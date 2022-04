Juanma Moreno ve posible "gobernar en solitario" tras las encuestas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este viernes que las encuestas le "animan a pensar que es posible gobernar en solitario", aunque ha admitido que Vox va a "intentar ponerlo muy difícil" tras la designación como candidata de la diputada Macarena Olona, con la que cree que "Vox pone toda la carne en el asador para intentar que no pueda gobernar en solitario".

En una visita institucional a Encinarejo, entidad local de Córdoba, Moreno ha declarado que "las encuestas son encuestas" y no las tiene en cuenta sean muy buenas o muy malas: "Quedan 51 días para las elecciones; esto es muy largo y hasta que no se abran las urnas, el resultado no se va a saber", ha dicho.

En cualquier caso, el candidato a la reelección como presidente por el PP ha subrayado que su "objetivo es gobernar en solitario", de manera que "esa encuesta me anima a seguir trabajando todos los días para ese gran objetivo de no depender de nadie y poder gobernar en solitario".

Preguntado por la designación de Macarena Olona como candidata de Vox, ha dicho que relación tiene "prácticamente ninguna" con ella y ha expuesto que "desde el máximo respeto a cualquier formación política que designa a su candidato", cree que han designado a una candidata a la que le tiene "mucho respeto en términos electorales".

De hecho, cree que "va a intentar ponerlo muy difícil, especialmente al PP para que no tenga una mayoría suficiente". Así, ha señalado que "el objetivo evidentemente de cualquier formación política es sacar el mayor número posible de votos" y cree que "Vox está poniendo toda la carne en el asador para intentar que no pueda gobernar en solitario".

Moreno ha defendido que el proyecto político que representa es "un proyecto político moderado, ponderado y equilibrado, donde cabe todo el mundo y que aglutina a la gran mayoría social de Andalucía".

Considera que "se puede conseguir" esa mayoría para gobernar en solitario, puesto que "hay muchos ciudadanos que no quieren polarización y quieren gobiernos eficaces, pero al mismo tiempo equilibrados, moderados y donde todo el mundo se puede sentir representado".

Ante ello, Moreno ha aseverado que "ahora mismo la opción mayoritaria de los andaluces es la opción que representa el PP en Andalucía". Ve "muy difícil" llegar a un acuerdo con el PSOE para evitar pactar con Vox, "porque cuando he intentado sacar los presupuestos de 2022, que sólo le pedí la abstención y donde hicimos todo lo que nos pidió, no quiso", ha argumentado.