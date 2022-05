Juanma Moreno tiene manos libres para pactar

Juanma Moreno tiene las manos libres para pactar, pero lo harán los números. Será la aritmética que resulte de las elecciones del 19 de junio la que decida si el PP, en caso de ganar, debe contar con Vox en el Gobierno o no. Pero no habrá ni imposiciones desde Génova ni directrices del PP nacional. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, lo ha dejado claro este viernes. Este es un asunto, ha mantenido, que Juanma Moreno conocerá mejor que él.

"Empezar ahora a dar instrucciones desde Génova qué ha de hacer un líder que, probablemente gane las elecciones en Andalucía, sin conocer con qué diferencias las gana y si tiene o no mayoría suficiente superior a toda la izquierda, me parece que es una intromisión en la forma de entender un partido, que es un partido nacional en una España de las autonomías que respeta y aplaude", ha dicho, para añadir que su objetivo es "mantener la España de las autonomías"

Para el socialista Juan Espadas, este ha sido el permiso definitivo que Moreno necesita para "hacerse un Mañueco", en referencia al presidente de Castilla y León, coaligado con Vox en su Ejecutivo regional.

Sobre las alianzas, también se ha abierto la opción de que Juanma Moreno, en un Gobierno monocolor, sólo del PP, dé cabida a algunos consejeros de Ciudadanos, sean éstos electos como parlamentario o se hayan quedado fuera, por voluntad propia o por causa de las urnas. El candidato naranja, Juan Marín, ha sido interrogado por ello en Córdoba, donde ha respondido que su aspiración es "renovar un Gobierno de PP y Ciudadanos", a la espera de que "ya veremos cuál es el resultado". "No sé la proporción, el número de escaños no me preocupa; me preocupa que PP y Ciudadanos sigamos gobernando".

El pacto con Vox está solventado desde hace semanas, sólo entrará en el Gobierno si el PP suma menos que las izquierdas

Esto del pacto con Vox está solventado, sin embargo, desde hace semanas. Si Juanma Moreno obtiene más escaños que la suma de las izquierdas, no habrá consejeros de Abascal en el Ejecutivo andaluz. Sin embargo, la campaña de PSOE no parece moverse de este objetivo, la de alentar contra este posible pacto, que ha tenido su prólogo en la actual legislatura. Incluso así, las perspectivas electorales, tanto del PP como Vox han seguido subiendo.

Feijóo estará en Andalucía el 18 de mayo, pero este viernes ha solicitado a todos los votantes del centro y derecha que "vuelvan" al PP. "Lo que sí le digo -ha indicado el líder nacional del PP desde Madrid- es que tenemos absoluto respeto por los votantes de Vox y le pedimos a los votantes de Vox que nos den su confianza para hacer un centroderecha muy potente en Andalucía que supere en votos y en escaños a toda la izquierda andaluza".

Aunque ha dicho que aún no puede pedir el voto porque no ha comenzado la campaña electoral, ha señalado que cuando arranque solicitará a "los votantes del PP que en las últimas elecciones andaluzas votaron a Vox, que vuelvan al Partido Popular". "Sería descabellado que pida el voto para Vox", ha exclamado.

Ceses en la Junta

El Consejo de Gobierno de PP y Ciudadanos se ha reunido este viernes para aprobar los ceses de 15 altos cargos, cuyas candidaturas a las elecciones del 19-J son incompatibles. Son 12 de diversas consejerías en manos del PP y tres, de las de Ciudadanos. Todos estos últimos son de Turismo.

Los delegados del Gobierno en las ocho provincias cesados por concurrir en listas del PP son: María Isabel Sánchez (Almería), Ana Mestre (Cádiz), Antonio Repullo (Córdoba), Pablo García (Granada), Bella Verano (Huelva), María Isabel Lozano (Jaén), Patricia Navarro (Málaga) y Ricardo Sánchez (Sevilla). Los tres delegados de Turismo de Ciudadanos cesados son: Vicente García Egea (Almería), Ángel Pimentel (Córdoba) y Nuria Rodríguez (Málaga).