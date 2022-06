Moreno llama a los andaluces a votar el domingo a la única opción "segura para el futuro de Andalucía"

Un Juanma Moreno satisfecho llega al Muelle de la Sal de Sevilla. Es el primero de los dos cierres de campaña que hará esta noche, el segundo en Málaga. Las encuestas le avalan, lo acercan a una mayoría suficiente, pero no se fía. Así que tiene claros los dos mensajes que quiere dejar junto al río Guadalquivir: el primero, que no se pierda "ni un solo voto", y el segundo, su idea fuerza, que el voto al PP es el "único viable y seguro", la única forma de evitar un "experimento" (un gobierno con Vox, al que no ha mencionado) o "una vuelta al pasado" tras las elecciones andaluzas.

Conforme han ido avanzando los días el PP ha ido reforzando esa idea del voto útil a Juanma Moreno como forma de evitar un pacto con Vox, dándole la vuelta a los ataques de la oposición por el probable pacto con la ultraderecha para ser investido presidente. Hasta ha lanzado una OPA sobre los votantes socialistas de centro, que quiere añadir a los de Ciudadanos. También ha reiterado la idea de un gobierno Frankenstein con ocho partidos de izquierda "que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos". "Somos el único voto sereno, calmado, el único proyecto que se parece a Andalucía", ha insistido hoy durante los minutos de emisión en directo del mitin de cierre. "Pido a los ciudadanos que piensen en su futuro, en el de sus hijos y sus nietos", ha reclamado para llamar a votar. "Hagamos de esta tierra una potencia económica y social".

Moreno quiere hacer realidad los sondeos que dicen que hay un grupo de votantes de izquierda moderada que estaría pensando en apoyar excepcionalmente al PP para evitar la llegada al Gobierno autonómico de Macarena Olona. La candidata de Vox estaba cerrando su campaña en ese mismo momento al otro lado del río. Desde el muelle de la Sal llegaba el ruido de su mitin y algún exaltado ha dedicado unos momentos a gritar "acomplejado" a Moreno. Pero el candidato no se ha inmutado. Como si no existieran.

Este viernes era el día de un cierre triunfalista, pero sin perder de vista el riesgo que supone la abstención. Moreno ha insistido en una idea que preocupa no solo al PP, "nada está hecho, nada es seguro, nada está conseguido. Todavía tenemos muchas incertidumbres". Por eso ha llamado a volver pronto de la playa, a ir el sábado en lugar del domingo. El PP sabe que tiene en la puerta hacer historia: ganar por primera vez en la provincia de Sevilla, feudo socialista histórico, como parte de una victoria que le garantice la mayoría necesaria para gobernar la Junta sin posibilidad de que la izquierda pacte para dejarlo fuera, como le ocurrió a Javier Arenas. Pero también que las encuestas "también se equivocan". Así que ha animado a sus militantes a "seguir convenciendo" hasta el último momento.

El popular ha esgrimido acto tras acto los buenos datos de creación de empleo y autónomos y así lo ha hecho también en el cierre. Una tasa de paro del 20%, la creación de empresas y el alta de autónomos han vuelto a aparecer en un discurso en el que ha hecho un guiño a los más jóvenes con la promesa de dejar en 0 euros la tasa de autónomos para los menores de 30 años, además de ayudarles con un crédito de 5.000 euros, "tendrán el apoyo de la Junta para que los jóvenes tengan salida y el talento fluya”. Para ellos ha prometido también alcanzar 160.000 plazas de formación profesional, mucha de ella dual, "eso significa que muchos jóvenes saldrán colocados".

"El 19-J tenemos que seguir progresando, trabajando", ha reivindicado. "Tenemos un proyecto, no un eslogan, que está medido, presupuestado. Somos los únicos". "A ganar, a ganar, a ganar", ha cerrado la campaña de las elecciones andaluzas en Sevilla.