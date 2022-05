Elecciones Andalucía: Macarena Olona renunciará al acta de diputada nacional antes del inicio de la campaña andaluza

No seguirá de diputada en el Congreso. Dejará el escaño en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo antes del comienzo de la campaña electoral que conducirá a las votaciones del 19-J en Andalucía. Macarena Olona, abogada del Estado de profesión, renunciará al puesto que mayor proyección política le ha dado en los últimos tres años: diputada por Granada y secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox. El objetivo es "poner toda la carne en el asador" en los comicios andaluces, demostrar una dedicación "íntegra" a la carrera electoral andaluza. No cabría, pues, una marcha atrás tras su participación en las elecciones andaluzas.

La candidata de VOX a la Presidencia de la Junta de Andalucía quiere dedicarse así en exclusiva a su nuevo reto: lograr el mayor número de escaños el 19-J en Andalucía, la comunidad autonómica donde su partido irrumpió en diciembre de 2018 en el panorama político español al conseguir doce diputados.

También ha decidido trasladar en breve su residencia fija a Andalucía y, hasta que de comienzo oficial la campaña, participar en los debates que se celebren en el Pleno del Congreso de aquí al 3 de junio.

Olona sitúa a la familia en el centro de sus políticas para Andalucía

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha intercalado su intervención en el Congreso de los Diputados de alusiones continuadas a su papel como candidata de este partido a las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio.

Durante una interpelación a la ministra de Igualdad, Irene Montero, Olona ha afirmado que "la familia debe ser el centro de todas las políticas públicas" para destacar que si "una mujer decide no formar una familia, será su libre elección", pero "no como hoy que es una imposición" ya que "salvo las élites, las jóvenes no pueden permitirse formar una familia hasta que el reloj biológico lo convierte casi en imposible".

La secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso ha sostenido que "hay mujeres que no quieren tener hijos, otras que no pueden tenerlos, y no por eso son menos mujeres. Lo que yo quiero conseguir como presidenta de la Junta de Andalucía es que todas las mujeres podamos elegir y para eso solo Vox ofrece la solución", según una nota de este partido.

Olona ha querido ofrecer al electorado andaluz "un mensaje de esperanza", que ha situado en que "el cambio empezará en Andalucía gracias a la fuerza de los hombres y mujeres de Andalucía".