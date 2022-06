Loles López: “Con Juanma Moreno Huelva ha dejado de ser la ‘cenicienta’ de Andalucía”

Con "los pies en la tierra" encara los comicios del próximo domingo la candidata número uno del PP por la provincia de Huelva, Loles López. No esconde sus buenas sensaciones. El "trabajo bien hecho" y los "favorables pronósticos" de las encuestas son motivos "para ser positivos", pero unas elecciones se ganan en las urnas y, sabedora de ello, López asegura que "pelearemos cada escaño hasta el último segundo de campaña".

- El CIS atribuye al Partido Popular la victoria en Huelva en las próximas elecciones andaluzas. ¿Es una campaña más tranquila que la anterior?

- Los datos del CIS son muy positivos y siempre animan, pero tenemos los pies en la tierra. Las elecciones no se ganan con las encuestas, sino con los votos. Por ello y, pese al buen pronóstico, trabajamos con el mismo ritmo, con la misma intensidad y propuestas y por el mismo proyecto: defender Andalucía por encima de cualquier ideología.

- El pronóstico apunta a la consecución de cinco escaños, ¿es imposible un sexto en la provincia de Huelva?

- Lo vamos a pelear hasta el final. Salimos a ganar y, por eso, vamos con lo máximo. Serán los onubenses los que decidan.

- En las últimas elecciones andaluzas, el Partido Popular estaba por detrás del PSOE en Huelva. Parece que la tendencia se invierte en 2022.

- Lo achaco a que hemos tenido la oportunidad de gobernar en Andalucía. Todos han conocido a Juanma Moreno como presidente y se han dado cuenta de que los clichés que se nos ponían eran falsos como, por ejemplo, la etiqueta de 'querer privatizar la sanidad'. Es falso. Nunca se ha invertido tanto en sanidad. Los andaluces y, por ende, los onubenses han tenido la oportunidad de conocer a un presidente volcado con su tierra, sin tutelas, con equipo, moderado y con confianza y tranquilidad. Hablamos con propiedad y cumplimos con los que decimos, véase la ampliación del IES Alto Conquero, la remodelación del IES La Rábida o el colegio público del Ensanche Sur, por mencionar algunas de nuestras actuaciones en la capital onubense.

- ¿Qué tipo de votantes piensa que se sumarían a vosotros?

- Todo tipo de votantes. El nuestro es un partido moderado donde cabe todo el mundo. Todo aquel que estaba descontento con el partido al que votó anteriormente tiene un hueco con nosotros porque aquí gobernamos para todos.

- Uno de sus proyectos estrella para Huelva es el materno-infantil. ¿Alguna novedad respecto a la ubicación que manejan?

- La idea es clara. Huelva tendrá un materno-infantil en el área del hospital Juan Ramón Jiménez. Estamos trabajando en el plan funcional y en sus detalles y lo daremos a conocer cuando tengamos todo cerrado.

- Pero, ¿en Consultas Externas?

- A nosotros nos gusta dar toda la información cuando tenemos todo cerrado. Puedo decir que Huelva tendrá un materno-infantil, cuyo proyecto está muy avanzado.

- ¿Qué otras propuestas tiene el Partido Popular para mejorar la sanidad de Huelva?

- En sanidad nos hemos dedicado a proyectar y ejecutar y así seguiremos haciéndolo, con mejoras en los hospitales y con centros de salud modernos, que estrenarán nueva cara en la próxima legislatura, como el de El Molino, Valverde del Camino, Galaroza o el de Aljaraque, que contará con una ampliación.

- Aún quedan centros de salud, sobre todo en la capital, dónde se esperan dos semanas para obtener una cita médica presencial.

- Pusimos en marcha un plan de choque en Atención Primaria y vamos a continuar con él, con apertura de consultorios por las tardes y refuerzo de guardias. Somos conscientes de que hay centros de salud en los que hay un plazo excesivo para la atención, sobre todo, en la capital por haber una mayor población, pero nuestro plan aliviará esta situación. No podemos olvidar que con el gobierno de Juanma Moreno hemos avanzado mucho en sanidad, pues hemos reducido listas de espera en primeras consultas y actividades quirúrgicas, extendimos el complemento de exclusividad de los sanitarios, llegamos a un acuerdo para poner en marcha la carrera profesional, impulsamos un plan de equiparación salarial progresivo y somos un destino más atractivo para los sanitarios, tanto que hemos recuperado 30.000 profesionales en Andalucía. Aun así, somos conscientes de que hay cuestiones aún por atajar porque cogimos la sanidad muy maltrecha.

- ¿Cuáles son las prioridades de Huelva, provincia históricamente a la cola de Andalucía?

- Huelva ya tiene mucho respecto a hace tres años y medio. Hemos dejado de ser la 'cenicienta' de Andalucía con Juanma Moreno y estamos más cerca que nunca del resto de provincias, pero aún queda camino por delante. Acabaremos el colegio de Pescadería, los centros de salud proyectados, seguiremos impulsando el proyecto CEUS, continuaremos con la bajada de impuestos, proseguiremos con las obras hidráulicas (para las que se han adjudicado un total de 77 contratos desde el inicio de la legislatura con 164 millones de euros invertidos), concluiremos el proyecto de suministro de agua a la Sierra y finalizaremos el itinerario paisajístico, que da mucho renombre a la ciudad de Huelva y conecta a todos los municipios del entorno. También es prioridad para nosotros seguir defendiendo la caza (declaramos BIC la Montería y la Rehala, bonificamos las licencias de los cazadores y nos adherimos a las peticiones de la Federación Andaluza de Caza); la minería, donde no podemos dejar caer nuestras industrias; el plan de la Corona Norte, que va hacia delante con firmeza; y, por último, defender a Huelva ante el resto de las instituciones, como con el AVE Sevilla-Huelva-Faro.

- La despoblación es otro de los problemas que más hiere a la provincia.

- Y estamos inmersos en la lucha. La bajada de impuestos, los beneficios fiscales por tener hijos o por emprender en municipios despoblados, la defensa de la caza y la apuesta por las comunicaciones y servicios públicos son nuestras armas para ello. Por poner un ejemplo, pusimos un bono especial para el transporte entre pequeños municipios para evitarles problemas a aquellos que se desplazan para hacer uso de un servicio público e instalamos servicios, como un consultorio en Rosal de la Frontera o la puesta en marcha en el hospital de Riotinto de las unidades del Dolor y TAVI, esta última para pacientes con problemas cardíacos. Además, estamos inmersos en el diseño de un plan estratégico que vincula a todas las consejerías que, una vez aprobado, luchará contra la despoblación.

- Son muchas medidas, pero habrá algún proyecto que se le haya atragantado al Gobierno andaluz en Huelva.

- El principal hándicap es que cuesta mucho más tiempo llevar a cabo proyectos que hemos sacado de los cajones del anterior gobierno socialista. Hemos invertido mucho tiempo en ejecutarlos y queremos seguir acelerando trámites para todo eso que hay pendiente. Lo que es seguro es que Huelva avanza y no podemos paralizar obras iniciadas o no sacar adelante proyectos ya redactados. No podemos dar marcha atrás.