Moreno acusa a Díaz de "traicionar el espíritu" de la 'foto de la tortilla' para claudicar ante Podemos

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha acusado este martes a la presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, de "traicionar el espíritu" del PSOE de la 'foto de la tortilla', en la que aparecían entre otros el ex presidente del Gobierno Felipe González, el ex vicepresidente Alfonso Guerra y el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, para "claudicar" ante Podemos y los independentistas catalanes.

Moreno ha lanzado este mensaje en una rueda de prensa celebrada precisamente en los pinares de La Puebla del Río (Sevilla) donde se realizó la famosa instantánea en la primavera de 1974, en la que además de González, Guerra y Chaves aparecían otros históricos del socialismo andaluz como Carmen Hermosín, Luis Yáñez o Isabel Pozuelo.

En este escenario simbólico para el PSOE que protagonizó la transición democrática, el líder del PP andaluz ha calificado como "completamente vergonzoso ver al PSOE de hace 40 años claudicar ahora ante Podemos y el independentismo catalán" con el "silencio clamoroso" de Susana Díaz.