Juan Marín se ofrece como el único garante contra la entrada de Vox en el Gobierno

Ciudadanos se presenta, desde hace unos meses, como el partido liberal. Y, desde el pasado domingo, cuando Macron ganó las presidenciales francesas a Marine Le Pen, Ciudadanos subraya que En Marcha es un movimiento liberal, distinto a Republicanos, que son el partido hermano del PP en Francia, y que su cometido es hacer lo mismo en España. Y en Andalucía. Evitar que Vox entre en los gobiernos de la nación y en el regional.

Juan Marín, candidato de Ciudadanos, ha sostenido este martes que, bajo ningún concepto, gobernarán en un Ejecutivo donde esté presente Vox. "En 2005, frenamos a la extrema izquierda para que no entrase en el Gobierno de Susana Díaz; en 2018, impedimos que pasase Vox", ha indicado Marín, quien esta martes se ha prodigado en distintas radios y televisiones.

Juanma Moreno mantiene a los consejeros de Ciudadanos, en Madrid y Castilla y León fueron destituidos con la convocatoria electoral

Juan Marín considera superada la primera prueba, el modo de producirse el adelanto electoral. Juanma Moreno tuvo una larga conversación con Marín en Semana Santa, lo citó antes del Consejo de Gobierno extraordinario del lunes, y confirmó a todo el Ejecutivo para este tránsito. El adelanto no conlleva implícito una ruptura de la coalición, lo que hubiera supuesto la destitución de los consejeros de Ciudadanos. Se mantienen todos.

Marín no estaba de acuerdo con el adelanto, pero los socios no han roto. No obstante, Juanma Moreno ha declarado que su objetivo es tener "un Gobierno monocolor". Ya no habla de mantener la fórmula de la primera legislatura del cambio, sino de gobernar solo.

El segundo problema de Marín es articular la campaña y elaborar las listas provinciales. Tres parlamentarios de Ciudadanos, Javier Pareja, Emiliano Pozuelo y Raúl Fernández, se han despedido de la Cámara como de la política. No concurrirán en las listas. El grupo se dividió a mitad de legislatura, y es Marín quien ha logrado hacerse con el control pleno.

Aún se desconocen si sus consejeros irán en las listas. La de Igualdad, Rocío Ruiz, que se ha caracterizado por marcar las líneas rojas frente a Vox, aún no sabe si concurrirá en una de las nóminas provinciales. Imbroda, recientemente fallecido, era miembro de la dirección nacional, y su muerte abre una opción en Málaga, donde los naranjas tienen más posibilidades de obtener un acta.

Ciudadanos viene de las elecciones de 2018 con un gran resultado. Obtuvo 21 parlamentarios, sólo cinco menos que el PP, pero ahora los sondeos le dan entre cero y tres.