Málaga, en el punto de mira del interés político nacional

Málaga va a ser de nuevo una de las piezas más preciadas en la batalla electoral de las andaluzas del 2 de diciembre. Los 28 partidos que concurren a estas elecciones se disputarán los 17 parlamentarios en liza por esta provincia, y la última encuesta del CIS augura una dura pugna en el centro derecha, como en el conjunto de Andalucía. Pero Málaga será la segunda provincia en número de votos y representantes, por lo que el resultado en esta circunscripción podrá ser determinante en la composición del futuro Parlamento. En los comicios electorales del 2 de diciembre están llamados a las urnas 1,8 millones de malagueños y la provincia será, tras Sevilla, la que más diputados elija.

Prueba de la decisiva importancia de lo que decida el electorado malagueño es la importancia que los líderes nacionales han dado a Málaga en sus agendas. El arranque de campaña contó anoche con la presencia de dos de ellos, en escenarios junto al mar a menos de un kilómetro de distancia. El líder de los populares Pablo Casado se fue hasta el edificio de Tabacalera, y la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que tomó el testigo del presidente nacional, Albert Rivera, al que un accidente impidió su presencia en Málaga, respaldó a su candidato andaluz, Juan Marín, en los Baños del Carmen. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será otro habitual de la campaña en la provincia en apoyo de Susana Díaz, aunque ayer los socialistas iniciaron la petición de voto sin la presencia de líderes nacionales.

El PSOE abrió campaña en un restaurante del centro y Adelante Andalucía, en La Merced

Los resultados del sondeo preelectoral del CIS, que sitúan al PSOE como formación más votada (37,4%), y un empate técnico en los escaños a Adelante Andalucía (20), PP y Ciudadanos (20-22 para ambos) han estado muy presentes en los discursos de inicio de campaña. El candidato número uno de los socialistas por Málaga, José Luis Ruiz Espejo, sacó pecho de esta encuesta, que reafirma “la gran acogida” del trabajo del PSOE en la Junta durante esta última legislatura, alegando no obstante que la “verdadera encuesta” es la del resultado electoral del 2 de diciembre.

El candidato socialista malagueño pidió a los partidos políticos que “aparquen las descalificaciones” durante los próximos 15 días de campaña y presenten propuestas sobre la Comunidad. Se mostró convencido de que “el trabajo del PSOE en estos años” será reconocido en las urnas.

El líder del PSOE de Málaga aseguró que el trabajo de su partido debe centrarse “en seguir trasladando las propuestas a los andaluces”. “Estamos trabajando con mayores ganas e ilusión, y es un aliciente para seguir en la campaña, pero no debemos confiarnos con ningún tipo de encuesta”.

“Se acabó el victimismo, se acabó el conformismo en Andalucía: Ciudadanos va a ganar las elecciones”. El mensaje que Juan Marín, candidato del partido naranja a la Junta de Andalucía, lanzó anoche en el inicio de campaña en los Baños del Carmen fue un clamor de ambición apoyado por la inercia de los resultados del último CIS, que lo sitúan en un empate técnico con el PP y en la horquilla de los 20-22 escaños en el Parlamento . “Ciudadanos no solo duplica la intención de voto directo, sino que estamos triplicando los resultados de 2015, y esto acaba de empezar”.

El candidato andaluz de Cs estuvo acompañado en la pegada de carteles electorales por la portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, el secretario general de la formación, José Manuel Villegas, y el cabeza de lista por Málaga, Javier Imbroda. Los próximos 15 días recorrerá la comunidad autónoma vendiendo su candidatura como “el fin de la corrupción en Andalucía y de muchas políticas que se han estado haciendo para beneficiar a amiguetes y compañeros de viaje del PSOE”.

Arrimadas acompañó a Juan Marín en la pegada de carteles en los Baños del Carmen

Arrimadas, líder de la oposición en el Parlament, recordó los sondeos de la precampaña de las elecciones catalanas de 2017, cuando “el Centro de Estudios de Opinión no daba que pudiéramos ganar” y al final ganamos”. “Andalucía no es del PSOE al igual que Cataluña no es de los partidos independentistas”, resaltó.

La portavoz destacó las candidaturas de Marín e Imbroda, porque son “un equipo de andaluces que quieren dar un mejor futuro a sus hijos y nietos”. “El destino de los andaluces no pertenece a ningún partido político, y tenemos en nuestra mano el 2 de diciembre el cambiar esta realidad e ir hacia un camino mejor para los andaluces”.

Cuestionado por los posibles pactos poselectorales, Marín mandó un recado a los rivales del centroderecha y centroizquierda, los más afines en el espectro político: a Susana Díaz, que “los votos de Ciudadanos no van a servir para que el PSOE gobierne en Andalucía”; y a Juanma Moreno Bonilla, “que empiece a pensar si apoya un gobierno con Cs al frente para cambiar Andalucía de una vez por todas”. “Vamos a ganar estas elecciones y a demostrar que otra forma de gestionar la vida pública es posible”, sentenció.

Adelante Andalucía arrancó motores electorales con la intención de meter el pueblo y el barrio en el Parlamento. Desde uno de los zocos más importantes del centro malagueño, la plaza de la Merced, los candidatos malagueños Guzmán Ahumada y María Vanesa García –número dos y tres en la lista, respectivamente– se inspiraron en la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, el primer gran paso hacia el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

“Vamos a seguir haciendo lo mismo que cuando nació esta confluencia: abrir las puertas, decirles ‘adelante’ y que hay alternativa”, destacó Ahumada, incidiendo en que “se pueden hacer las cuestiones de otra manera, en beneficio de la mayoría social”. “Este 2D tenemos que acabar con cuatro décadas de socialismo”, sentenció.