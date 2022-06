Juan Espadas regresa a Jaén y Sevilla, los dos últimos feudos que pueden caer

El socialista Juan Espadas regresa a Jaén y a Sevilla, las dos provincias más leales al PSOE hasta ahora, donde el CIS apunta una victoria del PP. Si fuese así, si Juanma Moreno ganara en las ocho provincias andaluzas, incluidas las dos más socialistas, por lo que estaría en situación de obtener los 55 escaños de la mayoría absoluta. La ley D´Hont siente especial cariño por las primeras fuerzas que obtienen ventaja sobre las segundas, les llena la bolsa en los últimos repartos provinciales.

Esta es una incógnita que sólo se resuelve el domingo por la noche, y es que es muy difícil calcular la participación de ese día. Fuentes del Gobierno la estiman un poco por encima de la del año 2108, cercana al 60%.

La dirección socialista de Jaén es la más ortodoxa del partido, una de las que mejor conoce su territorio y la que controla a un mayor número de alcaldes. Su secretario general, Francisco Reyes, que es además el presidente de la Diputación, no va a rendirse tan pronto, y ahí regresó Espadas este martes, el día después del primer debate de televisión: Linares, Andújar y Marmolejo. Espadas sostiene que es posible movilizar "a todo el voto progresista" que este lunes vio en televisión a una candidata de Vox, Macarena Olona, venida arriba, agresiva, incluso, con Juanma Moreno.

Olona no tiene un acto público hasta el viernes, y será con Santiago Abascal

Vox está arriesgando con una campaña en la que su candidata está escondida para los medios de comunicación. Olona no participará en un acto público hasta el viernes, y lo hará con el líder de su partido, Santiago Abascal. No hace caravana y no lleva programa electoral, toda la acción se desarrolla en redes.

De Frankenstein a la Exorcista

"Ésta es la derecha que él ha ayudado a crear", dijo Espadas este martes en Linares, "la ultraderecha", que llevaría a Juanma Moreno a contar con un Gobierno con la Exorcista, tal como bautizó a Olona en ese debate, un tanto harto de escuchar de parte del presidente de la Junta lo del "Gobierno Frankenstein". El socialista considera que es posible invertir el flujo de voto que muestran las encuestas, y que el PSOE reciba apoyos desde el centro izquierda.

Jaén está soliviantada con el Gobierno central a causa de la elección de la vecina Córdoba como sede de la central logística del Ejército, y el CIS da opciones a Jaén Merece Más. Por razones como ésta es por la que Espadas regresa a Jaén. No obstante, ese partido, que provienen del movimiento vecinal, es más activo en la capital, por lo que no está tan claro que vaya a obtener un escaño. En cualquier caso, si así sucediese, el PSOE sería el mayor perjudicado con su irrupción.

Los actos de Espadas en Jaén, sin embargo, son minoritarios, nada de las grandes multitudes de antaño. Es cierto que ningún partido está arriesgando a convocar en lugares de grandes aforos, esa práctica está cambiando, pero también da cuenta de la baja popularidad de algunos candidatos.

El otro riesgo de Espadas es Sevilla. El PSOE siempre ha ganado en esta provincia, de cuya capital, además, Espadas ha sido alcalde. Ha dejado a un buen sucesor, Antonio Muñoz, pero la victoria se juega en los pueblos, la capital es heterogénea.

Juan Marín se viene arriba tras el debate, considera que sus votos son los más "decisivos" y "útiles"

El día después del debate de televisión cada candidato ha ajustado sus mensajes. El líder de Ciudadanos, Juan Marín, es el qie más contento ha salido. Se coloco como en un segundo plano, esperó y fue el primero en enfrentarse a Macarena Olona, de un modo muy efectivo, además. Vox es el elemento que Marín quiere conjurar en el próximo Gobierno de Juanma Moreno. "Ningún Gobierno será mejor que uno donde esté Ciudadanos", indicó en la sede de su partido, donde fue recibido entre aplausos.

Juan Marín sostiene que ahora que el voto útil es el de los naranjas, porque serán "decisivos y valiosos". En efecto, se puede dar la circunstancia que, con uno o tres escaños, Juanma Moreno cuente con Ciudadanos en el próximo Ejecutivo, si con ello aleja el abrazo de Vox. "Estamos muy cerquita de poderlo hacer, de reeditar el pacto de Gobierno", indicó Marín en una rueda de prensa en Sevilla. "Anoche se demostró que tampoco el PP puede gobernar sin Ciudadanos, o reeditamos Gobierno, que ha sido el mejor de la historia o tendremos jaleo, bronca, discusión", prosiguió.

El debate dejó claro la falta de entendimiento entre Macarena Olona y Juanma Moreno. Nada que ver con la relación que Moreno y Juan Marín mantenía en diciembre de 2018, cuando se podía discutir cuál de los dos iban a obtener más escaños, pero no había una brecha entre ellos. A Moreno una coalición con Olona de vicepresidenta se le haría demasiado cuesta arriba, tanto que él ha comentado en alguna ocasión que no duraría más de unos pocos meses.