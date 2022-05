Macarena Olona se empadrona en la casa del presidente de Vox en Granada

El empadronamiento de Macarena Olona en la casa de un dirigente granadino de Vox se ha convertido en la primera gran polémica de las elecciones andaluzas. La candidata voxera, que este viernes ha acudido a la Feria de Jerez, ha culpado a "periodistas al servicio del régimen, de derechas o izquierdas" de animar "el miedo" hacia su partido. La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afeado a la diputada que haga lo mismo que los inmigrantes irregulares que su partido rechaza: empadronarse para conseguir ayudas. "Para ella -ha dicho Rodríguez-, Andalucía es el argumentario que le pasan por la mañana, siempre cita las provincias andaluzas en orden alfabético para que no s ele olvide ninguna".

Olona ha explicado desde Jerez que "nadie puede poner en duda que estoy entregada en cuerpo y alma en Andalucía, los granadinos me han votado en dos ocasiones en las elecciones generales".

Teresa Rodríguez sostiene que Olona cita las provincias andaluzas en orden alfabético para no olvidar ninguna

La candidata de Vox en Andalucía se ha empadronado en la vivienda del responsable de Vox en Granada, Manuel Martín, para solventar el problema de su falta de residencia en la comunidad. Olona, nacida en Alicante. es diputada nacional por Granada, pero en las elecciones generales no es necesario residir en la circunscripción por la que el interesado se presenta. En las elecciones andaluzas, sí es necesario que los candidatos a parlamentarios vivan en la comunidad.

La estrategia puede ser legal, pero revela mucho del desapego de una candidata que aspira a gobernar a 8,5 millones de andaluces. "Se ha hecho un maroto, es una frivolidad", ha declarado la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en referencia a Javier Maroto, senador a propuesta de las Cortes de Castilla y León, aunque no reside en esta comunidad. Esperanza Gómez, de Más País, ha asegurado que se trata de un falseamiento. "Los andaluces no se merecen esto", ha añadido. El socialista Juan Espadas también ha criticado lo que es, en su opinión, una mentira.

"Vox la ha adoptado, se ha hecho un maroto", dice Inmaculada Nieto, de Por Andalucía

Olona se empadronó en Salobreña el 5 de noviembre pasado, según ha explicado la Cadena Ser este viernes por la mañana. Manuel Martín Montero ha declarado a esta cadena que Olona no reside de modo permanente en su vivienda. Sin embargo, basta con el empadronamiento para que pueda acceder a las elecciones.

El problema de Olona es que no ha tenido ninguna relación con la política autonómica ni municipal en Andalucía. Como cunera, Vox la presentó por Granada y, a partir de ahí, se fue gestando su relación con la comunidad. Desde Vox, de modo oficioso, se había explicado que su candidata está buscando un lugar de residencia en Sevilla, sede del Parlamento de Andalucía.

Olona no es la primera candidata que aspira a la Presidencia de la Junta y no ha nacido en Andalucía, pero hasta ahora es la única que no reside en la comunidad y cuya vinculación con el territorio es poco más que casual, aunque ella asegura que se presenta para quedarse a vivir en el sur. Su caso es distinto a los de los diputados cuneros, que son políticos residentes en otras provincias, pero eligen otra, bien porque no hay hueco en la suya o por tirón electoral. Ninguno de éstos aspira a gobernar una región que es distinta a la que vive. José Montilla, por ejemplo, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña, nació en Iznájar, pero vivió desde joven en la provincia de Barcelona. José Antonio Griñán, por ejemplo, madrileño de nacimiento, vive desde joven en Andalucía y fue consejero de la Junta antes de ser presidente.

La candidata dimitirá en los próximos días como diputada en el Congreso. Éste es un requisito para ser parlamentaria autonómica, pero Olona lo va a adelantar para dedicarse de lleno a la campaña.