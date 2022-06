Juanma Moreno centra en Huelva su apuesta decidida por la industria

El mensaje fue claro. "No hay economía sin industria". Así lo dijo Juanma Moreno, en el último día de campaña, que antes del cierre en Sevilla, se acercó a Huelva para visitar Atlantic Copper. Reconoció la "enorme" fortaleza en la comunidad en el ámbito turístico y en el agroalimentario "pero no podemos completar nuestros sistema productivo si no tenemos capacidad industrial".

Y todo fueron piropos. Mantenimiento del empleo, salario por encima de la media del resto de sectores; seriedad, responsabilidad y trabajo en materia medioambiental. "Vamos hacia una nueva época que tenemos que liderar entre todos". Y es en este escenario donde Juanma Moreno aseguró que "Huelva tiene un futuro inmejorable", refrendando con datos actuales como que "casi una cuarta parte de la exportación en Andalucía sea de Huelva". Y en esta línea, el popular también aseguró que "Huelva va a ser capital del hidrógeno verde", dentro de este objetivo de su Gobierno de que Andalucía sea una potencia en generación de renovables e hidrógeno verde".

Esto último, explicó Moreno, puede permitir a Andalucía varias cosas: ser una "potencia de exportadora de energía", "importar industrias que se instalarán cerca de los centros de producción", y "potenciar el uso de energía limpia en el transporte pesado". En datos, el popular recordó que en Huelva "hemos tramitado 80 proyectos de plantas fotovoltaicas y parques eólicos; y 29 actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas en el sector industrial onubense por casi también 90 millones de euros".

Todo esto lo explicó en Atlantic Copper, una planta considerada la tercera más importante de Europa. "En 2021 hizo una exportación de más de 1.000 millones de euros, 41% de facturación, y 30 países a los que exporta". Por tanto, Moreno reconoció que "estamos en una empresa que es de referencia".

El candidato popular, como no podía ser de otra manera, estuvo acompañado del consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, quien comentó que "estamos terminando una gran parada programada que hacemos cada 8 años -con una inversión de 80 millones de euros- para renovar la planta entera". Así, "estamos hablando de futuro y de continuidad a la vez". Y también recordó la próxima construcción de la planta de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, y estar así "en la cabeza mundial de la economía circular de este tipo de materiales". Un proyecto, que la Junta de Andalucía ayudó, "declarándolo Interés Estratégico para Andalucía", y así "nos ha servido para tener ya todos los permisos de construcción".

La campaña se acaba

Las cuestiones a Juanma Moreno fueron todas enfocadas a la propia campaña y a su inminente final. Ya está todo prácticamente dicho, y a la espera de conocer qué quiere Andalucía este próximo domingo. De manera general, el popular hizo una valoración "positiva" de la campaña "porque la hemos hecho optimista y propositiva". Y "hemos buscado conectar con los ciudadanos. Vamos a llegar al domingo en el momento óptimo". Eso sí, Juanma Moreno lo tiene claro: "Estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar estas elecciones". La duda es con cuánta diferencia y si podrá tener la mayoría suficiente como para gobernar en solitario, "de la mano de los andaluces", como ha dicho estos días". Ese es su deseo. Cuanto más cerca esté el Partido Popular de los 55 escaños "más libertad voy a tener para gestionar".