios de sexta generación y "hasta ha llovido barro".

Juanma Moreno, que también ha participado de esta alegría, ha terminado, no obstante, con un aviso: "No os necesito confiados, aquí no se ha ganado nada; mientras tanto, tenemos en frente a la mayor maquinaria, engrasada, que es la de los cuarenta años de socialismo".

Moreno promete el tercer hospital para Málaga en esta legislatura

En los actos del PP suena Patti Smith, tan lejos de María Ostiz, la cantautora del centro político de los años setenta, como el fado del heavy metal. La madrina del punk ya se puso en el último congreso del PP nacional, cantaba People have the power. Es la canción que Smith llevaba a los mítines de Ralph Nader, en las presidenciales estadounidenses del año 2000. Nader era el candidato de los ecologistas, aunque la de Chicago -mitad punk mitad intelectual- siempre votó a los demócratas.

El PP andaluz es un partido sin complejos. Juanma Moreno quiere el voto de los progresistas y desea una campaña alegre y tranquila que no levante a Vox, que es su temor en estas elecciones, es como si el presidente diera por concluida las posibilidades del PSOE y de las demás izquierdas.

Loles López ha dado cuatro minutos a cada consejero para que haga su particular balance de gestión. Y han cumplido. "Están picaos entre ellos para ver quién es más rápido", anima la secretaria general entre intervención e intervención. De sus logros, el Gobierno destaca, sobre todo, la bajada de impuestos. Ha habido cinco recortes de fiscalidad, siendo la más importante la bonificación plena del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Juanma Moreno ha repetido lo que ya les anunció a los empresarios: "Habrá más, porque quiero tener la misma presión fiscal que Madrid, quiero competir con los grandes".

El PP alardea de gestión. 91 iniciativas legislativas enviadas al Parlamento, 2.380 asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. Elías Bendodo lo explica así: "Los socialistas también hacían balance, en cuatro minutos, saludaban durante uno y se marchaban". Risas. El consejero de la Presidencia ha sido el artífice de los dos grandes decretos de simplificación administrativa, pero el PP también presume de sus inversiones en sanidad, educación y servicios sociales.

El gasto en Salud ya ha sido mayor del 7% del PIB, que es lo que el PSOE quiere que se blinde por ley

La pandemia de Covid ha procurado muchos fondos extraordinarios para las comunidades por parte del Gobierno central, que, a diferencia de la crisis anterior, ha asumido el déficit de las administraciones para dejar que las autonomías gastasen en sanidad.

"Parecen marcianos -añade Juanma Moreno- ¿Es que no lo ven? El PSOE promete llegar al 7% del gasto sanitario, pero si lo hemos sobrepasado, estamos en el 7,5%". En efecto, el PIB andaluz de 2021 fue de 150.557 millones de euros, y el gasto del SAS llegó a 11.629 millones, algo más del 7,5%.

Moreno se presenta por Málaga, y no pierde la ocasión para subrayar que es el presidente de la Junta que más ha visitado esta provincia. Ha triplicado al que más, aunque también es verdad que es de donde proviene. "Durante años, la provincia de Málaga no ha estado en la agenda del Gobierno andaluz", sostiene el presidente, que asegura que la ciudad de la Costa del Sol tendrá construido su tercer hospital en la siguiente legislatura.

Juanma lo haría fue uno de los lemas del hoy presidente en la campaña electoral de 2018, donde prometió, entre otras obras, el nuevo hospital de la ciudad de Cádiz, un proyecto tan parado ahora como entonces. “Hemos hecho -ha indicado Moreno- una apuesta histórica por la sanidad pública y ahora el sistema público de salud dispone de 2.000 millones más que en 2018 y con más profesionales sanitarios que nunca, con 125.000 que suponen un 30% más respecto a 2018”. A su vez, “se han puesto en marcha 33 nuevos edificios sanitarios, de lo que seis de ellos son hospitales nuevos”.