Inmaculada Nieto desvincula el proyecto netamente "andaluz" de Por Andalucía de Yolanda Díaz y de la "testosterona" de Pablo Iglesias

La candidata de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 19 de junio, Inmaculada Nieto, ha querido desvincular este martes el proyecto "nítidamente andaluz" de dicha confluencia de partidos de izquierda respecto del proyecto de frente amplio que busca impulsar la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, así como ha lamentado la "testosterona de más" que, en su opinión, se da en algunas tertulias, al hilo de las críticas del ex líder de Podemos Pablo Iglesias sobre el conflicto abierto entre Podemos e IU a propósito de la conformación de esta coalición.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Inmaculada Nieto se ha pronunciado así acerca de la controversia abierta después de que la Junta Electoral de Andalucía no haya aceptado la inscripción de Podemos y Alianza Verde dentro de esa coalición de IU, Más País Andalucía, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz por registrarse fuera de plazo el pasado viernes por la noche.

La también responsable de Política Institucional de IU Andalucía ha reconocido estar "muy preocupada con todo el proceso" que se está desarrollando, pero ha defendido que, como candidata, ella está "centrada en poner en pie la alternativa de gobierno a las derechas para Andalucía" que aspira a conformar esta coalición para poner los "intereses" de la ciudadanía "por delante de los líos internos".

Además, se ha declarado "convencida de que todo esto se va a resolver con bien" y, a la hora de conformar las listas, en las que habría que incorporar a representantes de Podemos y Alianza Verde para cumplir el acuerdo alcanzado el viernes, ha defendido que "hay que acomodar la voluntad del cumplimiento del acuerdo, que es inequívoca por todas las partes, con el cumplimiento de la ley", para "ir en candidaturas conjuntas".

La "testosterona" de Pablo Iglesias

Preguntada por las críticas de Iglesias en una tertulia de la Cadena SER sobre las disputas entre Podemos e IU a la hora de acordar esta confluencia, Nieto ha señalado que "en las tertulias hay un poquito de testosterona de más", y ella cree que "no hay que entrar en esos enredos", porque "todo eso es lo que a la gente le echa para atrás de la política".

En esa línea, ha llamado a que "todos" sus compañeros "se centren en lo que estoy centrada yo, en dar propuestas políticas claras y solventes para resolver los problemas que tiene Andalucía, que son muchos", y en que haya "una coalición Por Andalucía potente para representar sus intereses e impedir que reeditemos un gobierno de derecha que ha tomado decisiones que nos han causado mucho daño a los trabajadores".

Proyecto de Yolanda Díaz

Durante la entrevista, Inmaculada Nieto ha insistido en querer desmarcar la coalición Por Andalucía respecto del "proceso político y social que va a abrir la vicepresidenta" segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que "no es lo que hemos hecho en Andalucía", porque la también ministra de Trabajo "está hablando de un proceso más amplio, con escucha, con implicación activa, social y con otros actores" al margen de los implicados en la coalición andaluza.

En esa línea, la representante de IU se ha declarado "convencida" de que Díaz "lo hará muy bien" cuando inicie su proceso, "anclándolo a gente que haya hecho ya esa reflexión de orillar broncas, recelos, insultos, agravios, y que se haya puesto en positivo a abrir un futuro mejor a nuestra gente".

Inmaculada Nieto ha dicho percibir a la vicepresidenta segunda "con tremenda admiración y respeto político", y ha aplaudido el "papel extraordinario" que, como ministra de Trabajo, está teniendo para mejorar la situación laboral de la comunidad autónoma, según ha opinado.

Andalucía

Sobre posibles pactos postelectorales entre Por Andalucía y otras formaciones de izquierda como el PSOE-A, la candidata ha indicado que "cuando terminen las elecciones y contemos los votos, veremos cuáles son las correlaciones de fuerza", y aunque considera que es su "obligación estar siempre dispuesta al diálogo y a los acuerdos", ha emplazado a "dejar" primero "que vote la gente, y luego ya veremos" a quién habría que preguntar sobre posibles acuerdos.

Finalmente, sobre la candidatura a la Presidencia de la Junta de la diputada de Vox Macarena Olona, Nieto ha apuntado que, "ya de por sí", dicha parlamentaria, "al representar al proyecto político que representa, es un elemento que distorsiona y que preocupa por las políticas que se harían" con ella en el Gobierno andaluz, que, a juicio de la aspirante de Por Andalucía, "abundarían en problemas que tenemos ya en Andalucía y que las políticas del PP han agravado".

En todo caso, Nieto ha opinado que la "activación" del "electorado de izquierda" debe "venir precisamente de las propuestas políticas de la izquierda en el ámbito de la coalición de 'Por Andalucía'", donde no están de acuerdo "con el negacionismo" y coinciden en querer "vivir en un ambiente de convivencia sana", huyendo "de la crispación" y de "hacerle ver a la ciudadanía que no tiene por qué conformarse con lo que tiene ahora", porque así "no vamos a hacer un futuro mejor" para la región, según ha concluido la candidata.