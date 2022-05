Juanma, sin PP y sin apellidos, pero contra Pedro Sánchez

Esta campaña de Juanma Moreno va a ser muy distinta a la de 2018, cuando Pablo Casado, entonces líder del PP, montó una caravana paralela a la de su candidato porque confiaba poco en sus posibilidades. Juanma Moreno acude esta vez con un lema personalísimo: Juanma, presidente, sin apellidos y con un pequeño hueco dejado para las siglas de su partido. Sólo Juanma, el éxito, inesperado, del primer Gobierno popular en la Junta. Alberto Núñez Feijóo sólo vendrá a echar una mano, pero Génova no dirigirá la campaña, e Isabel Díaz Ayuso estará cuando se le pida, y sólo para aquellos lugares donde se supone que Vox tiene más fuerza.

Juanma, solo, pero contra Pedro Sánchez, porque sabe que la figura del presidente está deteriorada y que sus críticas aglutinan desde la extrema derecha al centro. Moreno le anunció a Macarena Olona, la candidata de Vox, que hará campaña sin meterse con nadie. Tranquila, le añadió. Pero con una excepción: Sánchez.

Solo Juanma se ha presentado este miércoles en Granada, frente a la Alhambra, en el mismo lugar donde compareció en 2018 con Pablo Casado. Solo Juanma se ha fotografiado junto a los otro siete cabeza de listas provinciales. Siete de su plena confianza: Ana Mestre, por Cádiz, Loles López, por Huelva, Jesús Aguirre, por Córdoba, Patricia del Pozo, por Sevilla, Carmen Crespo, por Almería, y Juan Bravo, por Jaén. Sólo éste formó parte del equipo de Pablo Casado, es un valor que ha rescatado Alberto Núñez Feijóo como vicesecretario general de Ecomomía y seguirá siendo consejero de Hacienda de la Junta, al menos, hasta las elecciones generales de 2023.

Los dos casadistas que se han caído de los carteles del PP fueron los que le mostraron apoyos incluso durante la crisis con Díaz Ayuso. El cordobés José Antonio Nieto, que ha sido un brillante portavoz parlamentario, deja la política autonómica, pero no el PP, y el almeriense Ramón Herrera tampoco participa. Por voluntad propia de ambos. Todo indica, además, que la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, también se caerá de las listas.

De las listas también cabe adelantar algo del futuro Gobierno de Moreno, si gana las elecciones. Sólo Jesús Aguirre (Salud) es seguro, porque Juan Bravo y Marifrán Carazo seguirán, pero hasta las elecciones generales y municipales, respectivamente. Bendodo irá a Madrid, y Patricia del Pozo es posible que se quede con altas responsabilidades en el Parlamento andaluz. Carmen Crespo es la otra duda, porque es posible que Loles López entre en el Gobierno. Pero eso sólo es un asunto del presidente. Es el líder.

Por, tanto, Juanma, solo, y sin restos de Casado. Feijóo a lo que ordene, aunque la campaña la dirige Elías Bendodo, coordinador general del PP, hombre de Génova, pero más andaluz que mesetario.

El PP evita, de este modo, que Andalucía se convierta en el quilombo que fue la campaña electoral de Castilla y León, donde Fernández Mañueco se presentaba en competencia con los líos internos del PP, y donde Casado no dejó que fuera Díaz Ayuso, aunque, al final, tuvieron que recurrir a ella. Es un antídoto contra Vox que fue escasamente utilizado en las tierras castellanas.

Juanma solo: "Es más fácil votar a Juanma que al PP"

Lo de Juanma solo se explica por sí mismo. Él lo ha explicado de este modo tan inocente: "Es más fácil votar a Juanma que votar al PP". Claro, esas estrategias se utilizan cuando el candidato está por encima de la popularidad de las siglas de su partido, pero no se cuentan. El candidato del PP aspira a una "mayoría amplia" gestada desde posiciones plurales. Desde Granada, Moreno aseguró que en su proyecto caben "sociademócratas, socialiberales, moderados, centristas, liberales..."

Los estrategas populares juegan con esa desplazamiento, que no sólo conseguiría el grueso de los votos de Ciudadanos, sino también parte del centro izquierda que hace cuatro años se abstuvo en aquellas elecciones. A la extrema derecha, de momento, no le hace guiños, aunque no hay que descartar algunos regalos especiales para ese flanco.

Sin Feijóo y sin apellidos, pero el objeto de la campaña, el hombre a derribar por parte del PP, sí parece que es Pedro Sánchez. En la presentación de los candidatos en Granada, Moreno arremetió contra el presidente por la destitución de la directora del CNI, un trofeo, en su opinión, para los independentistas.

"Sin un socialista popular en Moncloa y sin la Junta, a Espadas se le presenta una campaña cuesta arriba, lo importante es que no pierda los nervios como Gabilondo en Madrid"

Sánchez no tiene buena popularidad en Andalucía y esto es, sobre todo, el principal impedimento para que el PSOE andaluz crezca. Más allá de los candidatos a la Junta, al PSOE le ha ido bien cuando un socialista popular ha gobernado en Moncloa. Sin ese factor y sin el poder de la Junta, Juan Espadas tendrá una campaña electoral cuesta arriba. Lo importante es que no pierda los nervios ni dé manotazos de ahogado como Ángel Gabilondo en Madrid.

"El Gobierno de la nación está a merced de quienes intentan el asalto del Estado, pero con la ayuda del Estado", ha subrayado Moreno en Granada. "Sánchez deteriora la imagen de las instituciones y de España por ganar tiempo para esta legislatura", siguió.