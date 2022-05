Macarena Olona denuncia a la alcaldesa de Salobreña por iniciar la baja de oficio de su empadronamiento

El caso del empadronamiento de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, da una nueva vuelta de tuerca. Olona ha acudido este lunes a la Guardia Civil de Salobreña a presentar una denuncia contra la alcaldesa socialista del municipio, María Eugenia Rufino, tras iniciar el Consistorio un procedimiento de baja de oficio del padrón por inscripción indebida. La abogada del estado la acusa de un posible delito electoral, prevaricación administrativa y vulneración de derechos fundamentales. Mientras tanto, la regidora defiende que el proceso seguido es el mismo que en otros casos en los que surgen dudas sobre la veracidad de los datos aportados al padrón.

La candidata se había empadronado en el municipio en noviembre del pasado año, en la vivienda del presidente provincial de Vox en Granada, Manuel Martín, ante la obligación de ser residente en Andalucía para poder concurrir a las elecciones andaluzas. Fue este quien acreditó su residencia en su domicilio. Pero hace unos días, el Ayuntamiento de Salobreña inició el trámite de baja después de que el propio Martín reconociese en unas declaraciones a un medio de comunicación que la candidata no residía allí habitualmente y la Policía Local del municipio no encontrase pruebas de que Olona viviese en la casa en la que estaba inscrita. Antes de este trámite, la coalición Andaluces Levantaos había presentado un recurso ante la Junta Electoral de Andalucía por el mismo motivo, pidiendo que no se permitiese concurrir a las elecciones a la candidata de Vox.

Ese recurso ha sido rechazado este lunes. La Junta Electoral argumenta que el empadronamiento está vigente y ha proclamado la candidatura de Olona. Vox anunciaba que se reservaba la posibilidad de ejercer acciones legales y poco después la propia candidata afectada acudía a la Guardia Civil con una denuncia, difundiendo a través de las redes sociales del grupo parlamentario su presentación.

Según ha informado Vox en un comunicado, con la denuncia Olona pretende demostrar que las que considera "actuaciones caciquiles" del Gobierno contra su persona y su formación política no van a quedar "sin respuesta". En el escrito presentado se considera que se ha vulnerado la privacidad de Olona, "a pesar de que esta vive con escolta permanente por encontrarse amenazada de muerte por su actividad política". "Un aspecto que no ha importado ni al Ayuntamiento de Salobreña, ni a su alcaldesa, quienes han actuado movidos por intereses políticos", ha indicado.

En la denuncia se asegura que la regidora habría "utilizado torticeramente" las instituciones y potestades públicas municipales para perjudicar gravemente la imagen, la honorabilidad y la candidatura de la candidata, quien pretende centrarse a partir de ahora "en los problemas que realmente interesan a los andaluces".

Además, se la trataría de privar de un derecho fundamental, su derecho de voto, reconocido en la Constitución española, dado que su baja en el padrón municipal comportaría la imposibilidad de participar en las próximas elecciones autonómicas andaluzas del 19 de junio, y también se restringiría su derecho fundamental a la libertad de residencia.

Actuación "como en todos los casos"

La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino (PSOE), ha negado este lunes que el Ayuntamiento de esta localidad de la Costa de Granada haya tenido alguna contradicción en su posición respecto al empadronamiento de la candidata de Vox a la Junta, Macarena Olona, y ha dicho que se ha actuado "como en todos los casos" ante supuestos similares.

En declaraciones a los medios, la regidora ha apostillado que entiende que se trate, en cualquier caso, de un "tema candente", teniendo en cuenta que afecta a una persona pública "muy relevante", de ahí que se haya puesto sobre ella el "foco de atención".

Rufino se ha remitido al comunicado que el Consistorio que preside envió el pasado viernes, cuando se informó del inicio del procedimiento de baja de oficio en el padrón municipal de Olona, una vez que la Policía Local no pudo acreditar que esta resida en la vivienda donde se empadronó en noviembre.

La alcaldesa ha explicado que en la totalidad de los casos, cuando el dueño de un inmueble manifiesta que la persona empadronada vive en una casa, no hay más comprobación ni averiguación por parte de la administración, que parte de la "buena fe" de los administrados.

Dado que las declaraciones públicas del dueño de la vivienda modificaron lo que él mismo había dicho inicialmente, el Ayuntamiento tuvo "dudas" e inició un procedimiento "regulado por ley", que incluye determinadas pesquisas y cuyo trámite sigue "en marcha", con un período de audiencia para determinar finalmente "lo que corresponda".

"El Ayuntamiento ha actuado como actúa en todos los casos, y como sigue actuando y seguirá actuando en el futuro ante supuestos como este", ha indicado.