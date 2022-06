“El medioambiente también puede ser un mercado de trabajo”

–¿Cómo afronta ser el número 1 de Pacma por la provincia de Cádiz?

–Pues al principio uno se compromete para una acción voluntaria, después te vas implicando cada vez más porque vas viendo los temas que van siendo relevantes y la implicación se va aumentando. Y te ves empujado a ser el número 1 y representar a los compañeros y compañeras. Pacma es un instrumento para el beneficio y el derecho de los animales. Hay quien está en organizaciones, ONG o en otras entidades y nosotros hemos elegido el partido como instrumento para trabajar en estos temas.

–Lograron más de 11.000 votos en la provincia en 2018 pero quedaron lejos del escaño. ¿Confía en lograrlo en estas elecciones?

–Tenemos serias probabilidades de que lleguemos el 3% de los votos porque ya el último estudio del CIS nos da un 2,6. La verdad es que, por lo que nos van comentando, ahora la gente está en disposición de querer votar un partido limpio, un partido verde y un partido que tiene claro cuál es el sentido del voto en cuanto a la defensa de los derechos de los animales y el medio ambiente, pero también en cuanto a justicia social. Son las tres patas que lleva Pacma.

–La ley D’Hont se lo pone difícil a Pacma, ¿no?

–A nivel nacional tenemos más votantes que Bildu o que Teruel Existe, que con 20.000 votos tiene un escaño mientras que nosotros con 300.000 no tenemos. Es fruto de la ley D’Hont que está para beneficiar la concentración del voto. Aun así en la provincia de Cádiz tenemos probabilidades de entrar en las instituciones por primera vez y de llevar directamente a las instituciones democráticas nuestras propuestas. El voto útil es el que cada uno hace de corazón, no hay que votar a un partido con la nariz tapada para favorecer que no salga otro. La ciudadanía ya se está dando cuenta de que el voto útil no es solo para que llegue a la institución si no porque también le da una entidad al partido que le permite influir.

–¿Qué ofrece Pacma a la provincia de Cádiz?

–Pues Pacma lo que está ofreciendo ya a la provincia de Cádiz es un trabajo permanente con ayuntamientos y con diferentes instituciones. Nosotros nos coordinamos constantemente a través de redes animalistas con gente que está permanentemente en protectoras de animales, cuidadores de colonias felinas, asociaciones ecologistas y con toda la gente está sensibilizada con el tema tanto medioambiental como de derecho de los animales. De ese contacto permanente surgen situaciones en las que hay que llegar a las instituciones y, a veces, los ayuntamientos o las mancomunidades no atienden directamente pero si vamos Pacma parece que tenemos un poco más de audiencia. Estamos siendo instrumento qué es lo que pretendemos ser, un instrumento para llegar a las instituciones y desde las instituciones cambiar las cosas. Para los que el resto de partidos estos temas no son relevantes y no le prestan atención ni tampoco presupuesto.

–Pacma está en contra de los espectáculos taurinos, unos eventos muy arraigados en la provincia.

–Nosotros no compartimos en absoluto ningún evento taurino, la tortura no es cultura y no debería estar considerada como una seña de identidad del pueblo ni andaluz ni español. Nos consta que la mayoría de la gente no está de acuerdo con la tauromaquia. Sin embargo, aunque la conciencia va creciendo y cada vez hay más gente en contra, las subvenciones siguen llegando a las entidades taurinas y a las escuelas de tauromaquia aunque la ONU ha llamado la atención España porque no entiende como a unos menores se les puede estar sometiendo a una situación de extrema violencia como es la tauromaquia. Esperemos que esta tradición esté extinción. Es una cuestión de conciencia, entendemos que hay una evolución de la conciencia de la gente y afortunadamente cada vez más gente entiende que esto ya no es de recibo.

–Tampoco están a favor de los zoológicos aunque aquí en la provincia tenemos el de Jerez que realiza una importante labor de investigación y conservación.

–Los zoológicos tuvieron un sentido en su época y tuvieron, como el de Jerez, una intención de acercar la naturaleza. Pero si lo ves desde el punto de vista del animal, lo que estás viendo es un animal encerrado, que no tiene libertad ni posibilidad desarrollar una vida. Entendemos que puede hacerse un modelo de zoológico totalmente diferente con imágenes documentales espectaculares. La labor de rescate, de protección y de suelta, de nuevo, a la naturaleza sí la defendemos. Lo que nos vemos ya es que estos equipamientos sobrevivan con animales en cautividad, porque no se está mirando por el animal, se está mirando el negocio.

–¿Qué se está haciendo bien en la provincia de Cádiz en materia animal y ecologista?

–Hay muchos ayuntamientos que ya están teniendo delegaciones específicas de protección animal o teniendo cada vez más una sensibilidad derivada de que hay una mayor conciencia social y de que hay partidos como el nuestro que está dando calor durante todo el año. Se van dando cuenta los partidos con más representación que no por ser animalistas van a tener más votos pero si no son animalistas, van a perder muchos votos. Y todos están teniendo ya un maquillaje animalista para por lo menos decir que son conscientes de la situación de los animales y los van a cuidar. Después no son reales, en muchas ocasiones, si no se traduce en los presupuestos. En la provincia hay ayuntamientos que van poco a poco evolucionando. Tienen que responder a una demanda social cada vez más fuerte y eso es lo que estamos pretendiendo, una concienciación ciudadana y, como consecuencia, llegará el cambio en las instituciones. La concienciación ciudadana es nuestra arma, nuestra herramienta de trabajo.

–¿Cómo se pide el voto para una formación animalista en una provincia cuyo principal problema sigue siendo el desempleo?

–Tenemos que tener en cuenta que el medioambiente no es un gasto, es una inversión para el bienestar de todos y también puede ser un mercado de trabajo. Mientras que ahora los cazadores tienen copados todos los cotos y no podemos pasear tranquilos porque te puedes llevar un perdigonazo, eso podría convertirse en rutas de senderismo y en rutas de conocimiento de la dehesa donde están los toros. Podrían tener otra consideración y podrían ser admirados al aire libre, con monitores de medioambiental… Podría haber un mercado y un nicho de trabajo que no ha sido explorado porque ahora mismo tenemos los campos copados para cotos de caza. El mercado de trabajo puede avanzar por el tema medioambiental y sin estorbar la protección de los animales y la naturaleza. Nosotros estamos favoreciendo un nuevo mercado económico, una nueva concepción de la economía, para reconvertir en nuevos negocios y nuevas oportunidades lo que ahora se considera un problema. La provincia de Cádiz es una de las provincias más ricas: tenemos costa, tenemos dunas, una sierra espectacular, el parque de Los Alcornocales....

–Habla de la necesidad de un cambio en la economía y el mercado de trabajo, pero los cambios suelen ser muy lentos.

–Los cambios son lentos y concienciales, pero vamos poquito a poco observando un cambio. Quizá uno de los indicadores puede ser el aumento paulatino del voto a un partido verde como Pacma. Va calando entre la gente ese sentimiento y esa percepción de que ‘si yo no hago nada, nada va a cambiar. Si yo voy teniendo sensibilidad con estos temas, estos temas van evolucionando y llegan a las instituciones, al final, pero llegan’. Por eso pedimos llegar a las instituciones cuando antes, porque desde dentro se puede hacer más que desde fuera.